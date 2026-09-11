/Explainer: BRIC માંથી કઈ રીતે બન્યું BRICS, કોણે કરી હતી શરૂઆત? કેમ ટ્રમ્પને આંખમાં કણાંની જેમ ખૂંચે છે

બ્રિક્સ આજે વૈશ્વિક રાજકારણ અને વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થામાં તેજીથી પ્રભાવશાળી બની રહ્યું છે. આ સંગઠનના વિસ્તારની સાથે સાથે તેનો ભૌગોલિક અને આર્થિક પ્રભાવ પણ વધ્યો છે. જેનાથી ભારતની ભૂમિકા પર ચર્ચા વધુ મહત્વપૂર્ણ બની છે. ભારતમાં 12 અને 13 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ દિલ્હીના ભારતમંડપમ ખાતે 18મા બ્રિક્સ શિખર સંમેલનનું આયોજન થયું છે. ત્યારે તમને પણ એમ થતું હશે કે આખરે આ બ્રિક્સ શું છે અને તેના સભ્ય દેશો કોણ છે તથા ભારત માટે તેનું શું મહત્વ છે. બ્રિક્સની જ્યારે શરૂઆત થઈ ત્યારે તે 11 દેશોનો સમૂહ નહતો પરંતુ ફક્ત 4 દેશોએ ભેગા મળીને આ સંગઠનની શરૂઆત કરી હતી.
શું છે BRICS
With 11 Member Countries and 10 Partner Countries, BRICS seeks to deepen dialogue and cooperation, advance shared priorities and support a more inclusive and representative global governance architecture under India’s Chairship.#BRICS2026 #BRICSIndia2026 #IndiaBRICSChairship pic.twitter.com/2pOYKDwlZN
— BRICS 2026 (@BricsIndia2026) September 9, 2026
કઈ રીતે થઈ શરૂઆત
2006માં તેની ઔપચારિક શરૂઆત થઈ. ત્યારે ન્યૂયોર્કમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા (UNGA) દરમિયાન બ્રિક દેશોના વિદેશ મંત્રીઓની પહેલી બેઠક થઈ. આ બેઠકમાં BRICને ઔપચારિક રીતે સ્વરૂપ અપાયું. તે સમયે ઉભરતી પ્રમુખ અર્થવ્યવસ્થાઓને પરસ્પર આર્થિક અને રાજનીતિક રીતે જોડવા અને વૈશ્વિક મંચ પર વિકાસશીલ દેશોનો અવાજ મજબૂત કરવા માટે તેની સ્થાપના કરાઈ હતી.
2009માં થયું પહેલું આયોજન
વર્ષ 2006માં પહેલી બ્રિક સમિટનું આયોજન થયું હતું. પહેલું બ્રિક શિખર સંમેલન રશિયાના યેકાતેરિનબર્ગમાં થયું હતું. તે બ્રિકના ઈતિહાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ પડાવ હતો કારણ કે હવે ચાર દેશો વચ્ચે સહયોગ નેતાઓના સ્તર સુધી પહોંચી ગયો હતો.
દક્ષિણ આફ્રિકાને પણ જોડ્યું
2010માં આ ચાર દેશોના સમૂહમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને પણ જોડવામાં આવ્યું. ન્યૂયોર્કમાં યોજાયેલી બ્રિક વિદેશ મંત્રીઓની બેઠકમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને સંગઠનમાં સામેલ કરવા પર સહમતિ બની. ત્યારબાદ દક્ષિણ આફ્રિકાએ 2011માં સાન્યામાં આયોજિત ત્રીજા બ્રિક્સ શિખર સંમેલનમાં ભાગ લીધો. દક્ષિણ આફિકાની એન્ટ્રી સાથે જ BRIC દેશ હવે BRICS બની ગયા. ચાર દેશોનો સમૂહ પાંચ દેશોનો બની ગયો. ત્યારબાદ 2024માં તેનો પણ વિસ્તાર થયો. જેમાં ઈજિપ્ત, ઇથિયોપિયા, ઈરાન, સાઉદી અરબ, અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત પણ તેના સભ્ય બન્યા. બધુ મળીને તે 10 દેશોનો સમૂહ બન્યો.
ત્યારબાદ 2025માં ઈન્ડોનેશિયા પણ આ સમૂહનો ભાગ બન્યો અને હવે BRICS 11 દેશોનો સમૂહ બની ગયો. હાલ બ્રિક્સ સંગઠનમાં બ્રાઝિલ, ચીન, ઈજિપ્ત, ઈથિયોપિયા, ભારત, ઈન્ડોનેશિયા, ઈરાન, રશિયા, સાઉદી અરબ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત દેશો.
