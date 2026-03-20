Prev
Next
ઈરાને કેવી રીતે દુનિયાના સૌથી પાવરફુલ ફાઈટર જેટ F-35નો કર્યો શિકાર? જાણો દુનિયા માટે કેમ છે આટલી મોટી વાત

F-35 Fighter Jet: ઈરાને દાવો કર્યો છે કે, તેમણે અમેરિકાના F-35 ફાઇટર જેટને તેમની એર સ્પેસમાં નિશાન બનાવ્યું છે. F-35ને દુનિયાનું સૌથી એડવાન્સ અને શક્તિશાળી ફાઇટર જેટ માનવામાં આવે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 20, 2026, 05:15 PM IST
F-35 Fighter Jet: ઈરાને દાવો કર્યો છે કે, તેમણે દુનિયાનું સૌથી શક્તિશાળી માનવામાં આવતું ફાઈટર જેટ F-35 પર હુમલો કર્યો છે. દુનિયાનું સૌથી મોંઘુ અને રડારથી અદ્રશ્ય રહેવાની ક્ષમતા ધરાવતું આ ફાયટર ઈરાની મિસાઈલનું શિકાર બન્યું છે. જે F-35ને દુનિયાનું સૌથી સુરક્ષિત ફાઈટર જેટ માનવામાં આવતું હતું, આજે તેના પર ઈરાનના હુમલા અને તેને ગંભીર રીતે નુકસાન થયાના અહેવાલોએ ડિફેન્સ સેક્ટરમાં ખલબલી મચાવી દીધી છે.

ઈરાનના ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) અનુસાર, ફાઈટર જેટને સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 2:50 વાગ્યે મધ્ય ઈરાની એર સ્પેસમાં એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ દ્વારા તોડી પાડવામાં આવ્યું. IRGCએ કહ્યું કે, આ હુમલો 125થી વધુ અમેરિકન અને ઇઝરાયેલી ડ્રોનને અટકાવ્યા બાદ કરવામાં આવ્યો હતો.

Add Zee News as a Preferred Source

ઈરાને F-35 ફાઈટર જેટને કેવી રીતે કર્યું ટાર્ગેટ?
કેટલાક રિપોર્ટ અને ઈરાની મીડિયા અનુસાર, આ હુમલામાં ઈરાનની સ્વદેશી 'બાવર-373' એર ડિફેન્સ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. એવું પણ માનવામાં આવે છે કે, આમાં પેસિવ સેન્સર ટેકનોલોજીનો હાથ હોઈ શકે છે, જે રડાર સિગ્નલ છોડ્યા વગર વિમાનને શોધી શકે છે. ઈરાને હુમલાનો એક વીડિયો પણ જાહેર કર્યો છે, જેમાં વિમાનને હિટ થતું બતાવવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, અમેરિકાએ હજુ સુધી આ વાતની સત્તાવાર રીતે પુષ્ટિ કરી નથી કે, ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ ઈરાની ગોળીબારને કારણે થયું હતું કે ટેકનિકલ ખામીને કારણે.

F-35 ફાઈટર જેટની ખાસિયત
તેની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની 'સ્ટીલ્થ' એટલે કે અદ્રશ્ય રહેવાની ટેકનોલોજી છે.
આ એકલું વિમાન એર-ટુ-એર એટેક, એર-ટુ-ગ્રાઉન્ડ બોમ્બમારો અને જાસૂસી એમ ત્રણેય કામ એકસાથે કરી શકે છે.
તેની સ્પીડ અવાજની ગતિ કરતા પણ વધુ છે, અંદાજે 1,931 કિમી/કલાક છે.
તેમાં એડવાન્સ સેન્સર સૂટ અને રડાર છે, જે પાયલોટને 360 ડિગ્રી વ્યુ બતાવે છે.

