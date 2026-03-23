સરકારી કચેરીઓમાં રજાઓ, પેટ્રોલ-ડીઝલનો ક્વોટા ફિક્સ; ઈરાન યુદ્ધે દુનિયાભરમાં કેવી રીતે મચાવી અફરાતફરી?
US-Iran War Impact: ઈરાન યુદ્ધની અસર હવે આખી દુનિયામાં જોવા મળી રહી છે. દુનિયાભરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની અછત સર્જાવા લાગી છે, તેના માટે હવે તમામ પ્રકારના નુસખાઓ અજમાવવામાં આવી રહ્યા છે.
- અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધના કારણે અનેક દેશોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ક્વોટા ફિક્સ!
- ઈંધણ બચાવવા ક્યાંક 4 દિવસનું કામ તો ક્યાંક વર્ક ફ્રોમ હોમ
- જાણો કેવી રીતે ઈરાન-ઈઝરાયેલ સંઘર્ષે સામાન્ય માણસનું બજેટ ખોરવ્યું
Trending Photos
US-Iran War Impact: મધ્ય પૂર્વમાં વધતા સંઘર્ષને કારણે વૈશ્વિક ઊર્જા બજારોમાં સર્જાયેલા અભૂતપૂર્વ સંકટે દુનિયાભરના દેશોને ઇંધણ બચાવવા અને અર્થતંત્રને ગતિશીલ રાખવા માટે કઠોર પગલાં ભરવા મજબૂર કર્યા છે. વર્તમાન સ્થિતિને જોતા એશિયાથી લઈને આફ્રિકા અને યુરોપ સુધીની સરકારોએ જાહેર રજાઓ, વર્ક ફ્રોમ હોમ, ઇંધણનું રેશનિંગ અને ઔદ્યોગિક તાળાબંધી જેવા રસ્તાઓ અપનાવ્યા છે, જેથી મર્યાદિત ઇંધણના ભંડારનો મહત્તમ ઉપયોગ કરી શકાય.
શ્રીલંકા-બાંગ્લાદેશમાં શાળાઓ બંધ, ઓઈલનો ક્વોટા ફિક્સ
એશિયાઈ દેશોમાં શ્રીલંકાએ શાળાઓ, યુનિવર્સિટીઓ અને બિન-જરૂરી સરકારી કર્મચારીઓ માટે ફરજિયાત રજા જાહેર કરી દીધી છે. સાથે જ QR કોડ આધારિત સિસ્ટમ બનાવી છે, જેના દ્વારા પેટ્રોલ-ડીઝલનો ક્વોટા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આ પાસ દ્વારા એક વ્યક્તિને અઠવાડિયામાં 15 લિટરથી વધુ પેટ્રોલ-ડીઝલ મળી શકશે નહીં.
બાંગ્લાદેશે વીજળીનો ભાર ઘટાડવા માટે તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને ઓનલાઇન મોડ પર ટ્રાન્સફર કરી દીધી છે અને કાપડ નિકાસ ક્ષેત્રને પ્રાથમિકતા આપવા માટે સ્થાનિક સ્તરે પાંચ કલાકનો વીજ કાપ લાગુ કર્યો છે.
ભૂટાને ઇંધણની સંગ્રહખોરી રોકવા માટે જેરી કેનમાં વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે અને ઈમરજન્સીની સેવાઓ માટે રેશનિંગની પ્રાથમિકતા નક્કી કરી છે.
પાકિસ્તાનમાં 4 દિવસ થશે કામ
પાકિસ્તાનમાં સરકારી કર્મચારીઓ માટે 'ફોર-ડે વીક' લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. સરકારી વિભાગોના ઇંધણ ફાળવણીમાં પણ 50%નો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. ફિલિપાઈન્સે પણ પોતાના સરકારી કર્મચારીઓ માટે 4 દિવસનું અઠવાડિયું અપનાવ્યું છે અને બિન-જરૂરી જાહેર પ્રવાસો પર રોક લગાવી દીધી છે.
વિયેતનામે પણ લોકોને વર્ક ફ્રોમ હોમ કરવા અને પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ કરવા અપીલ કરી છે. મ્યાનમારમાં ઇંધણની ભારે અછતને કારણે પેટ્રોલ પંપ બંધ થઈ રહ્યા છે, તેથી ત્યાંની સરકારે ગાડીઓ માટે ઓડ-ઈવન સિસ્ટમ લાગુ કરી છે. કંબોડિયામાં પણ અનિશ્ચિતતાને કારણે લગભગ ત્રીજા ભાગના પેટ્રોલ પંપ બંધ થઈ ગયા છે.
અન્ય ક્યા-ક્યા દેશોમાં લેવાયેલા પગલાં
લાઓસ: લોકો માટે વર્ક ફ્રોમ હોમ ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે. સાથે જ મુસાફરી ઘટાડવા માટે રોટેશનલ શિફ્ટ શરૂ કરવામાં આવી છે.
ઇજિપ્ત: ઊર્જા બચાવવા માટે મોલ અને રેસ્ટોરન્ટને રાત્રે 9 વાગ્યા સુધીમાં બંધ કરવા અને સરકારી ઇમારતોને સાંજે 6 વાગ્યા સુધી બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. સાથે જ જાહેરાતના બોર્ડની લાઈટો પણ બંધ કરી દેવામાં આવી છે.
કેન્યા: ઇંધણના રેશનિંગની સાથે નિકાસ પર અસરકારક પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે કારણ કે ત્યાંનો સ્ટોક એપ્રિલ સુધી જ ચાલે તેવી આશા છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા: ડીઝલની અછત અને ગભરાટમાં થતી પેનિક બાઈંગ રોકવા માટે ઉદ્યોગ સ્તરે નિયંત્રિત ફાળવણીના પગલાં લાગુ કર્યા છે.
ન્યુઝીલેન્ડ: સરકાર 1979ના સમયની 'કાર-ફ્રી ડે' ની નીતિ ફરી શરૂ કરવા પર વિચાર કરી રહી છે, જેમાં લોકોએ અઠવાડિયામાં એક દિવસ ગાડી નહીં ચલાવવાનો દિવસ પસંદ કરવાનો રહેશે. એર ન્યુઝીલેન્ડની સેંકડો ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે.
યુરોપ: સ્લોવાકિયાએ ડીઝલની સંગ્રહખોરી રોકવા માટે સત્તાવાર ખરીદી ક્વોટા લાગુ કર્યો છે. તેવી જ રીતે સ્લોવેનિયામાં દેશના બીજા સૌથી મોટા ઇંધણ રિટેલરે સ્થાનિક પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે કાર અને ટ્રક માટે ઇંધણની મર્યાદા નક્કી કરી દીધી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે