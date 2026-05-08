/ક્રુઝ શિપ પરથી 29 લોકો નીચે ઉતર્યા અને 12 દેશોમાં ગયા, આ વચ્ચે જહાજ પર કેવી રીતે ફેલાયો ખતરનાક હંતા વાયરસ, જુઓ Inside Story

Hantavirus Andes Strain Outbreak : દુનિયા હજી કોવિડમાંથી માંડ માંડ બહાર આવી છે, ત્યાં ખતરનાક સ્ટ્રેને દુનિયાની ઊંઘ ઉડાવી દીધી છે. એક ક્રુઝ શિપ પર ફેલાયેલા હંતા વાયરસે હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર હડકંપ મચાવી દીધો છે. કારણ કે, આ સંક્રમણ દુનિયામા ઓછામાં ઓછા 12 દેશો સુધી પહોંચી ગયું છે
Hantavirus outbreak 2026 : સમગ્ર મામલો એપ્રિલ મહિનામાં શરૂ થયો હતો. જ્યાં MV Hondius નામના એક ક્રુઝ શિપ આર્જેન્ટિનાના ઉશુઆઈયા બંદરથી રવાના થયું હતું. જહાજ પર સવાર બે ડચ મુસાફર દક્ષિણ અમેરિકામાં પક્ષી જોવા માટે લેન્ડફિલ (કચરાવાળી સાઈટ) પર ગયા હતા. ત્યાં તેઓ ઉંદરના સંપર્કમાં આવ્યા હતા, અને તેઓ હંતા વાયરસથી સંક્રમિત થયા હતા. જહાજ પર લગભગ 150 મુસાફરો સવાર હતા. ધીરે ધીરે આ વાયરસ મુસાફરોમાં ફેલાવા લાગ્યો, અત્યાર સુધી 5 કેસ નોંધાયા છે. જેમાંથી 3 ના મોત નિપજ્યા છે.
29 લોકો 12 દેશોમાં ગયા, હવે મહામારી ફેલાશે
ક્રુઝ શિપ પર હંતા વાયરસનું સંક્રમણ ફેલાઈ ગયું છે. 5 કેસ સામે આવ્યા છે. જેમાં ત્રણ મુસાફરોના મોત નિપજ્યા છે. 29 મુસાફરો સેન્ટ હેલેનામાં ઉતર્યા હતા, જે 12 અલગ અલગ દેશોમાં ગયા છે. હવે આ કારણે વિવિધ દેશોના હેલ્થ વિભાગ એક્ટિવ થઈ ગયા છે. હંતા વાયરસની બીમારીએ હાલ સમગ્ર દુનિયાને ચિંતામાં મૂકી દીધી છે. કારણ કે, ક્રુઝ પરથી નીકળેલા મુસાફરો 12 થી 13 દેશોમાં ફેલાઈ ચૂક્યા છે. દરેક દેશની સરકાર આ મુસાફરોને શોધીને તેમને આઈસોલેટ કરી રહી છે. હવે ત માણસોથી બીજા માણસોમા ફેલાવા લાગ્યો છે. આ એક એન્ડીઝ સ્ટ્રેન છે, જે ખાંસી ખાવાથી કે છીંકવાથી, કે એક ગ્લાસ પાણી પીવાથી પણ ફેલાઈ શકે છે.
શિપમાં કેવી રીતે ફેલાયો વાયરસ ફેલાયો છે?
મુસાફરો કયા કયા દેશમાં ગયા હતા
સેંટ હેલેનાથી ઉતરનારા મુસાફરોએ અનેક દેશની મુસાફરી કરી હતી. કેનેડા, અમેરિકા, સેન્ટ કિટસ એન્ડ નેવિસ, યુનાઈટેડ કિંગડમ, નેધરલેન્ડ, સ્વીડન, ડેન્માર્ક, જર્મન, સ્વિત્ત્ઝરર્લેન્ડ, તુર્કી, સિંગાપુર અને ન્યૂઝીલેન્ડમાં મુસાફરો ગયા હતા.
