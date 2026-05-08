/કોરોનાથી કેટલો અલગ છે હંતા વાયરસ? જાણો તેના લક્ષણો, WHOએ જાહેર કરી ચેતવણી

Hanta Virus: ક્રૂઝ પર હંતા વાયરસ ફેલાયા બાદ વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO)એ જણાવ્યું કે, આ એક ગંભીર ચેપી રોગ છે. WHOના ગ્લોબલ પેન્ડેમિક ડાયરેક્ટર મારિયા વેન કેરખોવે કહ્યું કે, આ આગામી કોવિડ નથી, પરંતુ તે એક ગંભીર ચેપી બીમારી છે. આપણે આ વાયરસને જાણીએ છીએ, તે ઘણા વર્ષોથી અસ્તિત્વમાં છે.
WHOના જણાવ્યા અનુસાર, ક્રૂઝ પર પ્રથમ મોત 11 એપ્રિલના રોજ થયું હતું. મૃતક 70 વર્ષના એક ડચ વ્યક્તિ હતા. લગભગ બે અઠવાડિયા બાદ સેન્ટ હેલેનામાં તેના મૃતદેહને ક્રૂઝ પરથી નીચે ઉતારવામાં આવ્યો. તેમની 69 વર્ષીય પત્ની સેન્ટ હેલેનાથી વિમાન દ્વારા દક્ષિણ આફ્રિકા ગઈ હતી. તે એરપોર્ટ પર અચાનક પડી ગઈ અને 26 એપ્રિલના રોજ હોસ્પિટલમાં તેનું મૃત્યુ થયું. ત્રીજી મુસાફર એક જર્મન મહિલા હતી.
આનાથી બચવા માટે સાફ-સફાઈનું ધ્યાન રાખવું સૌથી જરૂરી છે. ઉંદરોથી દૂર રહેવું, ઘર ચોખ્ખું રાખવું અને ગંદા કે બંધ સ્થાનોની સફાઈ કરતી વખતે સાવધાની રાખવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે કોરોનાથી બચવા માટે હાથ ધોવા, માસ્ક પહેરવું અને ભીડથી બચવા જેવા ઉપાયો અપનાવવા જોઈએ.
હંતા વાયરસ લક્ષણો શું છે?
હંતા વાયરસના શરૂઆતના લક્ષણો સામાન્ય ફ્લૂ જેવા હોય છે, જેમ કે તાવ આવવો, થાક લાગવો અને શરીરમાં દુખાવો, પરંતુ જેમ-જેમ સંક્રમણ વધે છે, તેમ તેમ આ વાયરસ ગંભીર સ્વરૂપ લઈ શકે છે. જેના કારણે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, ફેફસામાં પાણી ભરાવું અથવા કિડની સંબંધિત સમસ્યાઓ પેદા કરી શકે છે.
ભારતમાં વાયરસને લઈને કોઈ મોટો ખતરો કે એલર્ટ નથી
હાલમાં ભારતમાં હંતા વાયરસને લઈને કોઈ મોટો ખતરો કે એલર્ટ નથી. અહીં તેના કેસો ખૂબ જ ઓછા જોવા મળે છે અને ઘણીવાર તેની ઓળખ કરવી પણ મુશ્કેલ બની જાય છે, કારણ કે તેના લક્ષણો અન્ય સામાન્ય બીમારીઓ જેવા જ હોય છે.
ઉંદરોથી મનુષ્યોમાં ફેલાય છે આ ચેપ
હંતા એક ગંભીર અને જીવલેણ વાયરસ છે, જે મુખ્યત્વે ઉંદરોથી મનુષ્યોમાં ફેલાય છે. આ કોઈ નવો વાયરસ નથી. તેના લક્ષણો અને ગંભીરતા તેને ખતરનાક બનાવે છે. WHOના જણાવ્યા અનુસાર, આ વાયરસ સંક્રમિત ઉંદરોના પેશાબ, લાળ અથવા મળના સંપર્કમાં આવવાથી ફેલાય છે. ઉંદરોના મળ-મૂત્ર સુકાઈ જવાથી તેના કણો હવામાં ભળી જાય છે અને શ્વાસ દ્વારા મનુષ્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.
'નેચર' વેબસાઈટના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતમાં અગાઉ પણ હંતા વાયરસના અનેક મામલા સામે આવી ચૂક્યા છે. વર્ષ 2008માં તમિલનાડુના વેલ્લોર જિલ્લામાં હંતા વાયરસ ફેલાયો હતો. ત્યારે ઇરુલા સમુદાયના 28 લોકો તેનાથી સંક્રમિત થયા હતા. આ લોકો મુખ્યત્વે સાપ અને ઉંદર પકડવાનું કામ કરતા હતા. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, 2016માં મુંબઈમાં એક 12 વર્ષના બાળકનું મૃત્યુ આ બીમારીના કારણે થયું હતું. તેના ફેફસામાંથી લોહી વહી રહ્યું હતું, જે આ વાયરસનું એક મુખ્ય લક્ષણ છે.
હંતા અને કોરોના વચ્ચેનો તફાવત
હંતા વાયરસ અને કોરોના વાયરસ બન્ને RNA વાયરસ છે, પરંતુ તેમના ફેલાવવાની રીત તદ્દન અલગ છે. કોરોના વાયરસ એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિમાં ઝડપથી ફેલાય છે, જ્યારે હંતા વાયરસ મોટાભાગે ઉંદરોના સંપર્કથી ફેલાય છે અને મનુષ્યો વચ્ચે તેનો ફેલાવો ખૂબ જ ઓછો હોય છે. આ જ કારણ છે કે કોરોનાએ મહામારીનું સ્વરૂપ લીધું હતું.
WHOએ 12 દેશોને ચેતવણી આપી
WHOએ જણાવ્યું કે, તેમણે 12 દેશોને આ અંગે જાણ કરી છે. WHOના વડા ટેડ્રોસ અધાનોમ ધેબ્રેયેસસે જણાવ્યું કે, જે દેશોના નાગરિકો જહાજ (ક્રૂઝ) પરથી ઉતર્યા છે તેમાં કેનેડા, ડેનમાર્ક, જર્મની, નેધરલેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ, સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ, સિંગાપોર, સ્વીડન, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ, તુર્કી, બ્રિટન અને અમેરિકા સામેલ છે.