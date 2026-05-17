/આવી ગઈ પ્રલયની ચોક્કસ તારીખ? 66 વર્ષ પહેલા વૈજ્ઞાનિકે કરી હતી ભવિષ્યવાણી, આ દિવસે ખતમ થઈ જશે માનવ સભ્યતા!

Heinz von Foerster Doomsday Prediction 2026: વર્ષ 1960માં એક પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિક હેન્ઝ વોન ફોર્સ્ટરે કંઈક એવો દાવો કર્યો હતો, જેણે આખી દુનિયાને ચોંકાવી દીધી હતી. તેમના રિસર્ચ અનુસાર, 13 નવેમ્બર 2026 એ તારીખ છે જ્યારે માનવ સભ્યતા એક મોટા સંકટ અથવા પરિવર્તનના આરે આવીને ઊભી રહેશે. આ જ તારીખ જણાવવામાં આવી હતી, જેને કેટલાક લોકોએ દુનિયાના અંત સાથે જોડીને જોવાનું શરૂ કરી દીધું. અહીં જાણો શું છે તેની હકીકત?
Heinz von Foerster Doomsday Prediction 2026: દુનિયા ખતમ થવાની ભવિષ્યવાણીઓ કોઈ નવી વાત નથી. ક્યારેક કોઈ ગ્રહની ટક્કરની વાત થાય છે, તો ક્યારેક કોઈ રહસ્યમય ઘટનાને લઈને ડર ફેલાય છે. પરંતુ આ વખતે ચર્ચા કોઈ જ્યોતિષ કે ભવિષ્યવક્તાની નહીં, પરંતુ એક વૈજ્ઞાનિકની 66 વર્ષ જૂની ચેતવણીની થઈ રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર આજકાલ 13 નવેમ્બર 2026ની તારીખ પર ખૂબ જ ચર્ચા થઈ રહી છે. દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, આ જ દિવસે દુનિયા ખતમ થઈ શકે છે.
આ ભવિષ્યવાણી વર્ષ 1960માં અમેરિકાના વૈજ્ઞાનિક હેન્ઝ વોન ફોર્સ્ટરે કરી હતી. ખાસ વાત એ છે કે, આ કોઈ અંધશ્રદ્ધા પર નથી, પરંતુ ગાણિતિક ગણતરી અને વસ્તીના આંકડા પર આધારિત હતી. જો કે, આધુનિક વૈજ્ઞાનિકો આને દુનિયાના અંતની ચોક્કસ તારીખ નથી માનતા, પરંતુ તેમની ચેતવણીને આજે પણ ગંભીર માનવામાં આવે છે.
આખરે શું હતી વૈજ્ઞાનિકની ભવિષ્યવાણી?
હેન્ઝ વોન ફોર્સ્ટરે તેમની ટીમ સાથે દુનિયાની વધતી વસ્તી પર અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમની આ સ્ટડી એક સાયન્સ જર્નલમાં પ્રકાશિત થઈ હતી. તેમને જાણવા મળ્યું કે, માણસોની સંખ્યા ખૂબ જ ઝડપથી વધી રહી છે અને તેની ગતિ સતત તેજ થઈ રહી છે. ત્યારબાદ તેમણે એક ગાણિતિક મોડેલ તૈયાર કર્યું. આ મોડેલના આધારે તેમણે અંદાજ લગાવ્યો કે, જો વસ્તી આ જ રીતે વધતી રહેશે, તો એક સમય એવો આવશે જ્યારે પૃથ્વી પોતાના સંસાધનોના બોજને સંભાળી શકશે નહીં. ત્યારબાદ તેમણે 13 નવેમ્બર 2026ની તારીખને એક ચેતવણીના દિવસ તરીકે જણાવી. તેમનું કહેવું હતું કે, તે સમયે સ્થિતિ એટલી ખરાબ થઈ શકે છે કે માનવ સભ્યતા મોટા સંકટમાં મુકાઈ શકે છે.