કયા દેશોમાં અત્યારે કેસ છે?
આ કારણે અન્ય દેશોના લોકો પણ સંક્રમિત થઈ શકે છે. કારણ કે શિપ સ્પેનના કેનરી ટાપુ તરફ જઈ રહ્યું હતું. કુલ મળીને આર્જેન્ટિના, કેપ વર્ડે, ઈઝરાયેલ અને સ્પેન જેવા દેશો હાલ એલર્ટ મોડ પર છે. સ્વાસ્થય અધિકારીઓ આ તમામ મુસાફરોનો સંપર્ક કરી રહ્યાં છે, અને તેમને ક્વોરન્ટીન રહેવાની સલાહ આપી રહ્યાં છે.
જહાજને દરિયામાં જ ક્વોરન્ટાઈન કરાયું, લાંગરવાની પરમિશન ન મળી
વિશ્વભરમાં હંતા વાયરસનો ફફડાટ ફેલાઈ ગયો છે. આર્જેન્ટિનાથી ઉપડેલા 'MV Hondius' ક્રૂઝ શિપમાં હંતા વાયરસ ફેલાતા મુસાફરોમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપ્યો છે. સંક્રમણના ભયે આફ્રિકાના કેપ વર્ડે ટાપુ પર જહાજને લંગારવાની મંજૂરી ન મળતા દરિયામાં જ કવોરન્ટાઇન કરાયું છે. નિષ્ણાતોના મતે આ વખતે 'એન્ડીઝ સ્ટ્રેઈન' સક્રિય છે, જે એક માણસથી બીજા માણસમાં ફેલાવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આર્જેન્ટિના બાદ હવે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ, જર્મની અને દક્ષિણ આફ્રિકામાં પણ આ વાયરસના છૂટાછવાયા કેસ દેખાતા આરોગ્ય વિભાગ સતર્ક બન્યું છે. શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અને તીવ્ર તાવ જેવા લક્ષણો ધરાવતા આ વાયરસનો મૃત્યુદર 38% જેટલો ઊંચો હોવાથી ચિંતા વધી છે. WHO ની ગાઈડલાઈન મુજબ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે દેખરેખ વધારવામાં આવી છે, જોકે ભારતમાં હાલ કોઈ ખતરો જણાતો નથી.
શું છે હંતાવાઇરસ?
હાલમાં આ વાયરસ કોઈ મોટો વૈશ્વિક રોગચાળો નથી, પરંતુ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા કેસ નોંધાતા રહે છે. વૈજ્ઞાનિકો આ વાયરસ સામે વધુ સચોટ રસી (Vaccine) બનાવવા માટે સતત સંશોધન કરી રહ્યા છે. હવે મોલેક્યુલર ટેસ્ટિંગ દ્વારા આ વાયરસનું નિદાન ખૂબ જ ઝડપથી શક્ય બન્યું છે. આની કોઈ ચોક્કસ એન્ટિ-વાયરલ દવા નથી, લક્ષણો મુજબની સારવાર (Symptomatic treatment) જ મુખ્ય છે.
હંતાવાઇરસ પલ્મોનરી સિન્ડ્રોમનો મૃત્યુદર લગભગ 38% જેટલો ઊંચો હોઈ શકે છે, જે તેને જોખમી બનાવે છે. એશિયામાં HFRS ના કેસ વધુ જોવા મળે છે, જ્યારે અમેરિકામાં શ્વસનતંત્રને લગતા કેસ વધુ હોય છે. સામાન્ય રીતે આ વાયરસ એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિમાં ફેલાતો નથી (એન્ડીઝ વાયરસના અપવાદ સિવાય). WHO અને CDC જેવી સંસ્થાઓ ઉંદરોની વસ્તીમાં થતા વાયરસના ફેરફારો પર સતત નજર રાખી રહી છે. ઘર અને સ્ટોરરૂમમાં ઉંદરોનો ત્રાસ અટકાવવો એ જ આ વાયરસથી બચવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે.