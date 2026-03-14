ગુજરાતી ન્યૂઝWorldશું નેતન્યાહૂ ખરેખર ઠીક છે? ઈરાની દૂતાવાસે આપ્યું પહેલું નિવેદન, જાણી લો કેમ ઉઠી છે આ ચર્ચા

Benjamin Netanyahu Assassinated: ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે, ઈરાની સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ઈઝરાયલના વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂની હત્યાની અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે. આ દરમિયાન, ઈરાની દૂતાવાસે પોતાનો પહેલું નિવેદન જાહેર કર્યું છે. જોકે, ઈઝરાયેલ આ તમામ બાબતોને અફવા ગણાવી રહ્યું છે પણ આ સવાલો કેમ થઈ રહ્યાં છે જાણી લો આ આર્ટિકલમાં...
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 14, 2026, 09:13 PM IST
શું નેતન્યાહૂ ખરેખર ઠીક છે? ઈરાની દૂતાવાસે આપ્યું પહેલું નિવેદન, જાણી લો કેમ ઉઠી છે આ ચર્ચા

Benjamin Netanyahu Assassinated: ઈરાન અને અમેરિકા સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે, ઈઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂની હત્યાની અફવાઓએ જોર પકડ્યું છે. ઘણી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ઈરાને તેમની હત્યા કરી છે. જોકે, આ માત્ર એક અફવા છે.

મોટાભાગના દાવા ખુદ ઈરાનીઓ તરફથી જ આવી રહ્યા છે. એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ કારણે જ છેલ્લા ઘણા દિવસોથી નેતન્યાહૂ જોવા મળ્યા નથી. આ દાવાઓ વચ્ચે, દક્ષિણ આફ્રિકામાં ઈરાની દૂતાવાસે પોતાનું પહેલું નિવેદન જાહેર કર્યું છે, જેમાં આ કથિત ઘટનાને મીનાબ હુમલામાં સ્કૂલની છોકરીઓની હત્યા સાથે જોડવામાં આવી છે.

אנחנו לא מחכים. אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים ואנחנו עושים זאת בעוצמה.

צפו בדברים המלאים >> pic.twitter.com/hubJWVdiKQ

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 13, 2026

ઈરાની દૂતાવાસે શું કહ્યું

દક્ષિણ આફ્રિકામાં ઈરાની દૂતાવાસે X પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, નેતન્યાહૂ મરી ગયા છે કે જીવિત છે તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. મીનાબ છોકરીનો એક વાળ પણ તેના સમગ્ર અસ્તિત્વ કરતાં વધુ કિંમતી છે. એક લીટીની પોસ્ટમાં દાવાઓનું ખંડન કે પુષ્ટિ કરવામાં આવી ન હતી, પરંતુ તેના બદલે ઈરાની શહેર મીનાબ પર ઇઝરાયલી અને યુએસ હુમલામાં માર્યા ગયેલા 150થી વધુ સ્કૂલની છોકરીઓના મૃત્યુ પર આક્રોશ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
 

ઈઝરાયેલની સરકાર અને પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયે શુક્રવારના રોજ નેતન્યાહુનો એક વીડિયો સંદેશ જાહેર કર્યો હતો. આઠ મીનિટના આ વીડિયોમાં તેમને ઇરાન સાથેના યુદ્ધ અને સ્થાનિક મામલાઓ અંગે વાત કરી હતી. જોકે, આ વીડિયો જાહેર થયાના કેટલાક કલાકો બાદ નવી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે. વીડિયોમાં નેતન્યાહુના જમણા હાથમાં 6 આંગળીઓ દેખાડાઈ છે. જેથી સોશિયલ મીડિયાના યૂઝર્સ એવો દાવો કરી રહ્યાં છે કે આ AI દ્વારા બનાવાયેલો વીડિયો છે. જોકે, બીજી તરફ ઈરાન મોટા મોટા દાવા કરી રહ્યું છે. જોકે, આ તમામ બાબતો ફક્ત સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહી છે જે જમીની વાસ્તવિકતાથી ઘણી દૂર છે. 

 

Resmi açıklama gelirse helvası bizden. pic.twitter.com/IxDKXMeVf2

— Haber Gazze (@HaberGazze__) March 14, 2026

બીબી ક્યાં છે કેમ કરાઈ છે વીડિયો ડિલિટ

 

સોશિયલ મીડિયા પર હાલમાં અફરા તફરીનો માહોલ છે. આ વચ્ચે અમેરિકન કંજર્વેટિવ કોમેન્ટેટર કૈંડેસ, ઓવેંસે પણ એક ટ્વીટ કરી છે. એમને નેતન્યાહુના નીકનેમ સાથે સંબોધન કરતાં લખ્યું છે કે બીબી કયાં છો?  એકસ પર લખેલી પોસ્ટમાં એમને સવાલો કર્યા છે કે નેતત્યાહુ ઓફિસ તરફથી કેમ એમના એઆઈ વીડિયો જાહેર કરાઈ અને ડિલિટ કરાઈ રહ્યાં છે. વ્હાઈટ હાઉસમાં કેમ પેનિક છે. 

નેતન્યાહુ બાબતે ચાલી રહેલી અફવાઓ વચ્ચે X, AI અને ચેટબોક્સ Grokએ ફેક્ટ ચેક કરી આ બાબતને ફક્ત એક અફવા ગણાવી છે. Grokએ 6 આંગળીઓવાળા દાવાઓ વચ્ચે ફેક્ટ ચેક કરીને લખ્યું છે કે નેતન્યાહુના હાથમાં 5 જ આંગળીઓ છે જેમ સામાન્ય લોકોને હોય છે. 

 

— Iran Embassy SA (@IraninSA) March 14, 2026

પિતાની શહાદત અને મીનાબી છોકરીઓના મૃત્યુનો બદલો લેવાની જાહેરાત

ઈરાનના નવનિયુક્ત સુપ્રીમ લીડર, મોજતબા ખામેનીએ તેમના પિતા, સૈયદ આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીએ અને અન્ય અધિકારીઓના મૃત્યુનો બદલો લેવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. એક દિવસ અગાઉ જાહેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં, મોજતબાએ ઈરાની શહેર મીનાબીમાં એક સ્કૂલ પર ઇઝરાયલી અને યુએસ હુમલામાં માર્યા ગયેલા નિર્દોષ સ્કૂલની છોકરીઓના મૃત્યુનો બદલો લેવાની પણ પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. ત્યારથી, નેતન્યાહૂના મૃત્યુનો દાવો કરતી પોસ્ટ્સ સોશિયલ મીડિયા પર ફરતી થવા લાગી છે, જેમાંથી મોટાભાગની ઈરાની હેન્ડલ પરથી છે.

 

For over 24 hours their has been intense speculation that Netanyahu has been killed in an Iranian strike.

His son Yair has not posted on X for days.

After a clearly AI video of him that has been debunked it is telling that the 'israeli'… pic.twitter.com/OLhoz3kn69

— UNN (@UnityNewsNet) March 14, 2026

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

