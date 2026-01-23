ટ્રમ્પને થયો છે કોઈ ભયંકર રોગ ? રાષ્ટ્રપતિના હાથ પર ફરી જોવા મળ્યા વાદળી નિશાન, જાણો
Donald Trump Disease: પીસ બોર્ડની રચના માટે વિશ્વભરના અગ્રણી નેતાઓ સાથે દાવોસમાં રહેલા યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ફરી એકવાર તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે. તેમના ડાબા હાથ પર ઘેરા વાદળી રંગના નિશાન જોવા મળ્યા હતા, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા અને રાજકીય વર્તુળોમાં તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે અટકળો શરૂ થઈ હતી. જોકે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે પોતે આ ચર્ચાઓનો અંત લાવ્યો હતો, તેને એક નાની ઘટના ગણાવી હતી. તેમના હાથ પરના નિશાન વિશેના પ્રશ્નોના જવાબમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ ઈજા ફક્ત અકસ્માતનું પરિણામ છે.
હું કોઈ જોખમ લેવા માંગતો નથી
તેમણે પત્રકારોને કહ્યું કે, હું સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ છું. મારો હાથ ટેબલના ખૂણા પર અથડાયો. મેં થોડું મલમ લગાવ્યું. ડૉક્ટર કહે છે કે મારે કંઈ લેવાની જરૂર નથી, પરંતુ હું કોઈ જોખમ લેવા માંગતો નથી.
થોડી અસરથી પણ વાદળી નિશાન પડે
ટ્રમ્પે આ નિશાનોને તેમની નિયમિત દવાઓ સાથે પણ જોડ્યા. તેમણે સમજાવ્યું કે તેઓ હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે દરરોજ 325-મિલિગ્રામ એસ્પિરિનનું મોટું પ્રમાણ લે છે. ટ્રમ્પના મતે, આ દવા ત્વચાની સંવેદનશીલતા થઈ જાય છે, અને થોડી અસરથી પણ વાદળી નિશાન પડે છે.
લોહીનો પ્રવાહ સારો અને પાતળો રહે
તેમણે પોતાની લાક્ષણિક શૈલીમાં કહ્યું કે, હું ઇચ્છું છું કે મારા હૃદયમાં લોહીનો પ્રવાહ સારો અને પાતળો રહે. જો તમે તમારા હૃદયને સ્વસ્થ રાખવા માંગતા હો, તો એસ્પિરિન લો, પરંતુ થોડા વાદળી નિશાન સહન કરવા માટે તૈયાર રહો.
ટ્રમ્પનો હાથ ટેબલના ખૂણા પર વાગ્યો
વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે પણ રાષ્ટ્રપતિના નિવેદનને સમર્થન આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે "બોર્ડ ઓફ પીસ" કાર્યક્રમ દરમિયાન ટ્રમ્પનો હાથ ટેબલના ખૂણા પર વાગ્યો હતો. અધિકારીઓએ રાષ્ટ્રપતિના પહેલા અને પછીના ફોટા શેર કર્યા, સાબિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો કે આ નિશાન અચાનક થયેલી ઈજાનું પરિણામ હતું.
ટ્રમ્પના અંગત ચિકિત્સક, ડૉ. સીન બાર્બાબેલાએ પુષ્ટિ આપી કે રાષ્ટ્રપતિ દરરોજ 325 મિલિગ્રામ એસ્પિરિન લે છે. માયો ક્લિનિક જેવી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાઓ અનુસાર, 75થી 100 મિલિગ્રામની માત્રા સામાન્ય રીતે હૃદયની સુરક્ષા માટે પૂરતી માનવામાં આવે છે. વધુ માત્રા લોહીને પાતળું કરી શકે છે, જેનાથી ડાઘ પડવાનું જોખમ વધી જાય છે.
