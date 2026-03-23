Explainer : અમેરિકા-ચીનમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આસમાને, પાકિસ્તાનમાં પણ હાહાકાર, ભારત કેવી રીતે ઊભું છે અડીખમ ?
India Petrol Diesel Price : ક્રૂડ ઓઈલનો વિશાળ ભંડાર ધરાવતું અમેરિકા પણ પોતાની સરહદોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધતા ભાવોને કાબુમાં લેવામાં અસમર્થ રહ્યું છે. ભારતના પડોશી દેશો ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં છે. વિશ્વભરના 95થી વધુ દેશોએ તેલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે છતાં ભારત મોંઘા ક્રૂડ ઓઈલ સામે અડીખમ ઊભું છે.
- મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધ્યા
- ચીન-યુએસમાં પણ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો
- બફર સ્ટોકના કારણે ભારતમાં નથી વધ્યા ભાવ
India Petrol Diesel Price : મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલની સપ્લાય પર અસર પડી છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના માર્ગો બંધ થવાથી ઓઇલના શિપમેન્ટમાં વધારો થયો છે, જેના કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ લગભગ બમણા થઈ ગયા છે. ઓઇલની આયાત અને નિકાસ સંઘર્ષનો ભોગ બન્યા પછી ગંભીર અછત ઊભી થઈ છે. પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા અને નેપાળ બધા ઓઇલ સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. પાકિસ્તાનમાં ઓઇલ સંકટથી લોકડાઉન જેવી પરિસ્થિતિઓ સર્જાઈ છે.
અમેરકા કે જેની પાસે ઓઈલનો વિશાળ ભંડાર છે, ત્યાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધી રહ્યા છે. આ પરિસ્થિતિને જોતાં પ્રશ્ન એ થાય કે ભારતે સ્થાનિક પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવને કેવી રીતે નિયંત્રણમાં રાખવામાં સફળતા મેળવી છે ? ભારત તેની ઓઈલ જરૂરિયાતો માટે આયાત પર નિર્ભર હોવા છતાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવને નિયંત્રણમાં રાખવામાં કેવી રીતે સફળ રહ્યું છે ?
યુએસમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો
ઈરાન પર અમેરિકા-ઈઝરાયલના હુમલા બાદ વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો થયો છે. સંઘર્ષને પગલે, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 115 ડોલરને વટાવી ગયા છે. વૈશ્વિક સ્તરે તેલના ભાવમાં વધારો થવાને કારણે અમેરિકામાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે. 28 ફેબ્રુઆરીથી અમેરિકામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 30 ટકાનો વધારો થયો છે. માર્ચ 2026 સુધીમાં અમેરિકામાં ગેસોલિનના ભાવમાં 30 ટકાનો વધારો થયો હતો, જે પ્રતિ ગેલન 5 ડોલરની સીમાને પાર કરી ગયો હતો. જે 2022 પછીનો સૌથી મોટો વધારો દર્શાવે છે. વિશાળ ઓઈલ ભંડાર ધરાવતું અમેરિકા પણ સ્થાનિક ઈંધણના ભાવને નિયંત્રણમાં રાખવામાં અસમર્થ રહ્યું છે.
ચીનમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ મોંઘા થયા
વિશ્વનો સૌથી મોટો તેલ આયાતકાર ચીન મોટો ઓઈલ ભંડાર જાળવી રાખે છે છતાં, ત્યાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે. 10 માર્ચે, ચીને પેટ્રોલના ભાવમાં 3.7 ટકાનો વધારો જાહેર કર્યો. શ્રીલંકામાં તેલના ભાવમાં 8 ટકા સુધીનો વધારો થયો. પાકિસ્તાનમાં પેટ્રોલના ભાવમાં 55 રૂપિયાનો મોટો વધારો જોવા મળ્યો.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ક્યાં ક્યાં વધ્યા છે ?
હોર્મુઝ કટોકટી પછી વિશ્વભરના 95થી વધુ દેશોએ વધતા ખર્ચને સરભર કરવા માટે સ્થાનિક ઓઈલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો લાગુ કર્યો. યુએસ, ચીન, શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન ઉપરાંત કંબોડિયામાં તેલના ભાવમાં 67.8%, વિયેતનામમાં 49.7% અને નાઇજીરીયામાં 35% સુધીનો વધારો થયો છે. ચાલુ સંઘર્ષ વચ્ચે કેનેડામાં તેલના ભાવમાં 25%, ઇટાલીમાં 16%, જાપાનમાં 10%, યુકેમાં 8% અને જર્મનીમાં 14%નો વધારો થયો છે. જર્મની અને ફ્રાન્સ જેવા યુરોપિયન દેશોમાં તેલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. જો કે, ભારત અત્યાર સુધી ભાવ નિયંત્રણમાં રાખવામાં સફળ રહ્યું છે.
ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ કેમ ના વધ્યા ?
ભારત જે તેની ઉર્જા જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે આયાત પર આધાર રાખે છે, તેણે વૈશ્વિક ઓઈલના ભાવ બમણા થયા હોવા છતાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના સ્થાનિક ભાવ સ્થિર રાખ્યા છે. ભારતના નિયંત્રિત ઓઈલના ભાવ પાછળનું મુખ્ય કારણ તેનો બફર સ્ટોક છે. વધુમાં ભારતની સોર્સ ડાયવર્સિફિકેશન એટલે કે, વિવિધ દેશોમાંથી ઓઈલ મેળવવાની રણનીતિ વર્તમાન કટોકટી વચ્ચે દેશને સ્થિર પાયે રાખવામાં મદદ કરી છે.
ભારત 40થી વધુ વિવિધ દેશોમાંથી તેલ આયાત કરે છે. ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં મેળવેલા નફાનો એક ભાગ પણ અલગ રાખ્યો છે, જે તેમને આ પડકારજનક સમયમાં નાણાકીય તક પૂરી પાડે છે. જ્યારે વૈશ્વિક ઓઈલના ભાવ નીચે તરફ હતા, ત્યારે આ કંપનીઓએ નોંધપાત્ર નફો મેળવ્યો હતો. હાલમાં તે સંચિત કમાણી તેમને તેમના નુકસાનને શોષી લેવામાં અને ભરપાઈ કરવામાં મદદ કરી રહી છે.
કિંમત નિર્ધારણ પદ્ધતિ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે
ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની અંતિમ છૂટક કિંમત પરિબળોના સંગમ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે, જે ફક્ત ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતથી આગળ વધે છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલ માટે કર અને મૂલ્યવર્ધિત કર (VAT) છૂટક ભાવનો નોંધપાત્ર ભાગ છે. વૈશ્વિક ઓઈલના વધતા ભાવ વચ્ચે સરકાર પાસે કર અથવા VAT દર ઘટાડીને જનતા પરના નાણાકીય બોજને ઘટાડવાનો વિકલ્પ છે. જો કે, હાલ પૂરતું ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ પોતે જ વૈશ્વિક ભાવમાં વધઘટથી ઉદ્ભવતા દબાણને શોષવા માટે પહેલ કરી છે.
