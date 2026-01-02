Prev
ચીનની ખંધાઈથી ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર વધારાની આશંકા, ચાંદી સસ્તી થવાની આશા છોડી દેજો!

China New Silver Export Policy: ખંધા ચીને ફરીથી એક એવી ચાલ ચલી છે જેના કારણે દુનિયામાં ચાંદીના વધતા ભાવમાં ભડકો થઈ શકે છે. ચીને 1 જાન્યુઆરીથી ચાંદીની નિકાસ પરના નિયમો બદલ્યા છે. જાણો તેની દેશ દુનિયા પર શું અસર થઈ શકે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 02, 2026, 08:54 AM IST

ચાંદીના ભાવ 2.5 લાખ રૂપિયા નજીક પહોંચી તો દુનિયાભરમાં હડકંપ મચી ગયો. જે ચાંદીને લોકો પહેલા સામાન્ય ધાતુ સમજતા હતા તે હવે હાહાકાર મચાવી રહી છે. ચાંદી હવે ગ્લોબલ પોલિટિક્સ અને ઈકોનોમી વચ્ચે આવીને ઊભી રહી છે. ચાંદીના ભાવ આકાશે આંબી રહ્યા છે. જે લોકો ચાંદીના ભાવ ગગડવાની રાહ જોઈને બેઠા છે તેમને ચીનના નવા નિયમથી મોટો ઝટકો મળશે. ચીને 1 જાન્યુઆરી 2026થી ચાંદી પર નવો નિયમ લાગૂ કર્યો છે. ચાંદી પર ચીનના નિયમે ભાવમાં ઘટાડાની આશાને ઝટકો આપ્યો છે. ચીનના આ ખતરનાક નિર્ણયથી આવનારા દિવસોમાં ચાંદીના ભાવમાં બંપર વધારો થઈ શકે છે. 

શું છે ચીનનો નવો નિયમ?
ચીન ચાંદીનો બીજો સૌથી મોટો સિલ્વર પ્રોડ્યુસર દેશ છે. 1 જાન્યુઆરીથી ચીને ચાંદીના એક્સપોર્ટ પર કડકડાઈની જાહેરાત કરી છે. ચીને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે સરકારની મંજૂરી વગર ચીનથી ચાંદી વેચી શકાશે નહીં. ચીને પોતાના નિર્ણયથી ચાંદીને સ્ટ્રેટેજિક હથિયાર બનાવી દીધુ છે. જ્યાં અમેરિકાએ ચાંદીને ક્રિટિકલ મિનરલમાં સામેલ કરી છે ત્યાં ચીને તેના એક્સપોર્ટ પર એક પ્રકારે પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. ચીને ચાંદીના એક્સપોર્ટ માટે 44 કંપનીઓને લાઈસન્સ આપ્યું છે. ફક્ત આ જ કંપનીઓ ચીનમાં ચાંદી એક્સપોર્ટ કરી શકશે. આ પ્રતિબંધ કઈક એવો જ છે જે રીતે ચીને રેર અર્થ મિનરલ્સ પર પ્રતિબંધ લગાવેલો. ચીને ચાંદીના સપ્લાય ચેનને બગાડતા 44 કંપનીઓને વર્ષ 2026 અને 2027માં ચાંદીની નિકાસ માટે છૂટ આપેલી છે. ચીનનના આ નિર્ણયથી મોટો ઝટકો દુનિયાને મળી શકે છે. 

ચીનના એક નિર્ણયની શું થશે અસર
વર્ષ 2024માં ચીન દુનિયાના સૌથી મોટા સિલ્વર ઉત્પાદકોમાં સામેલ હતું. ચીને 11 મહિનામાં 4600 ટનથી વધુ ચાંદીની નિકાસ કરી હતી. ચીન હવે સપ્લાય ચેન પર પોતાની દાદાગીરી દેખાડીને તેને કંટ્રોલ કરી રહ્યું છે. સરકારની મંજૂરી વગર ચીનની કંપનીઓ  ચાંદી વેચી શકશે નહીં એટલે કે ચાંદીની સપ્લાય ચેન પર ચીનનો કંટ્રોલ હશે. ચીનના આ નિર્ણયથી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાંદીની અછત સર્જાઈ શકે છે. ચીન જે રીતે રેર અર્થની સપ્લાય ચેનને કંટ્રોલ કરીને દુનિયાભરની કંપનીઓને પરેશાન કરે છે હવે તે ચાંદી સાથે પણ આવું જ કઈક કરી શકે છે. તે જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે ચાંદીના સપ્લાયને રોકીને ભાવને પોતાની રીતે કંટ્રોલ કરી શકે છે. પહેલેથી ચાંદીની અછત સામે ઝઝૂમી રહેલી દુનિયા માટે ચીનનો આ નિર્ણય ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. 

ચાંદીના ભાવમાં મોટો વધારો થઈ શકે
ચીનના નિર્ણયથી ચાંદીની સપ્લાય ચેન ખોરવાઈ શકે છે. આવામાં ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાયનું સંતુલન બગડવાથી ચાંદીના ભાવ વધી શકે છે. એટલે કે આવનારા દિવસોમાં ચાંદીના ભાવ ચીન કંટ્રોલ કરશે. એટલે કે ચાંદીના  ભાવમાં ઘટાડાની આશા હાલ તો વ્યર્થ લાગી રહી છે. અત્રે જણાવવાનું કે ચીન દુનિયાનો બીજો સૌથી મોટો ચાંદી સપ્લાયર દેશ છે. ગ્લોબલ માર્કેટમાં 60 થી 70 ટકા ચાંદીનો સપ્લાય ચીન કરે છે. આવામાં ચીનના એક નિર્ણયથી અનેક દેશોની વ્યવસ્થા ખોરવાઈ શકે છે. 

ચાંદીનો શેમાં શેમાં થાય છે ઉપયોગ
ચાંદીનો ઉપયોગ માત્ર જ્વેલરીમાં જ નહીં પરંતુ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ પણ થાય છે. ઉદ્યોગોમાં ચાંદીનો ભારે પ્રમાણમાં ઉપયોગ  થાય છે. સોલર ઈન્ડસ્ટ્રી, ઈલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ્સ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ચાંદીની ભારે માંગ છે. ચીન ચાંદીના સપ્લાયને કંટ્રોલ કરીને આ સેક્ટરના ગ્રોથને પ્રભાવિત કરી શકે છે. ચીને જો ચાંદીનો સપ્લાય ઓછો કરી નાખ્યો તો ઈવી વ્હીકલ્સના ભાવ વધી શકે છે. ટેસ્લાના માલિક એલન મસ્કે આ ચિંતા સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા વ્યક્ત કરી હતી. 

ભારત પર શું થશે અસર
ચીનના આ નિર્ણયથી જે અસર પડશે તેમાં ભારત પણ બાકાત નહીં રહે. ભારતમાં પણ ચાંદીના ભાવ વધી શકે છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતની ચાંદી માટે આયાત પર નિર્ભર છે. સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં ભારતે 2600 ટનથી વધુ ચાંદીની આયાત કરી હતી. પહેલેથી જ ભારતમાં ચાંદીના ભાવ અઢી લાખ આસપાસ પહોંચી ચૂક્યા છે. ચીનના નવા નિયમ બાદ ચાંદીના ભાવ વધુ ચડે તેવી ભીતિ છે. 

