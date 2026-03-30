વૈજ્ઞાનિકોએ શોધી કાઢ્યો 'નરકનો બગલો'! 9.5 કરોડ વર્ષ પહેલાં ધરતી પર કરતો રાજ, જાણો આ નવા 'દાનવ'નું સત્ય
Hell Heron Dinosaur Discovery: ઇતિહાસના પાનાઓએ એક શિકારીનો ચહેરો ઉજાગર કર્યો છે જે વૈજ્ઞાનિકો નરકના હેરોન તરીકે ઓળખાવી રહ્યા છે, જેનો અર્થ "નરકનો બગુલા" થાય છે. સહારા રણમાં મળેલા હાડકાના અવશેષોએ ડાયનાસોરની એક નવી પ્રજાતિનો ખુલાસો કર્યો છે જે ફક્ત જમીન પર જ નહીં પરંતુ પાણીમાં પણ મોતનું બીજું નામ હતું.
Trending Photos
Hell Heron Dinosaur Discovery: શું તમે ક્યારેય કોઈ શિકારી પ્રાણી જોયું છે જેના માથા પર શિંગડા અને લાંબા મગર જેવું મોંઢું હોય? તે જમીન પર અને પાણીમાં બંને જગ્યાએ મૃત્યુની જેમ તેના શિકાર પર ત્રાટકતો રહે છે. વૈજ્ઞાનિકોએ ડાયનાસોરની આવી જ એક રહસ્યમય પ્રજાતિ શોધી કાઢી છે, જેને હેલ હેરોન કહેવામાં આવે છે, જેનો અર્થ "નરકનો બગુલા" થાય છે. સાયન્સ મેગેઝિનમાં પ્રકાશિત થયેલા અહેવાલ મુજબ, આ શોધ સ્પિનોસોરસ તરીકે ઓળખાતા ડાયનાસોરના પરિવારની છે. તે લગભગ 95 મિલિયન વર્ષો પહેલા જીવતો હતો, જ્યારે સહારા રણ રેતાળ મેદાન નહોતું પરંતુ નદીઓ અને ગાઢ જંગલોથી ભરેલો પ્રદેશ હતો. આ જોઈને આજના મગર પણ પોતાનો રસ્તો બદલી શકે છે.
ક્યાં મળ્યો આ 'રાક્ષસ' જેવો જીવ?
શિકાગો યુનિવર્સિટીના પ્રખ્યાત પેલિયોન્ટોલોજિસ્ટ પોલ સેરેનોની ટીમે નાઇજરના સહારા રણમાં 'સ્પિનોસોરસ મિરાબિલિસ' નામની એક નવી પ્રજાતિ શોધી કાઢી છે. વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે લગભગ 95 મિલિયન વર્ષ પહેલાં જ્યારે નદીઓ અને ગાઢ જંગલો અહીં હતા, ત્યારે 20 ઇંચ લાંબા તલવાર જેવા માથાવાળો શિકારી આ વિસ્તારમાં ફરતો હતો. વૈજ્ઞાનિક પોલ સેરેનોની આગેવાની હેઠળ 20 લોકોની ટીમે આ નવી પ્રજાતિના અવશેષો શોધી કાઢ્યા છે. આ શોધ માત્ર ડાયનાસોર ઉત્ક્રાંતિની કહાની જ નહીં પરંતુ 'સ્પિનોસોરસ' પાણીમાં રહેતા હતા તે જૂના સિદ્ધાંતને પણ પડકારે છે.
શા માટે આ ડાયનાસોરને કહેવામાં આવે છે 'નરકનો બગલો'?
આ ડાયનાસોરને 'નરકનો બગલો' (Hell Heron) એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કારણ કે તેના પગ અને શરીરની રચના આજના બગલા (Heron) ને મળતી આવે છે. તે સંપૂર્ણપણે પાણીની અંદર તરતો જીવ નહોતો, પરંતુ પોતાના મજબૂત પગના સહારે 2 મીટર ઊંડા પાણીમાં ઊભા રહીને માછલીઓની રાહ જોતો હતો અને વીજળીની ઝડપે તેમને પકડી લેતો હતો. તેના ઉપર અને નીચેના દાંત એકબીજામાં એવી રીતે ફસાઈ જતા હતા કે જો એકવાર માછલી પકડાઈ જાય, તો તેનું નીકળવું અશક્ય હતું.