અમેરિકાએ પણ સ્વીકાર્યું, ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવું પડ્યું
અમેરિકાની સેન્ટ્રલ કમાન્ડ દ્વારા પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે કે, ઈરાન પર એક મિશન દરમિયાન F-35ને ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવું પડ્યું. અમેરિકાના જણાવ્યા અનુસાર, વિમાન સુરક્ષિત રીતે લેન્ડિંગ થયું છે અને પાયલોટની હાલત સ્થિર છે. સેન્ટ્રલ કમાન્ડના પ્રવક્તા કેપ્ટન ટિમ હોકિન્સે કહ્યું કે, પાયલોટે સુરક્ષિત લેન્ડિંગ કર્યું અને તેની હાલત સ્થિર છે. ઘટનાની તપાસ ચાલી રહી છે.

F-35 પર હુમલો કેમ છે આટલી મોટી વાત?
આ ફાઈટર જેટ અમેરિકા અને તેના સહયોગી દેશોની એર તાકાતની કરોડરજ્જુ માનવામાં આવે છે. આ ફાઈટલ જેટ અત્યાર સુધીના સૌથી એડવાન્સ કોમ્બેટ વિમાનોમાંથી એક છે. તેના એક વિમાનની કિંમત 100 મિલિયન ડોલરથી વધુ છે. F-35 દુનિયાનું સૌથી વ્યાપકપણે તૈનાત 5th જનરેશનનું ફાઈટર જેટ છે. તેની સ્ટીલ્થ એટલે કે રડારથી બચીને ઉડવાની ક્ષમતા, એડવાન્સ સેન્ર અને નેટવર્ક આધારિત યુદ્ધ ક્ષમતાઓ તેને સૌથી અલગ અને ખાસ બનાવે છે. તેને ખાસ કરીને રડારથી બચવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, જેનાથી તે ભારે સુરક્ષિત એર સ્પેશમાં અંદર સુધી જઈને પણ કામ કરી શકે છે.

— Tehran Times (@TehranTimes79) March 19, 2026

F-35 ફાઈટર જેટનું સેન્સર ફ્યુઝન પણ ખૂબ જ ખાસ છે. F-35 માત્ર ડેટા એકત્રિત કરતું નથી, પરંતુ રડાર, ઇન્ફ્રારેડ સેન્સર, સેટેલાઇટ અને અન્ય વિમાનોથી મળતા ઇનપુટ્સને પ્રોસેસ કરે છે અને તેમને જોડીને યુદ્ધની રિયલ-ટાઇમ તસવીર તૈયાર કરે છે. આનાથી પાઇલટને પહેલાથી જ ખતરોની જાણ થઈ જાય છે અને પોતે દુશ્મનની નજરમાં આવે તે પહેલાં જ તેમના ટાર્ગેટ પર હુમલો કરવા સક્ષમ બનાવે છે. આ જ કારણ છે કે, જો તેને સહેજ પણ નુકસાન થાય તો પણ તે ખૂબ જ મહત્ત્વ ધરાવે છે.

અત્યાર સુધીમાં અમેરિકાના 16 વિમાનો નષ્ટ
બ્લૂમબર્ગના એક રિપોર્ટ અનુસાર, જ્યારથી યુદ્ધ શરૂ થયું છે, ત્યારથી અમેરિકાના ઓછામાં ઓછા 16 વિમાનો નષ્ટ થયા છે. આમાં અનેક MQ-9 રીપર ડ્રોન પણ સામેલ છે, જેમને ઈરાનની ડિફેન્સ સિસ્ટમે તોડી પાડ્યા છે. આ ડ્રોન્સ એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે કે, જો તે નષ્ટ થાય તો પણ વધુ નુકસાન ન થાય, તેથી જ તેનો ઉપયોગ જોખમી મિશનોમાં વધુ થાય છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
F-35 Fighter JetIran vs USStealth TechnologyF-35 ફાઈટર જેટઈરાન અમેરિકા યુદ્ધ

Trending news