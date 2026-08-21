/હોર્ન ઓફ આફ્રિકામાં જોખમ વધ્યું! સોમાલિયા બાદ યમનમાં પણ જહાજ હાઈજેક, 22 ભારતીયો મુશ્કેલીમાં

હોર્ન ઓફ આફ્રિકા પાસે સમુદ્રી લુંટારુઓનું જોખમ વળી પાછું વધી ગયું છે. યમન અને સોમાલિયા પાસે અલગ અલગ ઘટનાઓમાં બે કોમર્શિયલ જહાજોને હાઈજેક કરાયા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે જહાજોમાં કુલ 22 ભારતીય નાગરિકો સવાર હતા.
યમનમાં 16 ભારતીયોવાળું જહાજ હાઈજેક
એચટીના એક રિપોર્ટ મુજબ યમન તટથી લગભગ 30 નોટિકલ માઈલ દૂર છ હથિયારધારી સમુદ્રી લુંટારુઓએ ઈરિટ્રિયાના ઝંડાવાળા ઓઈલ ટેન્કર M.T.સિબુ1ને હાઈજેક કરી લીધુ. આ જહાજમાં 20 ક્રુ સભ્યોમાંથી 16 ભારતીયો હતા. મેરીટાઈમ એડમિનિસ્ટ્રેશન નિદેશાલયના રિપોર્ટ મુજબ તમામ 20 સભ્યો સુરક્ષિત હોવાનું જણાવાયું છે. જો કે જહાજ અને ક્રુની લેટેસ્ટ સ્થિતિની વાટ જોવાઈ રહી છે. ક્રુમાં 16 ભારતીય નાગરિકો, એક સિરિયન, એક સૂડાની અને એક ઈરાન નાગરિક સામેલ છે. જ્યારે એક નાવિકની રાષ્ટ્રીયતા હજુ જાણવા મળી નથી.
SKS કૃષિવ મરીન સર્વિસિસના સુમિત કાંત સિંહે જણાવ્યું કે તેમની કંપનીએ ક્રુના ચાર સભ્યોને કામ પર રાખ્યા હતા અને તેમની જાણકારી મેરીટાઈમ એડમિનિસ્ટ્રેશન ડાયરેક્ટરેટને આપી હતી.
સોમાલિયામાં હાઈજેક થયેલા જહાજમાં 6 ભારતીયો
એસોસિએટેડ પ્રેસના રિપોર્ટ મુજબ એક સોમાલી અધિકારીના જણાવ્યાં મુજબ અન્ય એક ઘટનામાં સોમવારે સમુદ્રી લુંટેરાઓએ સોમાલિયાના પુંટલેન્ડ કાંઠા પાસે કેમરૂનના ઝંડાવાળા કાર્ગો જહાજ M/V LUTUF ને કબજામાં લીધુ. આ જહાજના 10 ક્રુ સભ્યોમાંથી 6 ભારતીયો છે.
જહાજને પુંટલેન્ડના ઈલ જિલ્લામાં મર્રાયાથી લગભગ 3.5 નોટિકલ માઈલ દૂર હાઈજેક કરાયું. ત્યારબાદ નુગાલ તટ તરફ લઈ જવાયું. ક્રુમાં એક તુર્કી નાગરિક, એક જ્યોર્જિયાઈ અને બે સર્બિયન સુરક્ષા ગાર્ડ પણ સામેલ હતા.
સૈન્ય સામાન હતો જહાજમાં
અધિકારીના જણાવ્યાં મુજબ પોલર મૂવમેન્ટ શિપિંગના માલિકી હકવાળા આ જહાજમાં મોગાદિશુમાં તુર્કી સૈન્ય તાલિમ કેન્દ્ર માટે હથિયારોની સાથે સાથે સંચાર અને સેટેલાઈટ ઉપકરણો હતા. અત્રે જણાવવાનું કે સોમાલિયાના દરિયાઈ લુંટારુંઓ અને યમનના હૂતી વિદ્રોહીઓએ હોર્ન ઓફ આફ્રિકાના સમુદ્રી વિસ્તારને ખુબ અશાંત કર્યો છે.