માથા પર 'તલવાર' જેવી કલગી
આ નવી પ્રજાતિની સૌથી ખાસ ઓળખ તેના માથા પર રહેલી સિમિટાર (Scimitar) એટલે કે વળેલી તલવાર જેવું હાડકું છે. વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે આ હાડકું ચમકદાર રંગોવાળું હશે, જે દૂરથી જ બીજા ડાયનાસોરને પોતાની તાકાત બતાવવા અથવા સાથીને રીઝવવા માટે કામ આવતું હતું. સંશોધન કહે છે કે આ કલગી કેરાટિ (નખમાં જોવા મળતું તત્વ) થી ઢંકાયેલી હતી અને કદાચ ખૂબ જ તેજસ્વીવાળા રંગોવાળી હતી.
'ફિશ ટ્રેપ' જેવું જડબું
'હેલ હેરોન'ની સૌથી મોટી વિશેષતા તેનું જડબું હતું, જે સામાન્ય ડાયનાસોર કરતા અલગ હતું. તેના ઉપર અને નીચેના દાંત એકબીજામાં 'કાતર' ની જેમ ફિટ થઈ જતા હતા, જેના કારણે તે ચીકણી અને લપસણી માછલીઓને સરળતાથી જકડી શકતું હતું. પોલ સેરેનોના જણાવ્યા અનુસાર, આ ડાયનાસોર પોતાના મજબૂત પગ પર ઊભા રહીને 2 મીટર ઊંડા પાણીમાં ઉતરી જતું હતું અને બગલાની જેમ સ્થિર રહીને શિકારની રાહ જોતું હતું.
'સ્પિનોસોરસ' પરિવારનો નવો સભ્ય
અત્યાર સુધી આપણે સ્પિનોસોરસને માત્ર એક મોટા જળચર શિકારી તરીકે માનતા હતા, પરંતુ આ નવી પ્રજાતિની શોધે વૈજ્ઞાનિકોની થિયરી બદલી નાખી છે. સંશોધકો માને છે કે આ જીવ સ્પિનોસોરિડ્સના ઉત્ક્રાંતિની એ 'મિસિંગ લિંક' છે, જે જણાવે છે કે કેવી રીતે આ જીવો જમીન પરથી સંપૂર્ણપણે પાણીમાં રહેતા શિકારી બની ગયા. ઇંગ્લેન્ડના 'આઇલ ઓફ વ્હાઇટ' (Isle of Wight) માં મળી આવેલા તેના હાડકાના અવશેષો પરથી જાણવા મળ્યું છે કે તેનું શરીર પાણીમાં તરવા અને જમીન પર દોડવા, બંને માટે યોગ્ય રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું.
70 વર્ષ જૂનો તે 'રહસ્યમય' પુરાવો
આ શોધની કહાની 1950 ના દાયકાની એક જૂની નોંધથી શરૂ થઈ હતી, જ્યારે એક ફ્રેન્ચ ભૂસ્તરશાસ્ત્રીએ રણમાં 'ખંજર' જેવા દાંત મળવાની વાત લખી હતી. 70 વર્ષ સુધી કોઈએ તે તરફ ધ્યાન આપ્યું નહીં, પરંતુ પોલ સેરેનોની ટીમે તે પુરાવાનો પીછો કર્યો અને રેતી નીચે દબાયેલા આ 'ખોવાયેલા સામ્રાજ્ય' ને શોધી કાઢ્યું.
દરિયાઈ નહીં, પણ 'નદી' નો રાજા હતો આ ડાયનાસોર
અત્યાર સુધી એવું માનવામાં આવતું હતું કે સ્પિનોસોરસ સમુદ્ર કિનારે રહેતા હતા, પરંતુ 'મિરાબિલિસ' ના અવશેષો દરિયાકિનારાથી લગભગ 500-1000 કિલોમીટર દૂર અંદરના વિસ્તારોમાં મળ્યા છે. આનાથી સાબિત થાય છે કે આ ડાયનાસોર નદીઓ અને મીઠા પાણીની ઇકોસિસ્ટમમાં રહેવાના વધુ શોખીન હતા. હેલ હેરોનની શોધે એ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે ડાયનાસોરની દુનિયામાં હજુ પણ ઘણું એવું છે જે આપણી કલ્પના બહાર છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે