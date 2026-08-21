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હોર્ન ઓફ આફ્રિકામાં જોખમ વધ્યું! સોમાલિયા બાદ યમનમાં પણ જહાજ હાઈજેક, 22 ભારતીયો મુશ્કેલીમાં

યમન અને સોમાલિયા પાસે બે કાર્ગો જહાજને સમુદ્રી લુંટારુઓએ હાઈજેક કરી લીધા જેમાં ક્રુ સભ્યોમાં 22 ભારતીયો પણ સામેલ છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 21, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:46 AM IST
હોર્ન ઓફ આફ્રિકામાં જોખમ વધ્યું! સોમાલિયા બાદ યમનમાં પણ જહાજ હાઈજેક, 22 ભારતીયો મુશ્કેલીમાં
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર IANS

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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હોર્ન ઓફ આફ્રિકામાં જોખમ વધ્યું! સોમાલિયા બાદ યમનમાં પણ જહાજ હાઈજેક, 22 ભારતીયો મુશ્
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