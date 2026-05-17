/કેટલો ખતરનાક છે ઇબોલા વાયરસ, જેનાથી કોંગોમાં 80 લોકોના મોત, WHOએ ગ્લોબલ હેલ્થ ઈમરજન્સીની કરી જાહેર

Ebola Virus: આ વાયરસ વાંદરાઓથી ફેલાય છે અને દર વર્ષે 15000થી વધુના મોતનું કારણ બને છે. એક અહેવાલ મુજબ, મધ્ય અને પશ્ચિમ એશિયામાં સૌથી વધુ કેસ જોવા મળે છે. તેનું નામ ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગોમાં આવેલી નદી પરથી રાખવામાં આવ્યું છે.
Ebola Virus: આફ્રિકન દેશ ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગોમાં ફેલાયેલા ઇબોલા વાયરસે ફરી એકવાર વૈશ્વિક ચિંતા વધારી છે. કેસોની સતત વધતી સંખ્યા અને 80થી વધુ મૃત્યુ બાદ, વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) એ તેને વૈશ્વિક આરોગ્ય ઈમરજન્સી જાહેર કરી છે. આ નિર્ણય એટલા માટે લેવામાં આવ્યો છે કારણ કે ચેપ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે અને ઘણા વિસ્તારોમાં પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ બહાર જઈ રહી હોય તેવું લાગે છે.
ઇબોલા વાયરસ શું છે?
ઇબોલા એક અત્યંત ખતરનાક અને ઘાતક વાયરસ છે, જે મનુષ્યો અને પ્રાણીઓ બંનેને ચેપ લગાવી શકે છે. આ રોગ સૌપ્રથમ 1976માં દેખાયો હતો, અને ત્યારથી, તે દર વર્ષે અસંખ્ય મૃત્યુનું કારણ બને છે.
ઇબોલા વાયરસ શું કરે છે?
શરીરમાં પ્રવેશતા, ઇબોલા વાયરસ રોગપ્રતિકારક શક્તિને ગંભીર રીતે નબળી પાડે છે, અને ઘણા કિસ્સાઓમાં, આંતરિક રક્તસ્રાવ થાય છે. આનાથી મનુષ્યોને નોંધપાત્ર તકલીફ થાય છે.
WHOની ચેતવણી શું છે?
WHO એ પણ આ વાયરસ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. WHOના મતે, ઇબોલાથી સંક્રમિત વ્યક્તિઓ માટે મૃત્યુ દર ક્યારેક 50 ટકાથી વધીને 90 ટકા થઈ ગયો છે. આ ચિંતાનો વિષય છે.
કોંગો અને યુગાન્ડામાં પરિસ્થિતિ કેમ વધુ ખરાબ થઈ છે?
અહેવાલો અનુસાર, કોંગોના ઘણા વિસ્તારોમાં સેંકડો કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે ચેપ હવે શહેરી વિસ્તારોમાં ફેલાઈ ગયો છે. ચેપગ્રસ્ત દર્દી મળી આવ્યા બાદ યુગાન્ડામાં પણ ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે.
ઇબોલાના લક્ષણો શું છે?
ઇબોલાના શરૂઆતના લક્ષણોમાં તાવનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ થોડા દિવસોમાં સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ શકે છે, જેમાં ખૂબ તાવ, માથાનો દુખાવો અને નબળાઈ, સ્નાયુઓમાં દુખાવો, ઉલટી, ઝાડા અથવા ગળામાં દુખાવો જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે.
આ વાયરસ કેવી રીતે ફેલાય છે?
ઇબોલા હવા દ્વારા ફેલાતો નથી, પરંતુ ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિના શરીર દ્વારા ફેલાય છે, જેમ કે લોહી, પરસેવો, લાળ અથવા ઉલટી. આ જ કારણ છે કે ભીડવાળી જગ્યાઓથી અંતર જાળવવામાં આવે છે.