જેણે પાકિસ્તાનમાં જઈ લાદેનનો ઘડો લાડવો કર્યો, તેણે હવે ઈરાનમાં ઘૂસી પોતાના દેશના પાઈલટને બચાવ્યો
US Pilot Rescue Mission: જે ઈરાન એક મહિનો વીત્યા છતાં વિશ્વમાં સુપરપાવર ગણાતા અમેરિકા અને ટેક્નોલોજીમાં મહારથ હાંસલ છે તે ઈઝરાયેલને યુદ્ધમાં સતત નાકમાં દમ લાવી રહ્યું છે તે ઈરાનની ધરતી પર પહોંચી ગયેલા પોતાના એક પાઈલટને જીવતો પાછો મેળવવા માટે અમેરિકાએ એડી ચોટીનું જોર લાવી દીધુ અને પોતાની શ્રેષ્ઠ ટીમો મેદાનમાં ઉતારી. જાણો એ ટુકડી વિશે જે આ કામ સફળતાપૂર્વક પાર પાડી લાવી.
- 2011માં પાકિસ્તાનના એબટાબાદમાં તેના નાક નીચેથી બિન લાદેન પર ત્રાટકીને ખાતમો કર્યો હતો
- અમેરિકા માટે ઈરાન પહોંચી ગયેલા પાઈલટને જીવતો પાછો લાવવો એક મોટો પડકાર બન્યો હતો
- અમેરિકાએ પોતાના સર્વશ્રેષ્ઠ યોદ્ધાઓને કામે લગાડ્યા અને તેમણે આ મિશન સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યું
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તેમાં અમેરિકાએ એક મોટી સિદ્ધિ મેળવી. ઈરાને અમેરિકી વિમાન તોડી પાડતા તેનો પાઈલટને બચી તો ગયો પરંતુ ઈરાનમાં પહોંચી ગયો. હવે યુદ્ધના સમયે દુશ્મનની ધરતી પરથી પોતાના પાઈલટને જીવતો લાવવો એ અમરિકા માટે એક મોટો પડકાર બની ગયો હતો. કારણ કે ઈરાને પણ આ પાઈલટને જીવતો પકડવા માટે ખુબ ધમપછાડા કર્યા હતા. એટલે સુધી કે ઈનામ પણ જાહેર કર્યું હતું. આથી ઈરાનની સેના અને સ્થાનિકો આ પાઈલટને જીવતો પકડવા માટે ખુબ માથાપચ્ચી કરતા હતા. આ બધા વચ્ચે અમેરિકા ઈરાનમાં ઘૂસીને તેના પાઈલટને હેમખેમ પાછો લઈ આવ્યું એ કોઈ સિદ્ધિથી જરાય કમ નથી. કારણકે જો આ પાઈલટને ઈરાને પકડી લીધો હોત તો અમેરિકાને ઈરાન સાથેની વાટાઘાટોમાં મુશ્કેલી પડત. હવે અમેરિકાએ આ કારનામું કઈ રીતે કર્યું અને તેને કોણે પાર પાડ્યું તે ખુબ સમજવા જેવું છે.
કઈ રીતે પહોંચી ગયો પાઈલટ ઈરાન?
ઈરાને 3 એપ્રિલના રોજ અમેરિકાનું એક F-15E ફાઈટર વિમાન તોડી પાડ્યું હતું. આ હુમલા બાદ પાઈલટ કોહગિલુયે અને બોયર અહમદના પહાડોમાં ઉતરી ગયો હતો. ઈરાને આ વાત જાહેર કર્યા બાદ ઈરાની ટીવીના રિપોર્ટમાં આ પાઈલટને પકડવા પર ઈનામ જાહેર કરાયું હતું. તે સમયે આ પાઈલટ 7000 ફૂટ ઊંચી પહાડીની તિરાડમાં છૂપાયેલો હતો. ઘાયલ પાઈલટ પાસે એક પિસ્તોલ અને એક એન્ક્રિપ્ટેડ બીકન હતું.
