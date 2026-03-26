હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરનાર ઈરાનના નૌકાદળના વડાનું મોત, ઇઝરાયલનો મોટો દાવો

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorldહોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરનાર ઈરાનના નૌકાદળના વડાનું મોત, ઇઝરાયલનો મોટો દાવો

Alireza Tangsiri Killed : ઇઝરાયલે ઇરાનના IRGCના વડા અલીરેઝા તાંગસિરીની માર્યો હોવાનો દાવો કર્યો છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને બંધ કરવા માટે તે જવાબદાર હોવાનું કહેવાય છે. જો કે, ઇરાને હજુ સુધી આ બાબતે કોઈ નિવેદન જાહેર કર્યું નથી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 26, 2026, 03:43 PM IST
  • મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે ઇઝરાયલનો મોટો દાવો
  • ઇરાનના IRGC નૌકાદળના વડા અલીરેઝા તાંગસિરીનું મોત
  • તાંગસિરી 2018થી IRGC નૌકાદળના વડા હતા

Trending Photos

Alireza Tangsiri Killed : મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે ઇઝરાયલે એક મોટો દાવો કર્યો છે. ઇઝરાયલી લશ્કરી અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, ઇરાનના IRGC નૌકાદળના વડા અલીરેઝા તાંગસિરીનું મોત થયું છે. બંદર અબ્બાસ ખાતે કરવામાં આવેલા હુમલામાં તેનું મોત થયું હોવાના અહેવાલ છે. ઇઝરાયલી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે અલીરેઝા તાંગસિરી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને બંધ કરવા માટે જવાબદાર હતો. જોકે, ઇરાને હજુ સુધી કથિત ઇઝરાયલી લશ્કરી હુમલા અથવા અલીરેઝા તાંગસિરીના મોત અંગે કોઈ નિવેદન આપ્યું નથી.

Add Zee News as a Preferred Source

તાંગસિરી 2018થી IRGC નૌકાદળના વડા હતા

તાંગસિરી ઓગસ્ટ 2018થી IRGC નૌકાદળનું સંચાલન કર્યું, તેણે તાજેતરના અઠવાડિયામાં ખાડીમાં ખાસ કરીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસ ઇરાનની કાર્યવાહી અંગે આક્રમક વલણ અપનાવ્યું હતું. ગયા અઠવાડિયે તાંગસિરીએ ગલ્ફ દેશોમાં સ્થિત યુએસ બેઝ પર બદલો લેવાની ધમકી આપી હતી. વધુમાં તેણે નાગરિકો અને કર્મચારીઓને તે જગ્યાએથી દૂર રહેવાની વોર્નિંગ આપી હતી.

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ કેમ ચર્ચામાં ?

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વૈશ્વિક ઓઈલ શિપિંગ માટે વ્યૂહાત્મક રીતે એક મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ છે, જે ઉત્તરમાં ઈરાન અને દક્ષિણમાં ઓમાન અને યુએઈ વચ્ચે સ્થિત છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર્સિયન ગલ્ફને ઓમાનના અખાત અને અરબી સમુદ્ર સાથે જોડે છે. વિશ્વના ક્રૂડ ઓઇલ અને એલએનજીનો લગભગ 20 ટકા જથ્થો આ જળમાર્ગથી પસાર થાય છે. ઈરાની નૌકાદળે ચાલુ સંઘર્ષ વચ્ચે આ જ સ્ટ્રેટને બંધ કરી હોવાના અહેવાલ છે, જેના કારણે ફક્ત થોડા જ જહાજો પસાર થઈ શકે છે.

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થતાં શું છે સમસ્યા ?

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી ક્રૂડ ઓઇલ અને એલએનજીની તીવ્ર વૈશ્વિક અછત સર્જાવાની શક્યતા છે, જે સંભવિત રીતે ફ્યુઅલના ભાવને રેકોર્ડ-ઉચ્ચ સ્તરે લઈ જશે. તે વિશ્વના 20 ટકાથી વધુ ઓઈલનું પરિવહન કરે છે. તેથી તેના બંધ થવાથી વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઈન સ્થગિત થઈ શકે છે. આનાથી મોંઘવારી વધી શકે છે. ભારત, ચીન, જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા જેવા દેશોમાં ઊર્જા સંકટ ઉભું થઈ શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Trending news