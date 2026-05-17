/Ebola Virus Disease: ઇબોલા વાયરસ કેટલો ખતરનાક છે? કોંગોમાં 80 લોકોના મોત, WHOની ગ્લોબલ ઇમરજન્સીની જાહેરાત

Ebola Virus Disease: આ વાયરસ વાંદરાઓ દ્વારા ફેલાય છે અને તેના કારણે દર વર્ષે 15,000 થી વધુ લોકોના મોત થાય છે. એક અહેવાલ મુજબ, મધ્ય અને પશ્ચિમ એશિયામાં આના દર્દીઓ સૌથી વધુ જોવા મળે છે. ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગોની એક નદીના નામ પરથી આ વાયરસનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે.
Ebola Virus Disease Symptoms: આફ્રિકી દેશ ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગોમાં ફેલાયેલા ઇબોલા વાયરસે ફરી એકવાર વિશ્વની ચિંતા વધારી દીધી છે. સતત વધતા જતા કેસો અને અંદાજે 80 થી વધુ લોકોના મોત બાદ વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (WHO) એ તેને ગ્લોબલ હેલ્થ ઇમરજન્સી જાહેર કરી દીધી છે. આ નિર્ણય એટલા માટે લેવામાં આવ્યો છે કારણ કે સંક્રમણ ખૂબ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યું છે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં સ્થિતિ કાબૂ બહાર જતી દેખાઈ રહી છે.
ઇબોલા વાયરસ શું છે?
ઇબોલા એક અત્યંત ખતરનાક અને જીવલેણ વાયરસ છે, જે મનુષ્યો અને પ્રાણીઓ બંનેને સંક્રમિત કરી શકે છે. આ બીમારી સૌપ્રથમ વર્ષ 1976માં સામે આવી હતી, ત્યારથી દર વર્ષે આ વાયરસના કારણે અનેક લોકોના મોત થાય છે.
ઇબોલા વાયરસ શરીરમાં શું અસર કરે છે?
ઇબોલા વાયરસ શરીરની અંદર પહોંચીને રોગપ્રતિકારક શક્તિ (Immune System) ને ખૂબ જ નબળી પાડી દે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, તેના કારણે શરીરની અંદર આંતરિક રક્તસ્રાવ (Internal Bleeding) થવા લાગે છે, જેના લીધે દર્દીએ અસહ્ય તકલીફોનો સામનો કરવો પડે છે.
WHO ની ચેતવણી શું છે?
આ વાયરસને લઈને હવે WHO એ પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. WHO ના જણાવ્યા અનુસાર, ઇબોલાથી સંક્રમિત વ્યક્તિઓનો મૃત્યુદર અગાઉ 50% હતો, જે હવે વધીને 90% સુધી પહોંચી ગયો છે. આ બાબત ખરેખર ખૂબ જ ચિંતાજનક છે.
કોંગો અને યુગાન્ડામાં સ્થિતિ કેમ બગડી?
અહેવાલો અનુસાર, કોંગોના ઘણા વિસ્તારોમાં સેંકડો કેસ સામે આવ્યા છે, જ્યારે હવે આ સંક્રમણ શહેરી વિસ્તારો સુધી પણ પહોંચી ગયું છે. યુગાન્ડામાં પણ સંક્રમિત દર્દીઓ મળી આવ્યા બાદ ત્યાં એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે.
ઇબોલાના લક્ષણો શું છે?
ઇબોલાના પ્રારંભિક લક્ષણોમાં તાવ આવવાનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ થોડા જ દિવસોમાં સ્થિતિ વધુ બગડી શકે છે. દર્દીમાં લક્ષણોની વાત કરીએ તો તીવ્ર તાવ આવવો, માથાનો દુખાવો અને નબળાઈ લાગવી, સ્નાયુઓમાં દુખાવો થવો, ઊલટી અને ઝાડા થવા અને ગળામાં દુખાવો થવો એ તેના લક્ષણો છે.
આ વાયરસ કેવી રીતે ફેલાય છે?
ઇબોલા વાયરસ હવાથી ફેલાતો નથી, પરંતુ તે સંક્રમિત વ્યક્તિના શરીરના પ્રવાહી દ્વારા ફેલાઈ શકે છે; જેમ કે લોહી, પરસેવો, લાળ અથવા ઊલટી. આ જ કારણ છે કે આ બીમારીથી બચવા માટે ભીડભાડવાળી જગ્યાઓથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.