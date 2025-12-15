Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

આ છે દુનિયાના ટોપ 10 સૌથી બુદ્ધિશાળી દેશો, ભારતનો નંબર જાણીને નહીં આવે વિશ્વાસ

Top 10 Intelligent Countries in the World: આ લિસ્ટ અલગ-અલગ દેશોના સરેરાશ IQ પર આધારિત છે, જેમાં શિક્ષણ પ્રણાલી, સંશોધન અને શીખવાની સંસ્કૃતિ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. આ દેશો, જ્યાં વાંચન, લોજિકલ વિચારસરણી અને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ પર ભાર મૂકવામાં આવે છે, ત્યાં સરેરાશ બુદ્ધિ સ્તર વધુ હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:17 PM IST

Trending Photos

આ છે દુનિયાના ટોપ 10 સૌથી બુદ્ધિશાળી દેશો, ભારતનો નંબર જાણીને નહીં આવે વિશ્વાસ

Top 10 Intelligent Countries in the World: દુનિયામાં કોઈપણ દેશની ઓળખ માત્ર તેની વસ્તી અથવા તાકાતથી જ નહીં, પરંતુ ત્યાંના લોકોની વિચારસરણી, શિક્ષણ અને શીખવાની ક્ષમતાથી પણ થાય છે. અલગ-અલગ દેશોના સરેરાશ IQ (ઇન્ટેલિજન્સ ક્વોશન્ટ)ના આધારે એક લિસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં શિક્ષણ વ્યવસ્થા, રિસર્ચ કલ્ચર અને લોજિકલ વિચારસરણીને મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવ્યા છે. ચાલો જાણીએ દુનિયાના ટોપ 10 સૌથી બુદ્ધિશાળી દેશો વિશે.

ચીન - મજબૂત શિક્ષણને કારણે પ્રથમ સ્થાન (સરેરાશ IQ 107.2)
ચીનને દુનિયાનો સૌથી વધુ સરેરાશ IQ ધરાવતો દેશ માનવામાં આવ્યો છે. તેનું સૌથી મોટું કારણ તેની કડક અને મજબૂત શિક્ષણ વ્યવસ્થા છે. બાળપણથી જ ગણિત, વિજ્ઞાન અને લોજિકલ વિચારસરણી પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવે છે. રિસર્ચ અને ટેકનોલોજીમાં ભારે રોકાણ પણ ચીનના સરેરાશ IQને ઊંચો બનાવે છે. સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણ બાળકોને સતત સારું પ્રદર્શન કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

દક્ષિણ કોરિયા
દક્ષિણ કોરિયાની ઓળખ તેના સખત અભ્યાસ અને હાઈ-પર્ફોર્મન્સ એજ્યુકેશન સિસ્ટમથી છે. અહીં વિદ્યાર્થીઓ પર શૈક્ષણિક રીતે શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરવાનું ઘણું દબાણ હોય છે. ગણિત, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં કોરિયન વિદ્યાર્થીઓ દુનિયાભરમાં આગળ માનવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે દેશનો સરેરાશ IQ સતત ઊંચો જળવાઈ રહ્યો છે.

જાપાન
જાપાનમાં તકનીકી નિપુણતા અને લોજિકલ વિચારસરણીને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવે છે. શિક્ષણની સાથે-સાથે વ્યવહારિક જ્ઞાન પર પણ ભાર મૂકવામાં આવે છે. રોબોટિક્સ, એન્જિનિયરિંગ અને ઇનોવેશનમાં જાપાનની પકડ મજબૂત છે. આ જ સંતુલન જાપાનને દુનિયાના સૌથી બુદ્ધિશાળી દેશોમાં સામેલ કરે છે.

ઈરાન
ઈરાનમાં ગણિત, વિજ્ઞાન અને એન્જિનિયરિંગની ઊંડી અને જૂની પરંપરા રહી છે. અહીંના વિદ્યાર્થીઓ રિસર્ચ અને થિયરી પર મજબૂત પકડ ધરાવે છે. મર્યાદિત સંસાધનો હોવા છતાં ઈરાને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, જેની અસર દેશના સરેરાશ IQમાં સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે.

