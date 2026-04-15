2026માં દુનિયાનો અંત આવશે? 66 વર્ષ જૂની ડરામણી ભવિષ્યવાણી વાયરલ, પૃથ્વીના અંતની તારીખ પણ જણાવી!
સોશિયલ મીડિયા પર ભવિષ્યવાણીઓ તો ઘણી વાયરલ થતી રહે છે. પરંતુ જ્યારે કોઈ વૈજ્ઞાનિક તારીખ સાથે દાવો કરે તો દુનિયા વિસ્મયમાં પડી જતી હોય છે. 66 વર્ષ પહેલા એક વૈજ્ઞાનિકે દાવો કર્યો હતો કે 2026માં દુનિયા ખતમ થઈ જશે. પ્રલયની આવી ભવિષ્યવાણીએ લોકોને ચોંકાવી દીધા.
- ભૌતિક વૈજ્ઞાનિક હેન્ઝ વોન ફોએસ્ટરે 66 વર્ષ પહેલા કરી હતી આ ભવિષ્યવાણી
- આ સાથે તેમણે એક તારીખ આપીને કહ્યું હતું કે દુનિયાનો અંત થઈ શકે છે
- કહ્યું હતું કે ભાવિ પેઢીઓ ભૂખથી નહીં પરંતુ ભીડથી મરશે.
Trending Photos
શું 13 નવેમ્બર 2026ના રોજ દુનિયા ખતમ થઈ જશે? સાંભળવામાં તે કોઈ ડરામણી ફિલ્મની કહાની જેવું લાગે છે પરંતુ ટાઈમ મેગેઝિનના એક રિપોર્ટ મુજબ એક વૈજ્ઞાનિકે આજથી લગભગ 66 વર્ષ પહેલા એવી ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે જાણીને તમે દંગ રહી જશો. આ ભવિષ્યવાણી કોઈ બાબા કે જ્યોતિષીએ નહીં પરંતુ જાણીતા ભૌતિક વૈજ્ઞાનિક હેન્ઝ વોન ફોએસ્ટરે કરી હતી.
પ્રલયની તારીખ આપી!
વોન ફોસ્ટરે વર્ષ 1960માં સાયન્સ મેગેઝીનમાં એક લેખ લખ્યો હતો, જેમાં તેણે દાવો કર્યો હતો કે 2020ના દાયકામાં દુનિયાનો અંત હોઈ શકે છે. તેમણે તેના માટે એક તારીખ પણ આપી. જે હતી શુક્રવાર 13 નવેમ્બર 2026. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે વોન ફોએસ્ટરે આ વાત કોઈ સપના કે અંધવિશ્વાસના આધારે નહતી કરી. તેમણે તેની પાછળ એક મેથેમેટિકલ મોડલ એટલે કે ગાણીતિક ગણતરીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેમણે તે સમયે જનસંખ્યા વધવાની ઝડપ જોઈ અને એક ફોર્મ્યૂલા તૈયાર કર્યો. તે પ્રમાણે જો માણસ પરમાણુ હથિયારોને પોતાની જાતે નષ્ટ નહીં કરે તો વધતી વસ્તી જ તેના મોતનું કારણ બનશે.
ભૂખથી નહીં ભીડથી મરશે
વોન ફોએસ્ટરે પોતાના રિપોર્ટમાં એક ખુબ જ વિચિત્ર પરંતુ ડરામણી વાત કરી હતી. તેમણે લખ્યું હતું કે આપણી ભવિષ્યની પેઢીઓ ભૂખથી નહીં મરે પરંતુ તેઓ ભીડના કારણે કચડાઈને મરી જશે. તેમનું માનવું હતું કે વસ્તી એટલી વધી જશે કે ધરતી પર પગ રાખવાની જગ્યા નહીં બચે. તેને તેમણે અનંત જનસંખ્યા નામ પણ આપ્યું.
વૈજ્ઞાનિકનો તર્ક
તેમનો એવો તર્ક હતો કે જ્યારે કોઈ પ્રજાતિની વસ્તી ખુબ તેજીથી વધે ત્યારે ખાણીપીણીની ઉત્તમ ટેક્નોલોજી પણ તે ઝડપનો મુકાબલો કરી શકતી નથી. એટલે કે આપણે ગમે તેટલું ઈચ્છીએ, અનાજ ઉગાડીએ, માણસોની સંખ્યા તેનાથી ઘણી વધુ ઝડપથી વધતી જશે.
તબાહીથી બચવાનો રસ્તો
66 વર્ષ પહેલા વૈજ્ઞાનિકે આ તબાહીથી બચવાનો રસ્તો પણ જણાવ્યો હતો. તેમણે પીપલો સ્ટેટ નામની એક કંટ્રોલ સિસ્ટમની વાત કરી હતી. તેમનું સૂચન હતું કે સરકારે બેથી વધુ બાળકો હોય તેવા પરિવારો પર ભારે ટેક્સ લાદવો જોઈએ. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જેમ જેમ સમય વીતશે તેમ તેમ જન્મદર અને મૃત્યુદર વચ્ચેનું અંતર વધતું જશે અને વસ્તીને કંટ્રોલ કરવી મુશ્કેલ બનશે.
ડરામણી તારીખ
હવે સવાલ એ ઉઠે છે કે શું ખરેખ 13 નવેમ્બર 2026ના રોજ કઈકં મોટું થવાનું છે? હકીકતમાં વોન ફોએસ્ટરે જે તારીખ આપી હતી તે તેમનો પોતાનો જન્મદિવસ હતો. જાણકારોનું કહેવું છે કે તેમણે આ તારીખ ફક્ત દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચવા માટે ઉપયોગમાં લીધી હતી. તેઓ અસરમાં એવું જણાવવા માટે ઈચ્છતા હતા કે જે રીતે મનુષ્ય જઈ રહ્યો છે તેને બદલવો ખુબ જરૂરી છે. તેમના ગાણીતિક મોડલનો હેતુ એ દેખાડવાનો હતો કે વસ્તીનો ગ્રાફ જો આ રીતે ઉપર જતો રહેશે તો તેઓ એક દિવસ અનંત સુધી પહોંચી જશે. જે અસંભવ અને વિનાશકારી છે.
શું કહે છે અન્ય નિષ્ણાંતો
આ થિયરીની જેમ વોન ફોએસ્ટરની અન્ય એક વાતની પણ ખુબ ટીકા થઈ. અનેક રિસર્ચર્સે કહ્યું કે માણસોની વસ્તી વધારવાની એક જૈવિક મર્યાદા હોય છે. 1961માં ડેમોગ્રાફિક રિસર્ચ એન્સ્લે જે. કોલે તો એટલે સુધી કહ્યું હતું કે મોટાભાગના વિશેષજ્ઞ આ પેપરને એક મજાકની જેમ જુએ છે.
પ્રલય જેવી સ્થિતિની સંભવના ઓછી
વર્તમાનમાં વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે પ્રલય જેવી સ્થિતિ આવવાની શક્યતા ખુબ ઓછી છે. તેનું કારણ એ છે કે માણસે સમયની સાથે પોતાના સુખ સુવિધાઓ અને સંસાધનો વધારવા માટે નવા ઉપાયો ગોતી લીધા છે. આ સાથે જ દુનિયાના અનેક મોટા દેશોમાં હવે વસ્તી વધવાની ઝડપ પહેલાની સરખામણીએ ઘણી ઘટી ગઈ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે