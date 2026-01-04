Prev
US Strikes Venezuela: હાથમાં હથકડી, થમ્સ-અપનો ઈશારો...ન્યૂયોર્ક લાવવામાં આવ્યા માદુરો, સામે આવી નવી તસવીર

US Strikes Venezuela: વેનેઝુએલાની રાજધાની કરાકસ પર કરવામાં આવેલા અમેરિકી હુમલા બાદ રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોની ધરપકડ કરીને તેમને ન્યૂયોર્ક લાવવામાં આવ્યા છે. અમેરિકાએ આ સૈન્ય ઓપરેશનને 'ઓપરેશન એબ્સોલ્યુટ રિઝોલ્વ' (Operation Absolute Resolve) નામ આપ્યું છે. બીજી તરફ, અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી છે કે હાલના સમયમાં વેનેઝુએલાનું શાસન અમેરિકા સંભાળશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 04, 2026, 08:09 AM IST

US Strikes Venezuela: અમેરિકી સેનાએ વેનેઝુએલા પર હુમલો કરી રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોની ધરપકડ કરી લીધી છે. આ અંગે માહિતી આપતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હાલ પૂરતું યુએસ વેનેઝુએલાનો વહીવટ ચલાવશે. અગાઉ, ટ્રમ્પે માદુરોની એક તસવીર શેર કરી હતી જેમાં તેઓ હાથકડી અને આંખે પટ્ટી બાંધેલી હાલતમાં અમેરિકી યુદ્ધ જહાજ પર સવાર જોવા મળ્યા હતા. દરમિયાન, લેટિન અમેરિકા, યુરોપ, રશિયા અને ચીન સહિત અનેક દેશોએ વેનેઝુએલા પરના અમેરિકાના હુમલાની નિંદા કરી અને તણાવ ઓછો કરવા હાકલ કરી. દરમિયાન, કારાકસમાં અમેરિકાના હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 40 લોકો માર્યા ગયા હોવાના અહેવાલો બહાર આવી રહ્યા છે.

અહેવાલો અનુસાર, રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો હેલિકોપ્ટર દ્વારા ન્યૂયોર્કના મેનહટ્ટન પહોંચ્યા. ત્યારબાદ તેમને ભારે સુરક્ષાવાળા સશસ્ત્ર મોટરકાફલામાં ડ્રગ એન્ફોર્સમેન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન (DEA) ઓફિસમાં લઈ જવામાં આવ્યા, કારણ કે માદુરો પર ડ્રગ હેરાફેરી અને નાર્કો-આતંકવાદના ગંભીર આરોપોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

વેનેઝુએલાની સુપ્રીમ કોર્ટે ઉપરાષ્ટ્રપતિ રોડ્રિગ્ઝને વચગાળાના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે નિયુક્ત કર્યા
વેનેઝુએલાની સુપ્રીમ કોર્ટે ઉપરાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝને વચગાળાના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. આ નિર્ણય નિકોલસ માદુરોની અમેરિકામાં અટકાયત બાદ લેવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તેમના ભાષણમાં રોડ્રિગ્ઝે માદુરોને જ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો અને યુએસ કાર્યવાહીની નિંદા કરી.

વેનેઝુએલા પર અમેરિકાની સ્ટ્રાઈકથી ભડક્યું રશિયા-ચીન
વેનેઝુએલા પર અમેરિકાના હવાઈ હુમલા અને રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોની ધરપકડથી રશિયા અને ચીન ગુસ્સે ભરાયું છે. બેઇજિંગે ખુલ્લેઆમ તેને "ગુંડાગીરી" ગણાવી છે, જ્યારે રશિયાએ અમેરિકાને તાત્કાલિક માદુરો અને તેમની પત્નીને મુક્ત કરવા વિનંતી કરી છે. બંને દેશોએ આ કાર્યવાહીને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું ગંભીર ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદની કટોકટી બેઠકના આહ્વાનને સમર્થન આપ્યું છે.

વેનેઝુએલા પર અમેરિકાના હવાઈ હુમલામાં 40 લોકોના મોતનો દાવો, પ્લેનથી ન્યૂયોર્ક લવાયા રાષ્ટ્રપતિ માદુરોને...
વેનેઝુએલા પર અમેરિકાની લશ્કરી કાર્યવાહીથી વૈશ્વિક રાજકીય ખળભળાટ મચી ગયો છે. રાજધાની કરાકસ પર અમેરિકાના હુમલા બાદ રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોની ધરપકડ કરીને ન્યૂયોર્ક લાવવામાં આવ્યા છે. અમેરિકાએ આ ઓપરેશનને Operation Absolute Resolve નામ આપ્યું છે, જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી છે કે અમેરિકા હાલ માટે વેનેઝુએલા પર શાસન કરશે.

