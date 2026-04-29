હાફિઝની નજીકના સાથી આફ્રિદીનું કામ તમામ, પાકિસ્તાનમાં ભારતના દુશ્મનોનો કોણ મોકલી રહ્યું છે જહન્નુમ ? જાણો
Target Killings Pakistan: પાકિસ્તાનમાં અજાણ્યા હુમલાખોરો સતત તબાહી મચાવી રહ્યા છે. લશ્કર-એ-તૈયબાના ટોચના કમાન્ડર યુસુફ આફ્રિદીની હત્યાથી ભારતના દુશ્મનોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. પાકિસ્તાનની ધરતી પર એક પછી એક આતંકવાદીઓને કેવી રીતે ખતમ કરવામાં આવી રહ્યા છે, તેને લઈને દરેકને વિચાર આવે કે પાકિસ્તાનની ધરતી પર કોણ તેમને ખત્મ કરી રહ્યું છે. ચાલો વિગતવાર જાણીએ.
Target Killings Pakistan: છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી, પાકિસ્તાનમાં એક રહસ્યમય મોત થઈ રહ્યા છે, જ્યાં વોન્ટેડ ભારતીય આતંકવાદીઓ અને તેમના હેન્ડલર્સ સતત "અજાણ્યા હુમલાખોરો"નો શિકાર બની રહ્યા છે. લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT)ના અગ્રણી વ્યક્તિ શેખ યુસુફ આફ્રિદીની તાજેતરમાં થયેલી હત્યા આ શ્રેણીમાં નવીનતમ છે.
છેલ્લો કેસ: શેખ યુસુફ આફ્રિદીનો ખાત્મો
મુંબઈ આતંકવાદી હુમલાના માસ્ટરમાઇન્ડ હાફિઝ સઈદના નજીકના સહયોગી અને લશ્કર-એ-તૈયબાના અગ્રણી નેતા શેખ યુસુફ આફ્રિદીની તાજેતરમાં હત્યા કરવામાં આવી હતી. રવિવાર, 26 એપ્રિલ, 2026ના રોજ પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતના ખૈબર ક્ષેત્રમાં સ્થિત લાંડી કોટલમાં તેની હત્યા કરવામાં આવી હતી. અજાણ્યા સશસ્ત્ર હુમલાખોરોએ આફ્રિદી પર ગોળીબાર કર્યો હતો, જેમાં તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું. હુમલો કર્યા પછી હુમલાખોરો ભાગી જવામાં સફળ રહ્યા હતા.
યુસુફ આફ્રિદી કોણ હતો?
તે ખૈબર પખ્તુનખ્વા ક્ષેત્રમાં પ્રતિબંધિત સંગઠન લશ્કર-એ-તૈયબાના પ્રાદેશિક માળખામાં એક મુખ્ય વ્યક્તિ હતો. તે આતંકવાદી સંગઠન માટે યુવાનોની ભરતી અને પ્રવૃત્તિઓના સંકલનનું નિરીક્ષણ કરતો હતો. જમાત-ઉદ-દાવા (JuD) અનુસાર, તે ઝખાખેલ જાતિનો હતો અને અહલ-એ-હદીસ (સલાફી) વિચારધારામાં એક અગ્રણી વ્યક્તિ માનવામાં આવતો હતો.
લશ્કર-એ-તૈયબાના સહ-સ્થાપક અમીર હમઝા પર પણ હુમલો
આફ્રિદીની હત્યાના એક અઠવાડિયા પહેલા, લશ્કર-એ-તૈયબાના સહ-સ્થાપક અને હાફિઝ સઈદ પછી સંગઠનના બીજા સૌથી મહત્વપૂર્ણ નેતા અમીર હમઝા પર લાહોરમાં હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. અજાણ્યા બંદૂકધારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા ગોળીબારમાં હમઝા ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો. હમઝા ભારતમાં અનેક આતંકવાદી હુમલાઓના ઓપરેશનલ પ્લાનિંગ અને પ્રચારમાં સામેલ રહ્યો છે.
પાકિસ્તાનમાં 'અજાણ્યા માસ્ટર્સ'નો વધતો ભય
પાકિસ્તાનમાં ભારતના મોસ્ટ વોન્ટેડ આતંકવાદીઓની રહસ્યમય હત્યાનો આ પહેલો કિસ્સો નથી. છેલ્લા દોઢ વર્ષમાં, ઘણા ખતરનાક આતંકવાદીઓને સમાન રીતે જહાન્નુમમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. યુસુફ આફ્રિદી અને અમીર હમઝા પરના હુમલા પહેલા, 2023થી પાકિસ્તાનની ધરતી પર અજાણ્યા વ્યક્તિઓ દ્વારા ભારતની મોસ્ટ વોન્ટેડ યાદીમાં રહેલા 20થી વધુ મોટા આતંકવાદીઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે.
