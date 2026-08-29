/કેવી રીતે તૂટ્યું હતું ગ્લેશિયર ? કેમેરામાં કેદ થયું ભયાનક દ્રશ્ય, વીડિયો જોઈને રૂવાંડા ઉભા થઈ જશે

Nepal Flood Video : ચીનના શિજૈંગ ઓટોનોમસ રિજનના ગિરોંગ કાઉન્ટીમાં એક પર્યટક પહાડી વિસ્તારોનો વીડિયો બનાવી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન તેના કેમેરામાં ઊંચાઈ પર આવેલા ગ્લેશિયર તૂટવાની ઘટના પણ રેકોર્ડ થઈ હતી, આ ઘટનાના કારણે નેપાળ-ચીન બોર્ડર પર સ્થિત ગિરોંગ પોર્ટ પર ભયાનક ભૂસ્ખલન થયું હતું.
ફૂટેજની તપાસ કરી રહેલા નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે આ વીડિયો 26 ઓગસ્ટે આવેલી આ આપત્તિની શરૂઆત અંગે મહત્વના પુરાવા આપી શકે છે. આ આપત્તિએ સરહદની બંને તરફ ભારે તબાહી મચાવી હતી. નેપાળમાં આ આપત્તિમાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 669 લોકોનાં મોત થઈ ચૂક્યાં છે, જ્યારે 2,000થી વધુ લોકો લાપતા છે. લાપતા લોકોની શોધ અને બચાવ માટેનું અભિયાન હજુ પણ ચાલુ છે.
ગ્લેશિયર તૂટવાનો વીડિયો સામે આવ્યો
ચાઈનીઝ એકેડમી ઓફ સાયન્સિસ હેઠળની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ માઉન્ટેન હેઝાર્ડ્સ એન્ડ એન્વાયર્નમેન્ટના ડાયરેક્ટર કાંગ શિચાંગે જણાવ્યું કે વીડિયોમાં દેખાઈ રહેલું સ્થળ એ જ છે, જેને રિમોટ-સેન્સિંગ તસવીરોના માધ્યમથી આપત્તિના સ્ત્રોત તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું હતું. શિનહુઆ સમાચાર એજન્સી અનુસાર, માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ફૂટેજમાં સરહદના નેપાળી વિસ્તારમાં ગ્લેશિયર તૂટી પડવાનું દૃશ્ય છે, જેના કારણે ઘટનાઓની એક એવી શ્રેણી શરૂ થઈ, જેના પરિણામે ગિરોંગ પોર્ટ પર જબરદસ્ત ભૂસ્ખલન થયું.
A tourist filming the scenery in Gyirong County, China's Xizang Autonomous Region, accidentally captured the moment of a high-altitude glacier collapse in Nepal.
Kang Shichang, director of the Institute of Mountain Hazards and Environment under the Chinese Academy of Sciences,… pic.twitter.com/Sc3lIbjKWo
— China Xinhua News (@XHNews) August 29, 2026
આ આફત નેપાળ સુધી કેવી રીતે પહોંચી
આ આફતની શરૂઆત ત્યારે થઈ જ્યારે નેપાળના ઊંચા પહાડી વિસ્તારમાં બરફ અને ખડકોનો એક મોટો હિસ્સો તૂટી પડ્યો, જેના કારણે મોટી માત્રામાં બરફ, ખડકો અને કાટમાળ પહાડી ખીણોમાંથી નીચે તરફ વહેવા લાગ્યો. બાદમાં આ કાટમાળ એક શક્તિશાળી પ્રવાહમાં ફેરવાઈ ગયો, જે ચીન તરફ આગળ વધ્યો અને શિજૈંગમાં ગિરોંગ પોર્ટ વિસ્તારને તબાહ કરી નાખ્યો.
ચીની મીડિયાના અહેવાલ અનુસાર, ગ્લેશિયરનો આ હિસ્સો લગભગ 5,140 મીટરની ઊંચાઈએ તૂટી પડ્યો અને તેણે લગભગ 6,20,000 ચોરસ મીટર વિસ્તારને પોતાની ઝપેટમાં લઈ લીધો. કાટમાળનો આ પ્રવાહ લગભગ 20 કિલોમીટર સુધી આગળ વધ્યો અને લગભગ સાત મિનિટમાં ગિરોંગ પોર્ટ સુધી પહોંચતા પહેલાં તેની ઊંચાઈમાં આશરે 3,300 મીટરનો ઘટાડો થયો.
પહાડી ખીણોમાંથી પસાર થતા કાટમાળના આ પ્રવાહની ઝડપ અને વ્યાપકતાએ સ્થાનિક લોકો અને અધિકારીઓ કંઈ સમજે તે પહેલા જ તબાહી મચાવી. આ આપત્તિએ નેપાળ-ચીન સરહદની બંને તરફ ભારે તબાહી મચાવી, જેના કારણે ગામડાં, રસ્તાઓ, પુલો અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ માળખાગત સુવિધાઓને નુકસાન થયું.