ભાગીદારો દેશો પણ છે
આ 11 સભ્યો ઉપરાંત 10 પાર્ટનર દેશ કે ભાગીદાર દેશ પણ બ્રિક્સમાં છે. 2025માં દસ દેશ બ્રિક્સમાં ભાગીદાર તરીકે જોડાયા હતા. જેમાં બેલારૂસ, બોલીવિયા, ક્યૂબા, કઝાકિસ્તાન, મલેશિયા, નાઈજીરિયા, થાઈલેન્ડ, યુગાન્ડા, ઉઝ્બેકિસ્તાન અને વિયેતનામ સામેલ છે. જેમાંથી 9 દેશ જાન્યુઆરીમાં જોડાયા હતા અને વિયેતનામ જૂન 2025માં જોડાયું હતું.
સભ્ય દેશ અને પાર્ટનર દેશોમાં શું ફરક
બ્રિક્સના પૂર્ણ સભ્ય દેશોને સમૂહની ગતિવિધિઓ અને નિર્ણય પ્રક્રિયામાં પૂર્ણ સભ્ય તરીકે ભાગ મળે છે. નવા સભ્યોને સામેલ કરવા જેવા નિર્ણયોમાં પણ પૂર્ણ સભ્ય દેશોની ભૂમિકા હોય છે. જ્યારે ભાગીદાર દેશો બ્રિક્સ સાથે સહયોગ માટે જોડાયેલા હોય છે. તેમને બ્રિક્સની બેઠકો માટે આમંત્રણ મળે છે.
આ દેશોને શિખર સંમેલન અને વિદેશ મંત્રીઓની બેઠકો માટે આમંત્રણ અપાય છે. તેઓ કેટલીક જાહેરાતો અને અંતિમ દસ્તાવેજોનું સમર્થન કરી શકે છે. પરંતુ સભ્ય દેશોવાળી નિર્ણયકારી ભૂમિકા ભજવી શકતા નથી.
બ્રિક્સના 2 મોટા લક્ષ્ય કયા
ભારતમાં પહેલીવાર યોજાયું બ્રિક્સ સંમેલન?
With 11 Member Countries and 10 Partner Countries, BRICS seeks to deepen dialogue and cooperation, advance shared priorities and support a more inclusive and representative global governance architecture under India’s Chairship.#BRICS2026 #BRICSIndia2026 #IndiaBRICSChairship pic.twitter.com/2pOYKDwlZN
— BRICS 2026 (@BricsIndia2026) September 9, 2026
આ વખતે શું છે અલગ?
આ વખતે બ્રિક્સની થીમ "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability" છે. આ વર્ષે ભારતની અધ્યક્ષતામાં બ્રિક્સ રણનીતિક ભાગીદારીને ત્રણ મૂળભૂત સ્તંભ રાજનીતિક અને સુરક્ષા, આર્થિક અને નાણાકીય, તથા સાંસ્કૃતિક અને જન જન સંપર્કના માધ્યમથી વધુ મજબૂત કરવા માટે ભારતભરના 25થી વધુ શહેરોમાં 350થી વધુ બેઠકો અને ઉચ્ચ સ્તરના વિચાર વિમર્શનું આયોજન કર્યું છે.
ભારત માટે કેમ મહત્વપૂર્ણ છે BRICS?
BRICSનો વિસ્તાર ભારતને ગ્લોબલ સાઉથમાં પોતાની ભૂમિકા મજબૂત કરવાની તક આપે છે. નવા સભ્યો સાથે ભારતના વેપાર, રોકાણ, ઉર્જા, અને કૂટનીતિક સહયોગ માટે સંભાવનાઓ વધારે છે. આ ઉપરાંત ભારત બ્રિક્સના મંચથી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને અન્ય વૈશ્વિક સંસ્થાઓમાં સુધાર અને વિકાસશીલ દેશોની વધુ ભાગીદારીની વાત મજબૂતીથી ઉઠાવી શકે છે. 2025માં BRICS દેશોનો વૈશ્વિક GDPમાં PPPના આધારે હિસ્સો લગભગ 39% જણાવવામાં આવ્યો હતો.
ટ્રમ્પને કેમ ખૂંચ છે બ્રિક્સ?
બ્રિક્સ સંમેલન પર અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની પણ ખાસ નજર છે. તેઓ બ્રિક્સના વધતા દાયરા અને ડોલર પર નિર્ભરતા ઘટાડવાની કોશિશોને લઈને ચિંતિત છે અને પહેલા પણ અનેકવાર આ અંગે પોતાની નારાજગી જતાવી ચૂક્યા છે. જો કે ભારત બ્રિક્સને અમેરિકા વિરોધી મંચ નથી ગણતું.