જૈશ-એ-મોહમ્મદના વડા મૌલાના મસૂદ અઝહરના મોટા ભાઈ મુહમ્મદ તાહિર અનવરના રહસ્યમય મૃત્યુથી પણ આતંકવાદીઓને મોટો ફટકો પડ્યો. 2024ના રાયસી હુમલાના માસ્ટરમાઇન્ડ અબુ કતલ પણ માર્યા ગયા છે. ફક્ત 2026માં, લશ્કર અને હિઝબુલ મુજાહિદ્દીન સાથે જોડાયેલા ઓછામાં ઓછા 30 આતંકવાદીઓને અજાણ્યા હુમલાખોરોએ નિશાન બનાવ્યા હતા. કેટલાક માર્યા ગયા હતા અને અન્ય ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા.
તાજેતરમાં માર્યા ગયેલા કેટલાક અગ્રણી આતંકવાદીઓ
- અદનાન અહેમદ ઉર્ફે હંઝલા: લશ્કર કમાન્ડર અને હાફિઝનો નજીકનો સહયોગી. (કરાચીમાં હત્યા)
- અકરમ ગાઝી: લશ્કર-એ-તૈયબાનો ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર. (ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં હત્યા)
- ખ્વાજા શાહિદ: પઠાણકોટ હુમલાનો માસ્ટરમાઇન્ડ. (પીઓકેમાં માથુ કપાયેલી લાશ મળી)
- શાહિદ લતીફ: જૈશ-એ-મોહમ્મદનો મુખ્ય હેન્ડલર. (સિયાલકોટમાં હત્યા)
આ હત્યાઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.
ચોક્કસ નિશાન બનાવ્યો: હુમલાખોરો ઘણીવાર મોટરસાયકલ પર આવે છે, સંપૂર્ણ જાસૂસી કરે છે અને ભીડવાળા વિસ્તારોમાં અથવા મસ્જિદોની બહાર હુમલા કર્યા પછી ગાયબ થઈ જાય છે.
કોઈની જવાબદારી નહીં: કોઈ સ્થાનિક કે આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠને આ હુમલાઓની જવાબદારી સ્વીકારી નથી.
કોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા: મૃતકોમાં ટોચના કમાન્ડરો, લોન્ચ પેડ હેન્ડલર્સ અને જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM), લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT), હિઝબુલ મુજાહિદ્દીન અને ખાલિસ્તાની આતંકવાદી નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા ફાઇનાન્સર્સનો સમાવેશ થાય છે, જેમ કે પઠાણકોટ હુમલાના હેન્ડલર અને 2018ના સુંજવાન કેમ્પ હુમલાના માસ્ટરમાઇન્ડ.
આતંકવાદીઓની હત્યાના સંભવિત કારણો
આ રહસ્યમય હત્યાઓ માટે અનેક સિદ્ધાંતો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે, જોકે કોઈ એક સિદ્ધાંતની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
આતંકવાદી ગ્રુપની એકબીજા સાથે દુશ્મનાવટ: આતંકવાદી સંગઠનો વચ્ચે પૈસા, હથિયારો જથ્થો અને પ્રભાવના ક્ષેત્રોને લઈને ગેંગ વોર અને લોહિયાળ સંઘર્ષો ઘણીવાર થાય છે. પાકિસ્તાનમાં TTP અને અન્ય કટ્ટરપંથી જૂથો વચ્ચે વૈચારિક અને વ્યવહારિક તફાવતો પણ આ હત્યાઓનું મુખ્ય કારણ માનવામાં આવે છે.
ISI 'ક્લીન-અપ' થિયરી: કેટલાક રક્ષા એક્સપર્ટ માને છે કે, ફાઇનાન્સિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF) અને આંતરરાષ્ટ્રીય બદનામના દબાણથી બચવા માટે, પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સીઓ પોતે જ જૂના પ્યાદાઓને દૂર કરી રહી છે, જેઓ જવાબદારી બની ગયા છે અથવા રહસ્યો જાહેર કરવાના જોખમમાં છે.
પોતાની દુશ્મનાવટ: આતંકવાદી કમાન્ડરો ઘણીવાર સ્થાનિક વિવાદો, મિલકત વિવાદો અથવા ગ્રુપ દુશ્મનાવટનો શિકાર બને છે.
લાહોરના દિલમાં હમઝા જેવા દિગ્ગજ અને ભારે સુરક્ષીત વ્યક્તિનું સફળ નિશાન એક મજબૂત સંદેશ મોકલે છે. એવું અહેવાલ છે કે આનાથી અન્ય આતંકવાદી શંકાસ્પદો અને તેમના હેન્ડલરોમાં વ્યાપક ગભરાટ ફેલાયો છે,, તેઓ હવે ડરતા હોય છે કે તેમના સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાનો હવે સુરક્ષિત નથી, તેમની હિલચાલ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે, અને તેઓ આ અજાણ્યા હુમલાખોરોના આગામી ભોગ બની શકે છે.
કારણ ગમે તે હોય, એ સ્પષ્ટ છે કે એક સમયે ભારતના દુશ્મનો માટે સૌથી સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાન માનવામાં આવતું પાકિસ્તાન હવે તે જ આતંકવાદીઓ માટે કબ્રસ્તાનમાં ફેરવાઈ રહ્યું છે. હાફિઝ સઈદ 2019થી લાહોરની કોટ લખપત જેલમાં છે. તેના નજીકના સાથીઓની એક પછી એક હત્યા આતંકવાદી નેટવર્કમાં નોંધપાત્ર ભય અને સુરક્ષામાં ખામી દર્શાવે છે.
