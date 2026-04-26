હોમWorldરાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનો કોણ દુશ્મન? હુમલા બાદ સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ઉઠ્યા સવાલ, હુમલાખોરની તસવીર પણ સામે આવી

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનો કોણ દુશ્મન? હુમલા બાદ સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ઉઠ્યા સવાલ, હુમલાખોરની તસવીર પણ સામે આવી

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેને બીજી શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ જવાના સમાચારો વચ્ચે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ વોશિંગ્ટનની એક હોટલમાં પત્રકારો સાથે મુલાકાત દરમિયાન ફાયરિંગની ઘટના ઘટી. વોશિંગ્ટન હિલ્ટન હોટલમાં 'વ્હાઈટ હાઉસ કોરસ્પોન્ડન્સ એસોસિએશન' ડિનરનું આયોજન કરાયું હતું. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 26, 2026, 10:21 AM IST
  • વોશિંગ્ટનની જે હોટલમાં ટ્રમ્પનો કાર્યક્રમ ચાલતો હતો ત્યાં ફાયરિંગની ઘટના ઘટી
  • રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને મેલાનિયા ટ્રમ્પને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢી લેવાયા
  • પરંતુ સવાલ એ ઉઠે છે કે આટલા ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્તમાં હુમલાખોર હથિયારો સાથે પહોંચ્યો કેવી રીતે
  • શંકાસ્પદ હુમલાખોરની તસવીર પણ સામે આવી છે
     

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનો કોણ દુશ્મન? હુમલા બાદ સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ઉઠ્યા સવાલ, હુમલાખોરની તસવીર પણ સામે આવી

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હજુ કોઈ સમાધાન થાય તેવા એંધાણ દેખાતા નથી અને આ બધા વચ્ચે અમેરિકાના વોશિંગ્ટનથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર આવ્યા છે. વોશિંગ્ટન હિલ્ટન હોટલમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની હાજરીમાં ફાયરિંગની ઘટના ઘટી. આટલી ટાઈટ સિક્યુરિટી છતાં આ ફાયરિંગ કોણે કર્યું તે મોટો સવાલ ઊભો થયો. જો કે આ હુમલાખોરની તસવીર પણ હાલ સામે આવી છે. પરંતુ સવાલ એ પણ થાય કે કડક સુરક્ષા બંદોબસ્ત વચ્ચે આ વ્યક્તિ હથિયાર લઈને પહોંચ્યો કેવી રીતે? 

કોણ છે હુમલાખોર?
અમેરિકી મીડિયાના રિપોર્ટ્સ મુજબ આરોપીનું નામ કોલ ટોમસ એલન છે. જેની ઉંમર 31 વર્ષ હોવાનું કહેવાય છે. તે કેલિફોર્નિયાના ટોરેન્સનો રહીશ હોવાનું પણ કહેવાય છે. હિલ્ટન હોટલમાં ફાયરિંગ કરનારા આ શૂટરની કેટલીક તસવીરો પણ સામે આવી છે.  જેમાં જોઈ શકાય છે કે સુરક્ષાકર્મીઓએ તેને જમીન પર ઊંધો સૂવાડેલો છે. 

સુરક્ષા ઘેરો તોડવાની કોશિશ
FBIના જણાવ્યાં મુજબ શૂટરે સીક્રેટ સર્વિસ  એજન્ટ પર  ફાયરિંગ કર્યું હતું. રાહતની વાત એ છે કે એજન્ટે બુલેટ પ્રુફ જેકેટ પહેર્યું હતું અને તે સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છે. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે હુમલાખોર પાસે શોટગન હતી અને તેણે ડિનરના સુરક્ષા ઘેરાને તોડવાની કોશિશ કરી હતી. આ દરમિયાન તેણે સુરક્ષાકર્મી પર ફાયરિંગ કર્યું. 

સીક્રેટ સર્વિસના જવાન હજુ પણ હથિયારો સાથે સમગ્ર ડિનર હોલ અને હોટલના ખુણે ખુણાની તપાસ કરી રહ્યા છે જેથી કરીને સંપૂર્ણ સુરક્ષાની પુષ્ટિ કરી શકાય. સીક્રેટ સર્વિસે એ પુષ્ટિ કરી છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ફર્સ્ટ લેડી મેલાનિયા ટ્રમ્પ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે. જો કે આ ઘટના બાદ સુરક્ષા વ્યવસ્થા ઉપર પણ સવાલો ઊભા થયા છે. 

સુરક્ષા વ્યવસ્થા સામે સવાલ પણ થયા
જો કે આ ઘટના ઘટ્યા બાદ હવે સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ગંભીર સવાલ ઊભા થયા છે. શું આ ફક્ત સુરક્ષામાં બેદરકારી હતી કે પછી કોઈ મોટું ષડયંત્ર છૂપાયેલુ છે? જાણીતા પત્રકાર નેહા પંતે આ ઘટના પર ઝી મીડિયા સાથે વિસ્તારપૂર્વક વાત પણ કરી. તેમનું કહેવું છે કે જે પ્રકારે હુમલાખોર સુરક્ષા ઘેરાને ભેદીને આટલો નજીક પહોંચ્યો તે સામાન્ય નથી લાગતું. નેહા પંતે આ ઘટનાને શરમજનક ગણાવતા કહ્યું કે આટલી મોટી હસ્તીની સુરક્ષામાં આ પ્રકારની ચૂક સ્વીકાર્ય નથી. તેમના જણાવ્યાં મુજબ આ ઘટના ફક્ત બેદરકારી નહીં પરંતુ કોઈ ષડયંત્ર તરફ પણ ઈશારો કરે છે. જેની નિષ્પક્ષ તપાસ ખુબ જરૂરી છે. 

