/નેપાળમાં જળપ્રલયનો ખૌફનાક મંજર: 500થી વધુ મોત બાદ શબઘર ફૂલ, હાથમાં સ્વજનોની તસવીરો લઈ ભટકવા મજબૂર બન્યા પરિવારો

નેપાળમાં 26 ઓગસ્ટે અચાનક આવેલા પૂરને કારણે ભારે તબાહી જોવા મળી છે. અત્યાર સુધી 500થી વધુ મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસથી નેપાળના ત્રણ જિલ્લા આપદા સહન કરી રહ્યાં છે. ભોટેકોશી નદીના તાંડવથી ચારેતરફ હાહાકાર છે. સેના રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન કરી રહી છે. હવે મૃતદેહોને સુરક્ષિત રાખવા અને તેની ઓળખ કરવાનું નવું સંકટ સામે આવ્યું છે. પહાડોમાંથી વહીને કિલોમીટરો સુધી દૂર નીચલા વિસ્તારમાં પહોંચી રહેલા મૃતદેહોને કારણે ચિતવન, પોખરા અને નવલપરાસીની હોસ્પિટલના શબઘરો ભરાઈ ગયા છે. આ કારણે પોતાના પરિજનોને શોધવા માટે લાચાર પરિવારજનો હાથમાં તસવીરો લઈ શબઘરની બહાર ભટકી રહ્યાં છે.
કાઠમાંડૂ પોસ્ટે પોતાના રિપોર્ટમાં જણાવ્યું કે ભીષણ ગરમીમાં તંબૂની નીચે બેઠેલા યામન બાનૂ પોતાના દાદી સકલા અને નાની નાઝુન નિશાના સમાચાર મળવાની પ્રતીક્ષા કરી રહી છે. નુવાકોટના ત્રિશૂલી બજારમાં રહેતી બંને વૃદ્ધ મહિલાઓ પૂર બાદ લાપતા છે અને તેનો કોઈ સંપર્ક થઈ રહ્યો નથી.
🇳🇵 Disaster in Nepal..⚠️🚨
New Released video, captured more than 50 km downstream from the site of the glacier collapse, shows the rapid arrival of the flood wave, obliterating everything in its wake.#Nepal #NepalFlooding #Floods #Rasuwa #flasfloods #NepalFloods… pic.twitter.com/3Ofw8n7OBA
— sustainme.in® (@sustainme_in) August 27, 2026
સ્વજનોને શોધી રહ્યાં છે પરિવારજનો
તો ગોસાઈકુંડા તીર્થયાત્રા પર ગયેલા ગોરખા જિલ્લાના માયા બનિયા ખડકાની પણ પૂર બાદ કોઈ માહિતી મળી નથી. તેમના બંને ભાઈ કૃષ્ણ બહાદુર અને હરિ બનિયા, ચિતવનના અસ્થાયી કેન્દ્રમાં બહેનની તસવીર લઈ જાણકારી મેળવવા માટે ભટકી રહ્યાં છે.
નુવાકોટ, ધાદિંગ, નવલપરાસી અને ગોરખા જેવા જિલ્લાની હોસ્પિટલોના શબગૃહ ભરાઈ ગયા છે, જેના કારણે મૃતદેહોને પાડોશી જિલ્લા પોખરા, કાઠમાંડૂ અને પાલ્પા મોકલવામાં આવી રહ્યાં છે. આ સ્થિતિએ તંત્રને બંધ પડેલી ઈમારતો અને સામુદાયિક ભવનોમાં એસી લગાવી અસ્થાયી સ્ટોરેજ સેન્ટર બનાવવા મજબૂર કર્યાં છે.
ચિતલનમાં બની રહ્યું છે અસ્થાયી મડદાઘર
ચિતવનમાં નદી કિનારે સતત મૃતદેહો મળી રહ્યાં છે. અહીંની હોસ્પિટલોમાં માત્ર 30થી 50 મૃતદેહો રાખવાની જગ્યા છે, જે ભરાઈ ગઈ છે. સ્થિતિને જોતા તંત્રએ ભરતપુરની એક ખાલી ઈમારતમાં 250 મૃતદેહો રાખવા માટે એક અસ્થાયી કેન્દ્ર બનાવી રહ્યું છે. જગ્યા ઓછી પડવા પર દેવઘાટના મૃતદેહ ગૃહનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવશે. રસુવા, નુવાકોટ અને ગોરખાથી આવેલા લોકો પોતાના લાપતા પરિવારજનોની તસવીરો લઈ આ કેન્દ્ર પહોંચી રહ્યાં છે, જેથી માહિતી મેળવી શકાય કે મળી આવેલા મૃતદેહમાં પોતાના સ્વજન તો નથીને.
More shocking news from Nepal: another dam built by China near the Tibet–Nepal border has reportedly collapsed, triggering fears of a devastating secondary flash flood. Rescue operations have been suspended as terrified villagers flee to higher ground, while China evacuates the… pic.twitter.com/JdhNJYdjhs
— Radharamn Das राधारमण दास (@RadharamnDas) August 28, 2026
પોખરાની હોસ્પિટલમાં ક્ષમતાથી વધુ પહોંચ્યા મૃતદેહ
કાસ્કીના મુખ્ય જિલ્લા અધિકારી કુમાન સિંહ ગુરૂંગે કહ્યુ કે પોખરામાં સ્થિતિ નાજુક છે. જિલ્લાની હોસ્પિટલમાં કુલ 88 મૃતદેહ રાખવાની ક્ષમતા છે, પરંતુ તનહું, નવલપરાસી પૂર્વ, ધાદિંગ અને ગોરખાથી 93 મૃતદેહ મોકલવામાં આવ્યા છે. સ્વાસ્થ્ય અધિકારીઓ અનુસાર અહીં મૃતદેહોને 2થી 6 ડિગ્રી તાપમાન પર માત્ર 10થી 14 દિવસ સુધી સુરક્ષિત રાખી શકાય છે. જો લાંબા સમય સુધી આ મૃતદેહોને રાખવા પડે તો માઇનસ તાપમાનવાળી સુવિધાની જરૂર પડશે, જે હાલ ઉપલબ્ધ નથી.
અજાણ્યા મૃતદેહોની ઓળખ માટે થશે DNA ટેસ્ટ
કાસ્કીના એસપી નબીન કાર્કી અનુસાર જે મૃતદેહોની ઓળખ થઈ રહી નથી, તેના માટે નિયમો હેઠળ પ્રક્રિયા પૂરી કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ સૌથી પહેલા મૃતદેહોની તસવીરો, ફિંગરપ્રિન્ટ, પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને DNA સેમ્પલ સુરક્ષિત કરી રહી છે. આ ડીએનએને તપાસ માટે કાઠમાંડૂની ફોરેન્સિક લેબમાં મોકલવામાં આવી રહ્યાં છે. જો એકથી બે સપ્તાહની અંદર કોઈ મૃતદેહની ઓળખ ન થાય તો તેને એક ખાસ ટેગ નંબર આપી સુરક્ષિત જગ્યાએ દફનાવવા કે અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે.