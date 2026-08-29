Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /કેવી રીતે તૂટ્યું હતું ગ્લેશિયર ? કેમેરામાં કેદ થયું ભયાનક દ્રશ્ય, વીડિયો જોઈને રૂવાંડા ઉભા થઈ જશે

કેવી રીતે તૂટ્યું હતું ગ્લેશિયર ? કેમેરામાં કેદ થયું ભયાનક દ્રશ્ય, વીડિયો જોઈને રૂવાંડા ઉભા થઈ જશે

Nepal Flood Video : તાજેતરમાં નેપાળમાં આવેલા વિનાશક પૂરમાં અત્યાર સુધીમાં 669 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે હજારો લોકો ગુમ છે. ત્યારે એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં આ દુર્ઘટના કેવી રીતે બની એટલે કે ગ્લેશિયર કેવી રીતે તૂટ્યું હતું તેના ભયાનક દ્રશ્ય કેમેરામાં કેદ થયા હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 29, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:41 PM IST
કેવી રીતે તૂટ્યું હતું ગ્લેશિયર ? કેમેરામાં કેદ થયું ભયાનક દ્રશ્ય, વીડિયો જોઈને રૂવાંડા ઉભા થઈ જશે

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પૈસા રાખો તૈયાર ! આવી રહી છે Hyundaiની પાવરફુલ મિડ-સાઈઝ SUV, જાણો ક્યારે થશે લોન્ચ
2
3
4
5