સીક્રેટ સર્વિસ પર ઉઠ્યા સવાલ
હુમલા સમયે અમેરિકી સુરક્ષા એજન્સી યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ સીક્રેટ સર્વિસના અધિકારી ઘટનાસ્થળે હાજર હતા. આમ છતાં હુમલો થયો તે સુરક્ષા પ્રોટોકોલ પર ગંભીર સવાલ પણ ઊભા કરે છે. પંતનું માનવું છે કે આ પ્રકારના હાઈ પ્રોફાઈલ કાર્યક્રમોમાં મલ્ટીલેયર સુરક્ષા હોય છે. જેમાં સ્થાનિક પોલીસ, ગુપ્તચર એજન્સીઓ, અને ફેડરલ સુરક્ષા દળો સામેલ હોય છે. આવામાં સુરક્ષા ઘેરાનું તૂટવું એ માત્ર ચૂક નહીં પરંતુ સિસ્ટમની નબળાઈ પણ ઉજાગર કરે છે. 

રિપોર્ટ્સ મુજબ આ હુમલો પેન્સેલ્વિનિયામા ઘટેલી એ ઘટના સાથે પણ જોડવામાં  આવી રહ્યો છે જ્યાં પહેલા પણ ટ્રમ્પની સુરક્ષાને લઈને સવાલ ઉઠ્યા હતા. નેહા પંતનું કહેવું છે કે આ કોઈ અલગ થલગ ઘટના ન હોઈ શકે. પરંતુ સુરક્ષામાં સતત થઈ રહેલી ચૂકનો ભાગ હોઈ શકે. જો એવું હોય તો મામલો વધુ ગંભીર બને છે અને તેની ઊંડાણપૂર્વક તપાસની જરૂર છે. 

ટ્રમ્પનો દુશ્મન કોણ?
હુમલા બાદ સૌથી મોટો સવાલ એ ઉઠે છે કે આખરે ટ્રમ્પનો દુશ્મન કોણ છે, શું ખતરો બહારથી છે કે પછી દેશની અંદર? અમેરિકામાં આ ઘટના બાદ ષડયંત્રની ચર્ચા ઉઠી છે. કેટલાક લોકો તેને સુરક્ષા એજન્સીઓની નિષ્ફળતા ગણએ છે તો કેટલાક સુનિયોજિત હુમલો ગણે છે. સોશિયલ મીડિયા અને રાજનીતિક વર્તુળોમાં ભાત ભાતની અટકળો થઈ રહી છે. જેનાથી માહોલ વધુ સંવેદનશીલ બન્યું છે. 

ઈરાન હોઈ શકે?
અમેરિકી ગુપ્તચર એજન્સીઓએ પહેલા પણ ચેતવણી આપી હતી કે 2020માં કાસિમ સુલેમાનીની હત્યા બાદ ઈરાન ટ્રમ્પને નિશાન બનાવી શકે છે. આ સંદર્ભમાં પાકિસ્તાનના નાગરિક આસિફ મર્ચન્ટનું નામ સામે આવ્યું. જેની મર્ડર ફોર હાયર ષડયંત્રમાં 2024માં ધરપકડ કરાયો હતો. જો કે આ આરોપોની હજુ તપાસ ચાલે છે. પરંતુ તેણે એ સંકેત જરૂર આપ્યો કે જોખમ ફક્ત ઘરેલુ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે પણ હોઈ શકે. 

ટ્રમ્પે કરી પ્રેસ કોન્ફરન્સ
હુમલા બાદ ટ્રમ્પે વ્હાઈટ હાઉસમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી. આ દરમિયાન તેમણે સુરક્ષાકર્મીઓની પ્રશંસા કરી. તેમણે જણાવ્યું કે જે એજન્ટને ગોળી વાગે તેણે સારું એવું બુલેટપ્રુફ જેકેટ પહેર્યું હતું જેના કારણે તેનો જીવ બચી ગયો. ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે સંદિગ્ધ પાસે અનેક હથિયાર હતા અને તેણે ચેકપોઈન્ટ પર હુમલો કર્યો હતો. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે શૂટરને માનસિક રીતે બીમાર ગણાવ્યો હતો. 

પીએમ મોદીએ પણ આપી પ્રતિક્રિયા
PM મોદીએ પણ આ ઘટના પર પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, ફર્સ્ટ લેડી અને ઉપ રાષ્ટ્રપતિ સુરક્ષિત છે એ જાણીને રાહત મળી. તેમણે કહ્યું કે લોકશાહીમાં હિંસાને કોઈ સ્થાન નથી. 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