સિંગાપોર
સિંગાપોરની શિક્ષણ પ્રણાલી દુનિયાના સૌથી બેસ્ટ મોડેલોમાં ગણાય છે. અહીં સ્કિલ-ડેવલપમેન્ટ, લોજિકલ વિચારસરણી અને પ્રેક્ટિકલ લર્નિંગ પર ભાર મૂકવામાં આવે છે. નાની ઉંમરથી જ બાળકોને વિચારવાની અને સમસ્યા હલ કરવાની તાલીમ આપવામાં આવે છે, જેનાથી સરેરાશ IQ ઘણો ઊંચો રહે છે.

રશિયા
રશિયા લાંબા સમયથી વિજ્ઞાન, ગણિત અને સ્પેસ ટેકનોલોજીમાં આગળ રહ્યું છે. અહીંની શિક્ષણ પ્રણાલી રિસર્ચ-આધારિત છે. ઓલિમ્પિયાડ અને વિજ્ઞાન સ્પર્ધાઓમાં રશિયન વિદ્યાર્થીઓનું પ્રદર્શન શાનદાર હોય છે. આ જ કારણ છે કે રશિયા ટોપના બુદ્ધિશાળી દેશોની યાદીમાં સામેલ છે.

મંગોલિયા
મંગોલિયામાં શિક્ષણની પહોંચ સતત વધી રહી છે. અહીંની બૌદ્ધિક અને સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓ પણ શીખવાને પ્રોત્સાહન આપે છે. તાજેતરના વર્ષોમાં શિક્ષણ સુધારાઓની અસર સરેરાશ IQમાં દેખાવા લાગી છે, જેના કારણે મંગોલિયા આ યાદીમાં પોતાનું સ્થાન બનાવી શક્યું છે.

આર્મેનિયા
આર્મેનિયામાં ગણિત અને ચેસ જેવી બૌદ્ધિક રમતોની ઊંડી સંસ્કૃતિ છે. શાળાઓમાં ચેસનું સંપૂર્ણ રીતે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. આ અભ્યાસ બાળકોની વિચારવાની અને સમજવાની ક્ષમતાને મજબૂત બનાવે છે. આ જ કારણોસર આર્મેનિયાનો સરેરાશ IQ દુનિયામાં ઘણો સારો માનવામાં આવે છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા
ઓસ્ટ્રેલિયાની શિક્ષણ પ્રણાલી આધુનિક અને મલ્ટીકલ્ચર છે. અહીં અલગ-અલગ દેશોમાંથી આવેલા લોકો અને વિચારો મળે છે, જેનાથી શીખવાનો વ્યાપ વધે છે. ક્રિએટિવ અને લોજિકલ વિચારસરણીનું સંતુલન ઓસ્ટ્રેલિયાના સરેરાશ IQને સ્થિર અને મજબૂત જાળવી રાખે છે.

સ્પેન
સ્પેનમાં શિક્ષણની સાથે-સાથે ક્રિએટિવ વિચારસરણીને પણ મહત્વ આપવામાં આવે છે. કલા, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનું સંતુલન અહીં જોવા મળે છે. આ જ સંતુલિત વાતાવરણ સ્પેનને દુનિયાના ટોપ 10 સૌથી બુદ્ધિશાળી દેશોની યાદીમાં સામેલ કરે છે. આ યાદીમાં ભારત સરેરાશ IQ 99.08 સાથે 44મા નંબર પર આવે છે.

1.🇨🇳 China: 107.19
2.🇰🇷 South Korea: 106.43
3.🇯🇵 Japan: 106.4
4.🇮🇷 Iran: 106.3
5.🇸🇬 Singapore: 105.14
6.🇷🇺 Russia: 103.16
7.🇲🇳 Mongolia: 102.86
8.🇦🇲 Armenia: 102.58
9.🇦🇺 Australia: 102.57
10.🇪🇸 Spain: 102.3
11.🇳🇿 New Zealand: 102.08
12.🇱🇰 Sri…

— World of Statistics (@stats_feed) December 12, 2025

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Top intelligent countriesTop intelligent countries in the worldtop 10 most intelligent countrieshighest average IQ

Trending news