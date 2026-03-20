રાતોરાત દુનિયામાંથી 1/3 હિલિયમ ગાયબ : ભારત સહિત 12 દેશોમાં ફફડાટ, જાણો હવે કઈ વસ્તુઓના વધશે ભાવ કે બંધ થશે
Qatar Ras Laffan Gas Plant: ઈરાને કતરના રાસ લાફાન હિલિયમ પ્લાન્ટ પર હુમલો કરતાં આખી દુનિયા ફફડી ગઈ છે. ટેક અને મેડિકલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લાઈફ સપોર્ટ પર આવી ગઈ છે. સેમસંગ, TSMC, SK Hynix જેવી ચીપ ફેક્ટરીઓ અને MRI મશીનો હવે સંકટમાં આવી ગઈ છે. ઈરાનના આ હુમલાથી દક્ષિણ કોરિયા, તાઈવાન, જાપાન, ભારત અને અમેરિકા સહિત 12 દેશો ફફડાટ છે. હવે જાણી લો કઈ પ્રોડક્ટસના વધી જશે ભાવ...
ઈરાન અને અમેરિકા-ઈઝરાયેલ વચ્ચે જંગમાં હવે એક નવો વળાંક આવ્યો છે. ઈરાને કતરના સૌથી મોટા ગેસ પ્લાન્ટ રાસ લાફાન ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સીટી પર મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલો કર્યો છે. આ પ્લાન્ટ દુનિયાનો સૌથી મોટો LNG પ્લાન્ટ છે. હુમલા બાદ આ પ્લાન્ટમાં આગ લાગી છે અને ભારે નુક્સાન થયું છે.
કતર એનર્જીના CEOએ કહ્યું પ્લાન્ટ હાલમાં એની ક્ષમતાના 17 ટકા પર કામ કરી રહ્યો છે. હવે આ ફરી ઉભો કરતાં 3થી 5 વર્ષનો સમય લાગશે. સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે હિલિયમ ગેસનું ઉત્પાદન રોકાઈ ગયું છે. કતર દુનિયાની કુલ જરૂરિયાતનો 33 ટકા હિલિયમ ગેસનું સપ્લાયર છે. હવે આખા દુનિયામાં એક તૃતિયાંશ ગેસ રાતોરાત ગાયબ થઈ ગયો છે.
હિલિયમ શું છે અને શા માટે જરૂરી
હિલિયમ એ બહું જ હલકો અને ઠંડો ગેસ છે. જે ચીપ ફેક્ટરીમાં મશીનો ઠંડા રાખવા માટે વપરાય છે. MRI મશીનો અને રોકેટ ફ્યૂઅલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં પણ હિલિયમનો ઉપયોગ થાય છે. એનાથી સસ્તો દુનિયા પાસે કોઈ વિકલ્પ જ નથી. હવે સપ્લાય બંધ થઈ જતાં હિલિયમ ગેસના ભાવ બે ગણા વધી ગયા છે. કેટલાક દેશોમાં તો આ સંકટ શરૂ પણ થઈ ગયું છે.
હિલિયમનો ક્યાં થાય છે ઉપયોગ
સેમિકન્ડક્ટર અને ચિપ મેન્યુફેક્ચરિંગ : સ્માર્ટફોન, કોમ્પ્યુટર અને અન્ય ગેજેટ્સમાં વપરાતી ચિપ બનાવવા માટે હીલિયમ એ જરૂરી છે. જે સિલિકોન વેફર્સને ખૂબ જ ઝડપથી ઠંડા કરવા માટે હીલિયમનો ઉપયોગ થાય છે. તે એક અક્રિય (Inert) ગેસ હોવાથી, તે નાજુક પાર્ટ્સ બનાવતી વખતે રાસાયણિક પ્રતિક્રિયા થતી અટકાવે છે.
ફાઈબર ઓપ્ટિક્સ (Fiber Optics) : ઇન્ટરનેટ માટે વપરાતા ફાઈબર ઓપ્ટિક કેબલ્સ બનાવવા માટે પણ હીલિયમનો વપરાશ થાય છે. કેબલ બનાવતી સમયે કાચના રેસાઓને ઠંડા કરવા અને તેમાં પરપોટા ન રહી જાય તે માટે હીલિયમ ગેસના વાતાવરણમાં આ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે.
ડેટા સેન્ટર અને હાર્ડ ડ્રાઈવ : આધુનિક હાઈ-કેપેસિટી હાર્ડ ડ્રાઈવમાં હવે હવાને બદલે હીલિયમ ભરવામાં આવે છે. કારણ કે હાર્ડ ડિસ્કની અંદરની પ્લેટો વધુ ઝડપથી અને ઓછા પાવર વપરાશ સાથે ફરી શકે છે. હીલિયમના કારણે પ્લેટો વચ્ચેનું અંતર ઘટાડી શકાય છે, જેથી એક જ ડ્રાઈવમાં વધુ ડેટા સ્ટોર થઈ શકે છે.
