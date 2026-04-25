હોર્મુઝમાં ઈરાને લગાવેલી માઈન કેટલી ખતરનાક ? અથડાઈ ગયું કોઈ જહાજ તો આવી થશે હાલત
Iran Sea Mines: ઈરાન, અમેરિકા અને ઈઝરાયલ વચ્ચેનું યુદ્ધ હજુ શાંત થયું નથી. આ દરમિયાન, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તાજેતરમાં જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં એન્ટી માઈન કામગીરી શરૂ કરશે.
Iran Sea Mines: આ વિસ્તાર દરિયાઈ ટ્રાફિક માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ફેબ્રુઆરીના અંતમાં અમેરિકા અને ઈઝરાયલ વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી, ઈરાને તમામ શિપિંગને અવરોધિત કરી દીધું છે.
ઈરાને નાની બોટનો ઉપયોગ કરીને માઈન લગાવી
ઈરાને નાની બોટનો ઉપયોગ કરીને માઈન લગાવી છે કારણ કે તેના મોટા જહાજો યુએસ અને ઇઝરાયલી હુમલામાં નાશ પામ્યા છે. જોકે હજુ સુધી એ જાણી શકાયું નથી કે ઈરાને કેટલી માઈન લગાવી છે, ઈરાને એવા જહાજો માટે એક રસ્તો ખુલ્લો રાખ્યો છે જે પસાર થવા માટે ટોલ ચૂકવે છે.
ઈરાન ટોલ વસૂલે છે
ન્યૂ યોર્ક ટાઈમ્સ અનુસાર, યુએસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે ઈરાન પોતાની માઈનને સંપૂર્ણ નકશો શોધી શકતો નથી અને હવે તેને દૂર કરવાની ક્ષમતાનો અભાવ છે. આ માઈન ઈરાન પાસે ઘણા શસ્ત્રોમાંથી એક છે. વધુમાં, સસ્તા ડ્રોન, એન્ટી-શિપ મિસાઈલ અને નાની ફાસ્ટ-એટેક બોટ પણ છે.
ઈરાનની માઈનની ક્ષમતા શું છે?
જાન્યુઆરી 2025માં, ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)એ તેના નાના જહાજો અને માઈનની તાકાત દર્શાવતો એક પ્રચાર વિડિઓ બહાર પાડ્યો. વિડિઓમાં નૌકાદળના બંકરની અંદર નાની બોટમાંથી માઈન નાખવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.
ઈરાન પાસે હજુ પણ તેની 80થી 90 ટકા નાની બોટ અને માઈન નાખનારા જહાજો બાકી છે. તેથી, જો લડાઈ ચાલુ રહે, તો તેઓ વધુ માઈન મૂકી શકે છે. હોર્મુઝની સામુદ્રધુની સાંકડી છે, પરંતુ અહીં નાખેલી માઈન મોટા વિસ્તારને અસર કરી શકે છે.
ઈરાન પાસે કયા પ્રકારના માઈન છે?
ઈરાને મુખ્યત્વે બે પ્રકારની માઈન મૂકી છે: મહામ 3 અને મહામ 7. આ જૂની માઈનથી અલગ છે જે સીધા જહાજ સાથે અથડાવા પર વિસ્ફોટ થાય છે. બંને માઈન ચુંબકીય અને એકોસ્ટિક સેન્સરથી સજ્જ છે જે નજીક આવતા જહાજોને ઓળખે છે અને પછી વિસ્ફોટ કરે છે.
આ માઈન કેટલા જહાજોને લક્ષ્ય બનાવી શકે છે?
મહામ 3ની રેન્જ આશરે 3 મીટર છે. તે તેના સેન્સરથી 3 મીટરની અંદર જહાજોને ઓળખે છે. પછી તે થોડા મીટર દૂરથી વિસ્ફોટ કરે છે. 120 કિલો વિસ્ફોટકો સાથે, તે સુપરટેન્કર, કાર્ગો જહાજો અથવા વિનાશક જેવા મોટા જહાજોને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. મહામ 7 માઈન છીછરા પાણીમાં કાર્ય કરે છે અને તેની રેન્જ આશરે 3 મીટર છે.
અમેરિકા માઈન કેવી રીતે સાફ કરી શકે છે?
માઈન નાખવી સરળ છે, પરંતુ તેમને દૂર કરવી ખૂબ જ મુશ્કેલ અને જોખમી કાર્ય છે. હોર્મુઝની સામુદ્રધુની સાંકડી હોવા છતાં, માઈનથી ઢંકાયેલા વિસ્તારો ખૂબ મોટા છે. જો માનવયુક્ત માઇનસ્વીપર્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, તો તે સરળતાથી દુશ્મનના હુમલાનું લક્ષ્ય બની શકે છે.
અમેરિકાએ કયા પગલાં લીધાં છે?
11 એપ્રિલના રોજ, બે યુએસ વિનાશક યુએસએસ ફ્રેન્ક ઇ. પીટરસન અને યુએસએસ માઈકલ મર્ફી - હોર્મુઝની સામુદ્રધુનીમાંથી પસાર થયા. યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે આને માઈન હટાવવાની કામગીરીની તૈયારી તરીકે વર્ણવ્યું. તે સ્પષ્ટ નથી કે ઈરાન આવા ઓપરેશનોને કેવી રીતે જોશે અને યુદ્ધવિરામ પર તેની શું અસર પડશે.