ખોરાકથી લઈને પાણી સુધી દરેક વસ્તુ પર પડી શકતી હતી અસર
વૈજ્ઞાનિક હેન્ઝ વોન ફોર્સ્ટરની સૌથી મોટી ચિંતા સંસાધેનોને લઈને હતી. તેમનું માનવું હતું કે, જો વસ્તી સતત વધતી રહેશે, તો ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ, સ્વચ્છ પાણી અને રહેવાની જગ્યા જેવી જરૂરી વસ્તુઓ પર દબાણ વધી જશે. જેના કારણે દુનિયામાં દુષ્કાળ, મોટા યુદ્ધો અને સામાજિક અસ્થિરતા પેદા થઈ શકે છે. પર્યાવરણ પર પણ તેની ગંભીર અસર પડી શકે છે. તે સમયે આ ચેતવણી ખૂબ જ ચોંકાવનારી માનવામાં આવી હતી. ઘણા લોકોએ આને 'ડૂમ્સડે' એટલે કે પ્રલય સાથે જોડીને જોવાનું શરૂ કરી દીધું હતું.
હવે દુનિયા ક્યાં ઊભી છે?
જ્યારે આ ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી હતી, ત્યારે દુનિયાની વસ્તી આજની સરખામણીમાં ઘણી ઓછી હતી. પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. આજે પૃથ્વી પર 8 અબજથી વધુ લોકો રહી રહ્યા છે. જો કે, વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે વોન ફોર્સ્ટર દ્વારા જણાવવામાં આવેલી ચોક્કસ તારીખ સંપૂર્ણપણે સાચી સાબિત થવી જરૂરી નથી, કારણ કે પછીના વર્ષોમાં વસ્તી વધારાની ગતિ પહેલા જેવી રહી નથી. પરંતુ તેમની વાતનું બીજું પાસું આજે પણ ચિંતા વધારે છે. આજે દુનિયા આબોહવા પરિવર્તન (ક્લાઈમેટ ચેન્જ), વધતું પ્રદૂષણ, ગ્લોબલ વોર્મિંગ, જળ સંકટ અને ખાદ્ય સુરક્ષા જેવી સમસ્યાઓ સામે ઝઝૂમી રહી છે. ઘણા દેશોમાં દુષ્કાળ અને પૂર જેવી ઘટનાઓ સતત વધી રહી છે. તેનો અર્થ એ કે વૈજ્ઞાનિકે દાયકાઓ પહેલા જે જોખમો તરફ ઈશારો કર્યો હતો, તેના કેટલાક સંકેતો આજે ચોક્કસપણે જોવા મળી રહ્યા છે.
શું ખરેખર દુનિયા ખતમ થઈ જશે?
આ પ્રશ્નનો જવાબ આધુનિક વિજ્ઞાન સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આપે છે. નિષ્ણાતોના મતે, 13 નવેમ્બર 2026ના રોજ અચાનક દુનિયા ખતમ થઈ જવાની કોઈ વૈજ્ઞાનિક સંભાવના નથી. પરંતુ તેનો અર્થ એ પણ નથી કે જોખમો બિલકુલ નથી. નિષ્ણાતો માને છે કે, જો માણસ સતત કુદરતી સંસાધનોનો જરૂરિયાત કરતાં વધુ ઉપયોગ કરતો રહેશે અને પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડતો રહેશે, તો ભવિષ્યમાં સ્થિતિ ગંભીર બની શકે છે. યુદ્ધ, જળ સંકટ અને પર્યાવરણીય સમસ્યાઓ આવનારા સમયમાં મોટો પડકાર બની શકે છે.
ચેતવણી નહીં, પણ શીખ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે આ વાત
વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે, આ પ્રકારની ભવિષ્યવાણીઓને ડરના દ્રષ્ટિકોણથી નહીં, પરંતુ ચેતવણી અને શીખ તરીકે જોવી જોઈએ. આજે આખી દુનિયા ગ્રીન એનર્જી, પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને ટકાઉ વિકાસ (સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ) તરફ કામ કરી રહ્યું છે. ફેમિલી પ્લાનિંગ અને સંસાધનોના યોગ્ય ઉપયોગ પર પણ ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. એવામાં 13 નવેમ્બર 2026 દુનિયાના અંતની તારીખ બને કે નહીં, તે અલગ વાત છે. પરંતુ આ તારીખ એક સવાલ જરૂર છોડી જાય છે કે શું માણસ સમય રહેતા પોતાની આદતો બદલી શકશે કે નહીં?
