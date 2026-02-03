Prev
ભારતથી અલગ થયા બાદ બલુચિસ્તાનની આઝાદીના એ 227 દિવસ, જાણો કેવી રીતે એક સ્વતંત્ર દેશ બન્યો પાકિસ્તાનનો ગુલામ?

Balochistan History: પાકિસ્તાન અને બલુચિસ્તાનની વચ્ચે તણાવ ચાલી રહ્યો છે. ચાલો જાણીએ કે, 227 દિવસ સુધી આઝાદ રહ્યા બાદ પણ બલુચિસ્તાન પાકિસ્તાનનું ગુલામ કેવી રીતે બન્યું હતું.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:32 PM IST

Balochistan History: પાકિસ્તાનના સૌથી મોટા પ્રાંત બલુચિસ્તાનમાં ફરી એકવાર જબરદસ્ત હિંસા જોવા મળી રહી છે. તેમાં બલુચિસ્તાનના લડવૈયાઓ અને પાકિસ્તાની સુરક્ષા દળો વચ્ચે થયેલી ઘાતક અથડામણોએ આખી દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આ અશાંતિના મૂળને સમજવા માટે આપણે ઇતિહાસમાં ઊંડા ઉતરવું જોઈએ. ચાલો જોઈએ કે, 227 દિવસ સુધી આઝાદ રહ્યા બાદ બલુચિસ્તાન કેવી રીતે પાકિસ્તાનનો ભાગ બન્યું.

1947માં બલુચિસ્તાનની સંક્ષિપ્ત આઝાદી
1947 પહેલા બલુચિસ્તાનનો મોટાભાગનો ભાગ બ્રિટિશ રાજ હેઠળના કલાત રજવાડાનો ભાગ હતો. 11 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ ભારતની આઝાદીના માત્ર ત્રણ દિવસ પહેલા કલાતના ખાન મીર અહેમદ યાર ખાને ઔપચારિક રીતે કલાતને એક આઝાદ સાર્વભૌમ રાજ્ય જાહેર કરી દીધું. તે સમયે આ કાયદેસર રીતે માન્ય હતું, કારણ કે કલાતનો બ્રિટિશરો સાથે સીધા આધીનતા નહીં, પરંતુ સંધિ આધારિત સંબંધ હતો. નોંધનીય છે કે, આ પગલાને શરૂઆતમાં મુહમ્મદ અલી ઝીણા દ્વારા પણ સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું, જેમણે અગાઉ કલાતનું વકીલ તરીકે પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું અને તેની અર્ધ-સ્વતંત્ર સ્થિતિને સ્વીકારી હતી.

પાકિસ્તાનના વલણમાં અચાનક બદલાવ
પાકિસ્તાનની સ્થાપના પછી તરત જ બલુચિસ્તાન પર તેનું વલણ બદલાવા લાગ્યું. નવા પાકિસ્તાની નેતૃત્વએ ભૌગોલિક નિકટતા અને વ્યૂહાત્મક ચિંતાઓને ટાંકીને કલાતના પાકિસ્તાનમાં જોડાણ માટે દબાણ કરવાનું શરૂ કર્યું. જો કે, કલાત સંસદે પાકિસ્તાનમાં જોડાવાના પ્રસ્તાવને ભારે મતે નકારી કાઢ્યો અને સ્વતંત્રતાના પોતાના અધિકાર પર ભાર મૂક્યો. ત્યારબાદ પાકિસ્તાને કલાતની સ્થિતિને નબળી પાડવા માટે અન્ય રસ્તાઓ શોધવાનું શરૂ કર્યું.

કલાતને અંદરથી તોડી નાખવું
એક મોટા પગલામાં પાકિસ્તાને કલાતના નિયંત્રણ હેઠળના નાના રજવાડાઓને નિશાન બનાવ્યા. તેમાં મકરાન, લાસ બેલા અને ખારાનનો સમાવેશ થતો હતો. 17 માર્ચ 1948ના રોજ પાકિસ્તાને તેમને અલગ-અલગ કરી નાખ્યા. આ પગલાથી કલાત અસરકારક રીતે જમીનથી ઘેરાયેલું થઈ ગયું, જેનાથી અરબી સમુદ્ર સુધીનો સંપર્ક તૂટી ગયો અને તેને ભૌગોલિક અને રાજકીય રીતે અલગ કરી દેવામાં આવ્યું.

ભારતને અપીલ કરવામાં નિષ્ફળ
વધતા દબાણનો સામનો કરીને કલાતના ખાને કથિત રીતે જવાહરલાલ નેહરુનો સંપર્ક કર્યો અને રાજદ્વારી સમર્થન અથવા ભારતમાં સામેલ થવાની શક્યતાઓ શોધી કાઢી. પરંતુ, ભારતે હસ્તક્ષેપ કરવાનો ઇનકાર કર્યો. નવા આઝાદ ભારત પહેલાથી જ કાશ્મીર વિવાદ, શરણાર્થી સંકટ અને સંવેદનશીલ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યું હતું.

લશ્કરી કાર્યવાહી અને બળજબરીથી જોડાણ
છેલ્લો ફટકો 26 માર્ચ 1948ના રોજ પડ્યો, જ્યારે પાકિસ્તાની સેના બલુચિસ્તાનના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પ્રવેશી, જેમાં પાસની અને જીવાનીનો સમાવેશ થાય છે. બળપ્રયોગના આ પ્રદર્શનથી સ્પષ્ટ થયું કે, પાકિસ્તાન જોડાણ પ્રાપ્ત કરવા માટે લશ્કરી માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવા તૈયાર છે.

ઘેરાબંધી, રાજકીય અલગતા અને સીધા લશ્કરી દબાણથી કલાતના ખાનને બહુ ઓછી આશા કે આશ્રય મળ્યો. 27 માર્ચ 1948ના રોજ તેમણે જોડાણના કાગળો પર હસ્તાક્ષર કર્યા, જેનાથી કલાત અને આમ બલુચિસ્તાનનું પાકિસ્તાન સાથે ઔપચારિક રીતે વિલીનીકરણ થયું. આમ બલુચિસ્તાનની 227 દિવસની સ્વતંત્રતાનો અંત આવ્યો.

