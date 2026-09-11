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Explainer: BRIC માંથી કઈ રીતે બન્યું BRICS, કોણે કરી હતી શરૂઆત? કેમ ટ્રમ્પને આંખમાં કણાંની જેમ ખૂંચે છે

Brics Summit 2026: બ્રિક્સનો વિસ્તાર ગ્લોબલ પોલિટિક્સ અને ઈકોનોમિક્સમાં તેા વધતા પ્રભાવને દેખાડે છે. નવા દેશોના જોડાવાથી તેનો દાયરો વધ્યો છે. આવામાં બ્રિક્સનું બદલાતું સ્વરૂપ અને ભારતમાં સમિટના આયોજનની જાણકારી વિશે રસપ્રદ વિગતો ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 11, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:41 PM IST
Explainer: BRIC માંથી કઈ રીતે બન્યું BRICS, કોણે કરી હતી શરૂઆત? કેમ ટ્રમ્પને આંખમાં કણાંની જેમ ખૂંચે છે

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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