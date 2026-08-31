'હિન્દુ દુનિયાને જોડે છે, તોડતો નથી'... કેનેડામાં મોહન ભાગવતનો સંદેશ, જણાવ્યો હિન્દુત્વનો સાચો અર્થ

Mohan Bhagwat Message: રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના અધ્યક્ષ મોહન ભાગવતે ટોરોન્ટોમાં હિન્દુ વિશ્વ બંધુ: મિત્રતામાં વિશ્વને સ્વીકારો કાર્યક્રમને સંબોધિત કર્યો. તેમણે પોતાના સંબોધન દરમિયાન અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ રજૂ કર્યા. ભાગવતે જણાવ્યું હતું કે ભારતનો ઉદય ફક્ત તેની શક્તિ દ્વારા નહીં, પરંતુ સંયુક્ત માનવતામાં તેના યોગદાન દ્વારા માપવો જોઈએ. તેમણે વિવિધતા અને વૈશ્વિક મિત્રતાના ભારતના સભ્યતાના વિચારો પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો.
મોહન ભાગવતે જણાવ્યું હતું કે ભારતની મદદનો હાથ લંબાવવાની પરંપરા તેના DNAના મૂળમાં છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે જો હિન્દુઓ જાગૃત થાય, તો વિશ્વ જાગૃત થશે. ભાગવતે કહ્યું હતું કે ભારતને એક સમયે મહાસત્તા કહી શકાયું હોત, પરંતુ તે નહોતું. ભારતે હંમેશા વિશ્વની સેવા કરી છે અને તેના સ્વભાવને કારણે, તે "વિશ્વ ગુરુ" બન્યો છે.
"વિવિધતામાં એકતા એ આપણી ઓળખ છે"
વિવિધતાને ભારતની એકતાનો એક ભાગ ગણાવતા મોહન ભાગવતે કહ્યું કે તફાવતોને અવરોધો તરીકે જોઈ શકાય નહીં. તેમણે કહ્યું કે ભારતની પરંપરા લોકોને વિવિધતામાં એકતા શીખવે છે. આવી સ્થિતિમાં, એવું કહેવું જોઈએ કે વિવિધતા પોતે એકતાનું એક સ્વરૂપ છે. તેમણે આને વસુધૈવ કુટુમ્બકમ સાથે પણ જોડીને કહ્યું કે ભારત માને છે કે વિશ્વ એક પરિવાર છે.
"હિન્દુઓ દરેકનું સન્માન કરે છે"
આરએસએસના વડાએ કહ્યું કે જ્યારે હું "હિન્દુ" કહું છું, ત્યારે "હિન્દુ" શબ્દને કોઈ ચોક્કસ ભાષા, પૂજાના ચોક્કસ સ્વરૂપ અથવા જીવનશૈલી દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરી શકાતો નથી. આ બધા ત્યાં છે. આ માનવજાતના વિવિધ પાસાઓ છે. હિન્દુઓ દરેકનો આદર કરે છે અને તેને સ્વીકારે છે. વિશ્વમાં ગમે ત્યાં, જો કોઈ પર અત્યાચાર થયો હોય, તો તેમને ભારતમાં આશ્રય મળ્યો. ઘણા લોકો આક્રમણકારો તરીકે ભારતમાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેઓ હજુ પણ ત્યાં તેમની બધી વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતાઓ સાથે ખીલે છે. તેઓ હવે ભારતીય નાગરિક છે.
'આપણા પૂર્વજોએ ફક્ત જ્ઞાન જ વહેંચ્યું'
મોહન ભાગવતે ભારતની ઐતિહાસિક વૈશ્વિક પહોંચની સરખામણી સામ્રાજ્યવાદી વિસ્તરણવાદ સાથે કરતા કહ્યું કે આપણા પૂર્વજો મેક્સિકોથી સાઇબિરીયા સુધી પ્રવાસ કર્યો. તેઓ પગપાળા હિમાલય પાર કરીને નાની હોડીઓમાં દક્ષિણપૂર્વ એશિયા પહોંચ્યા, પરંતુ તેઓએ કોઈ દેશ જીતી શક્યા નહીં. તેઓએ જ્ઞાન, ખગોળશાસ્ત્ર, આયુર્વેદ અને સભ્યતાના મૂલ્યો શીખવ્યા. આજે પણ, જ્યારે કોઈ સામાન્ય ભારતીય કોઈપણ દેશની મુલાકાત લે છે, ત્યારે ત્યાંના લોકો તેમનું નમસ્તે કરીને સ્વાગત કરે છે.