ક્વોન્ટમ કોમ્પ્યુટિંગ : ભવિષ્યની સૌથી શક્તિશાળી ટેકનોલોજી ગણાતા ક્વોન્ટમ કોમ્પ્યુટર્સ હીલિયમ વગર કામ કરી શકતા નથી. ક્વોન્ટમ પ્રોસેસર્સને સ્થિર રાખવા માટે તેને શૂન્ય ડિગ્રીથી પણ નીચે (Absolute Zero ની નજીક) લઈ જવા પડે છે. જે ઠંડક પહોંચાડવા માટે લિક્વિડ હીલિયમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
દુનિયાભરના 12 દેશો પ્રભાવિત થયા
દક્ષિણ કોરિયા : કતારથી 64.7 ટકા હિલીયમનો આયાત કરે છે. સેમસંગ અને SK Hynix ની ચિપ ફેક્ટરીઓ સામે હવે જોખમ પેદા થશે.
તાઇવાન: TSMC અહીં વિશ્વની 18% ચિપ્સ બને છે. કંપની કહે છે કે તે "પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે", જોકે ત્યાં ગભરામણનો માહોલ છે.
જાપાન: ચિપ ફેબ્રિકેશન અને MRI મશીન ઉત્પાદન માટેનું એક મુખ્ય કેન્દ્ર. જો કતારમાં પ્લાન્ટ 60 દિવસથી વધુ સમય માટે બંધ રહેશે, તો અહીં કામગીરી સૌથી પહેલા બંધ થઈ જશે.
સિંગાપોર : એક સેમિકન્ડક્ટર હબ. વૈજ્ઞાનિક રિપોર્ટસમાં પહેલાં જ બહાર આવ્યું હતું કે તે કતર પર નિર્ભર છે.
ભારત: હોસ્પિટલ MRI મશીનો માટે હિલીયમ કતરથી આવે છે. પરિણામે, સ્કેનનો ખર્ચ હવે વધી રહ્યો છે.
જર્મની: Linde અને Air Liquide જેવી કંપનીઓ પુરવઠો સંભાળે છે. હિલીયમના ભાવમાં 100% વધારો થયો છે, અને હવે રેશનિંગ શરૂ થયું છે.
અમેરિકા : જૂના હિલીયમ ભંડારમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. HP, Dell અને Lenovo એ ગ્રાહકોને ચેતવણી આપી છે કે કિંમતોમાં 15-20% વધારો થઈ શકે છે.
બ્રિટન: NHS હોસ્પિટલોમાં MRI મશીનો પ્રભાવિત થયા છે. બ્રિટન સ્થાનિક સ્તરે હિલીયમનું ઉત્પાદન કરતું નથી.
ફ્રાન્સ: Air Liquide અહીં છે, પરંતુ તેની પાસે નવા હિલીયમનું ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતાનો અભાવ છે.
ચીન : ચિપ ફેબ્રિકેશન અને MRI ટેકનોલોજી માટે હિલીયમની આયાત કરે છે. તે હવે સાઇબિરીયામાં પોતાના ભંડાર શોધવાનો સક્રિય પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
ઓસ્ટ્રેલિયા: એક નાનો નિકાસકાર, પરંતુ કતરની ગેપ ભરવાની ક્ષમતા ધરાવતું નથી.
હવે શું થશે
કતરે કહ્યું છે કે પ્લાન્ટ 5 વર્ષ સુધી ડેમેજ રહી શકે છે. કોઈ નવો પ્લાન્ટ તાત્કાલિક શરૂ થઈ શકે એમ નથી. હિલિયમ બનાવવામાં ઉતાવળ ના થઈ શકે. ચીપ બનાવતી કંપનીઓ પાસે પહેલાંથી સ્ટોક ઓછો છે. આ સંકટ 2થી 3 મહિના ચાલ્યું તો સ્માર્ટફોન, એસી, લેપટોપ, AI ચિપ્સ, કાર અને એમઆરઆઈ સ્કૈન કરાવવા મોંધા પડશે કે ઓછા થઈ જશે.
હવે ટેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ અને મેડિકલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એ લાઈફ સપોર્ટ પર આવી ગઈ છે. મિડલ ઈસ્ટમાં એક નાના હુમલાએ દુનિયાની ટેક અને મેડિકલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝને હલાવી દીધી છે. કતરનો 33 ટકા હિલિયમ સપ્લાય બંધ થયો તો દુનિયાના 12 દેશ સીધા પ્રભાવિત થશે. હાલમાં કિંમતો વધી રહી છે કે ક્યાંક ઉત્પાદન બંધ થઈ રહ્યું છે.