ટ્રમ્પે શું કહ્યું આ મિશન વિશે
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આ મિશન વિશે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું કે અમે તેને બચાવી લીધો. છેલ્લા કેટલાક કલાકોમાં અમેરિકન સેનાએ આપણા ઉત્કૃષ્ટ અધિકારી કે જેઓ એક સન્માનિત કર્નલ પણ છે તેમને બચાવ્યા. સ્પેશિયલ ફોર્સે અમેરિકાના ઈતિહાસના સૌથી સાહસિક સર્ચ અને બચાવ અભિયાનોમાંથી એકને સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યું. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તે વ્યક્તિ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત અને સલામત છે.
કોણે મિશન પાર પાડ્યું?
ઈરાનમાં ઘૂસીને પોતાના સાથીને બચાવીને લાવનારા યોદ્ધાઓમાં અમેરિકી 'નેવી સીલ ટીમ 6' જોડાઈ હતી. અત્રે જણાવવાનું કે આ એ જ ટુકડી છે જેણે 2011માં ઓસામા બિન લાદેનને પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને માર્યો હતો. 2011માં પાકિસ્તાનમાં એબટાબાદ મિશન માટે ફક્ત 24 સીલ્સ અને બે સ્ટીલ્થ બ્લેક હોક હેલિકોપ્ટર મોકલવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ 2026માં એક વેપન્સ સિસ્ટમ ઓફિસર (WSO)ને બચાવવા માટે અમેરિકાએ આખો એક હવાઈ કાફલો મેદાનમાં ઉતાર્યો હતો.
એવું કહેવાય છે કે જો 2011નું મિશન એક સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક હતું તો 2026નું આ મિશન પણ કઈ કમ નહતું. જેમાં એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રખાયું કે સ્કેલપલ (સીલ ટીમ 6) પાયલટનું સુરક્ષિત રેસ્ક્યૂ કરી પાછા લાવી શકે. આ મિશનમાં સેકડો વિશેષ અભિયાન સૈનિકો, અનેક ફાઈટર વિમાનો અને અંતરિક્ષ તથા સાઈબર ઈન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમને કામે લગાડવામાં આવ્યા હતા.
ઈરાનને મુરખ બનાવવા ફ્રોડ અભિયાન કર્યું?
આ દરમિયાન CIAએ ઈરાનની સર્ચ ટીમોને ગુમરાહ કરવા માટે એક ફ્રોડ ઓપરેશન પણ ચલાવ્યું હોવાનું કહેવાય છે. રેસ્ક્યૂ ટીમે ઈસ્ફહાનથી 50 કિમી દૂર ઈરાનની અંદર જ એક સુમસામ એર સ્ટ્રીપને ટાર્ગેટ કરી હતી. અહીં બે MC-130J ટ્રાન્સપોર્ટ વિમાન અને MH-6 લિટલ બર્ડ હેલિકોપ્ટર તૈનાત કરાયા હતા.
મિશન દરમિયાન બે ટ્રાન્સપોર્ટ વિમાન ટેક્નિકલ રીતે ફસાઈ ગયા. અમેરિકી સિદ્ધાંતો મુજબ ટેક્નિક દુશ્મનને ફાળે ન જાય એટલે કમાન્ડોએ વિમાનોના સીક્રેટ સિસ્ટમ અને સોફ્ટવેરને ધડાકાથી ઉડાવી દીધા. વિમાન નષ્ટ થયા બાદ ત્રણ વધુ ટ્રાન્સપોર્ટ વિમાન ભારે ગોળાબારી વચ્ચે ત્યાં પહોંચ્યા. સીલ ટીમે 6એ ઘાયલ અધિકારી અને ફસાયેલી બચાવ ટીમને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા. આ સમગ્ર ઓપરેશનમાં કોઈ પણ અમેરિકી સૈનિકે જીવ ગુમાવ્યો નથી. અધિકારીને હાલ સારવાર માટે કુવૈત લઈ જવાયો છે.
