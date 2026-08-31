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'હિન્દુ દુનિયાને જોડે છે, તોડતો નથી'... કેનેડામાં મોહન ભાગવતનો સંદેશ, જણાવ્યો હિન્દુત્વનો સાચો અર્થ

Mohan Bhagwat Message: RSS વડા મોહન ભાગવતે કેનેડાના ટોરોન્ટોમાં એક કાર્યક્રમને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે ભારતની મદદનો હાથ લંબાવવાની પરંપરા તેના DNAમાં મૂળ ધરાવે છે. તેમણે કહ્યું કે ભારત ફક્ત તેના ચારિત્ર્યને કારણે વર્લ્ડ લિડર બન્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 31, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:00 AM IST
'હિન્દુ દુનિયાને જોડે છે, તોડતો નથી'... કેનેડામાં મોહન ભાગવતનો સંદેશ, જણાવ્યો હિન્દુત્વનો સાચો અર્થ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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