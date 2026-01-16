Prev
યુદ્ધ સમયે ભારત કેવી રીતે પોતાના નાગરિકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢે છે? જાણો ક્યારે-ક્યારે ચલાવવામાં આવ્યા રેસ્ક્યુ

America Iran Tussle: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધની સ્થિતિ હાલ પૂરતી ટળી ગઈ છે. અમેરિકાએ જણાવ્યું છે કે હાલમાં તે કોઈ હુમલો કરશે નહીં. પરંતુ જો અમેરિકા ઈરાન પર હુમલો કરી દેત, તો ત્યાં રહી રહેલા ભારતીયોનું શું થાત?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 16, 2026, 02:21 PM IST

America Iran Tussle: અમેરિકાએ જાહેરાત કરી છે કે તે અત્યારે ઈરાન પર હુમલો નહીં કરે, પરંતુ તે પોતાના વિકલ્પો ખુલ્લા રાખશે. વ્હાઇટ હાઉસે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ઈરાન પર તેમની બાજ નજર છે. જો ભવિષ્યમાં સામાન્ય જનતાને નિશાન બનાવવામાં આવશે, તો ખામેનેઈ સરકારને તેનું પરિણામ ભોગવવું પડી શકે છે. હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે જો અમેરિકા ઈરાન પર હુમલો કરે, તો ત્યાં રહેતા ભારતીય નાગરિકોને સુરક્ષિત કેવી રીતે બહાર કાઢવામાં આવે? તેની પ્રક્રિયા શું છે, તે વિશે વિગતવાર જાણીએ.

દૂતાવાસ સૌથી પહેલા થાય છે સક્રિય 
જ્યારે કોઈ દેશમાં યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ સર્જાય છે, ત્યારે સૌથી પહેલા ત્યાંનું ભારતીય દૂતાવાસ (Embassy) સક્રિય થઈ જાય છે. ભારત સરકાર તે દેશની સરકારને અપીલ કરે છે કે ભારતીય નાગરિકોને ત્યાંથી સુરક્ષિત બહાર કાઢવાની પરવાનગી આપવામાં આવે. મંજૂરી મળતા જ ભારત સરકાર પોતાના નાગરિકોની વતન વાપસી માટે આખું પ્લાનિંગ તૈયાર કરે છે. વિદેશમાં ફસાયેલા ભારતીયોને પાછા લાવવા માટેનો સૌથી સરળ રસ્તો હવાઈ માર્ગ છે. પરંતુ ઘણીવાર યુદ્ધ દરમિયાન એરસ્પેસ બંધ કરી દેવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં સરકાર રોડ અથવા દરિયાઈ માર્ગે નાગરિકોને પાછા લાવવાની યોજના બનાવે છે. સૌ પ્રથમ સ્પેશિયલ બસો દ્વારા લોકોને 'સેફ ઝોન' સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે.

દૂતાવાસની મહત્વની ભૂમિકા
યુદ્ધના સંજોગોમાં સૌથી મોટી જવાબદારી દૂતાવાસની હોય છે. જોખમની ઘંટડી વાગતાની સાથે જ ઇન્ડિયન એમ્બેસી ભારતીય નાગરિકોને એલર્ટ રહેવા માટે કહે છે. તેમને ખાસ અપીલ કરવામાં આવે છે કે તેઓ દૂતાવાસના સંપર્કમાં રહે અને ફોન કે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા સતત અપડેટ મેળવતા રહે. દૂતાવાસનું કામ પોતાના નાગરિકોને દરેક મુશ્કેલીમાંથી બહાર કાઢવાનું હોય છે. ભારતે અનેકવાર યુદ્ધના સમયે પોતાના લોકોને સુરક્ષિત પાછા લાવ્યા છે. 

ભારતીયોને બચાવવા માટે ચલાવવામાં આવેલા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન
ગલ્ફ વોર (1990): કુવૈતમાં ફસાયેલા લગભગ 1.7 લાખ ભારતીયોને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા હતા. આ મિશન લગભગ 2 મહિના ચાલ્યું હતું અને 500 ફ્લાઈટ્સ દ્વારા લોકોને ભારત લાવવામાં આવ્યા હતા.

ઓપરેશન ગંગા (2022): રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ દરમિયાન ભારત સરકારે યુક્રેનમાંથી 18 હજાર ભારતીયોને રેસ્ક્યુ કર્યા હતા.

ઓપરેશન કાવેરી: સુદાનમાં ફસાયેલા લગભગ 4 હજાર ભારતીય નાગરિકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.

ઓપરેશન દેવી શક્તિ: અફઘાનિસ્તાન પર તાલિબાનના કબજા બાદ ભારત સરકારે આ ઓપરેશન ચલાવ્યું હતું. આ હેઠળ ભારતીયોની સાથે અફઘાન શીખ અને હિન્દુ શરણાર્થીઓને પણ બચાવવામાં આવ્યા હતા.

ઓપરેશન સિંધુ (2025): વર્ષ 2025માં ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચેના તણાવ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અને નાગરિકો ફસાયા હતા. ભારત સરકારે 18 જૂન 2025 ના રોજ ઓપરેશન સિંધુ હેઠળ 110 નાગરિકોને ઈરાનથી રેસ્ક્યુ કર્યા હતા.
 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

americairanindiaAmerica Iran Tussledonald trumpIndian GovernmentIndian citizenઈરાનયુનાઇટેડ સ્ટેટ્સભારતભારતીય નાગરિકોભારત સરકાર

