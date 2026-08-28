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  • /નેપાળમાં જળપ્રલયનો ખૌફનાક મંજર: 500થી વધુ મોત બાદ શબઘર ફૂલ, હાથમાં સ્વજનોની તસવીરો લઈ ભટકવા મજબૂર બન્યા પરિવારો

નેપાળમાં જળપ્રલયનો ખૌફનાક મંજર: 500થી વધુ મોત બાદ શબઘર ફૂલ, હાથમાં સ્વજનોની તસવીરો લઈ ભટકવા મજબૂર બન્યા પરિવારો

નેપાળ ત્રાસદીએ બધાને સ્તબ્ધ કરી દીધા છે. અચાનક આવેલા પૂરને કારણે અત્યાર સુધી 500થી વધુ મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. હવે તંત્ર સામે આ મૃતદેહોને રાખવાનો પડકાર ઉભો થયો છે. 
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 28, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:42 PM IST
નેપાળમાં જળપ્રલયનો ખૌફનાક મંજર: 500થી વધુ મોત બાદ શબઘર ફૂલ, હાથમાં સ્વજનોની તસવીરો લઈ ભટકવા મજબૂર બન્યા પરિવારો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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