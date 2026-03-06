Explainer: ઈઝરાયેલ સાથે મુસ્લિમ દેશ ઈરાનના હતા ગાઢ સંબંધો, તો એકબીજાના કટ્ટર દુશ્મન કેવી રીતે બન્યા?
જે ઈરાન અને ઈઝરાયેલ આજે એકબીજાના લોહી તરસ્યા બનેલા છે તેઓ એક સમયે પાક્કા મિત્ર હતા અને શું તમને ખબર છે કે ઈઝરાયેલ બન્યું ત્યારબાદ મુસ્લિમ દેશ જ ઈરાન સાથે ઈઝરાયેલને સારા સંબંધો હતા.. તો પછી એવું તે શું થયું કે તેઓ કટ્ટર દુશ્મન બની ગયા? ખાસ જાણો.
- 1948માં ઈઝરાયેલ બન્યા બાદ ઈરાન સાથે હતા સારા સંબંધો.
- 1979માં થઈ ઈસ્લામિક ક્રાંતિ, ત્યારબાદ બદલાયા સમીકરણો.
- હવે તો ઈરાન ઈઝરાયેલને કટ્ટર દુશ્મન ગણે છે, હાલ બંને વચ્ચે યુદ્ધ પણ ચાલુ છે
ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ભેગા થઈને ઈરાન પર ભીષણ હુમલા કર્યા જેના કારણે હાલ ખાડી જંગનું મેદાન બની ગઈ છે. કારણ કે ઈરાને અમેરિકા સાથે બદલો વાળવા માટે ઈઝરાયેલની સાથે સાથે ખાડીમાં તેના સાથી દેશોને પણ લપેટમાં લીધા છે. ઈઝરાયેલ ઈરાનને પોતાના અસ્તિત્વ સામે મોટું જોખમ ગણે છે. પરંતુ હવે પ્રશ્ન એ થાય કે આ એ જ ઈરાન હતું જેણે ઈઝરાયેલના અસ્તિત્વને કદાચ સ્વીકારીને તેની સાથે સંબંધો વિક્સાવ્યા હતા. તો પછી હવે કેમ વાંકુ પડ્યું છે.
આ અગાઉ પણ અનેકવાર કર્યા છે હુમલા
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે આ પહેલીવાર સંઘર્ષ થયો નથી. આ અગાઉ પણ ઈઝરાયેલ અનેકવાર ઈરાન પર હુમલા કરી ચૂક્યું છે. ઈઝરાયેલ અને ઈરાનમાં કટ્ટર દુશ્મની એ આજકાલની નહીં પરંતુ વર્ષો જૂની છે. ઈરાન માટે પરમાણુ હથિયારો બનાવનારા વૈજ્ઞાનિકો અને આઈઆરજીસીના મોટા અધિકારીઓ પર ઈઝરાયેલની મોસાદ હુમલા કરતી રહી છે. જેમાં અનેક લોકો માર્યા ગયા છે. જેના જવાબમાં ઈરાન પોતાના પ્રોક્સી દવારા ઈઝરાયેલ પર હુમલા કરતું રહ્યું છે અને ઈઝરાયેલને ખતમ કરવાની ધમકીઓ પણ આપતું રહ્યું છે. મધ્ય પૂર્વમાં ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના એકાધિકારને સતત ઈરાન જ પડકારતું રહ્યું છે.
એક સમયે પાક્કા દોસ્ત હતા!
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ પહેલેથી આવા એક બીજાના લોહીના તરસ્યા કટ્ટર દુશ્મનો હતા એવું નથી. એક સમયે આ બંને દેશો એકબીજાના ખાસ દોસ્ત હતા. ઈરાનની 1979ની ઈસ્લામિક ક્રાંતિ સુધી ઈઝરાયેલ અને ઈરાનમાં ગાઢ મિત્રતા હતી. આ ક્રાંતિ બાદ ઈરાનમાં ઈસ્લામિક સરકાર આવી અને ત્યારબાદ ઈરાને ઈઝરાયેલને સાથ આપવાનું બંધ કર્યું અને છડે ચોક તેને પોતાનો દુશ્મન જાહેર કર્યો.
1948માં ઈઝરાયેલ બન્યું
પેલેસ્ટાઈનની જમીન પર એક ભાગમાં 1948માં ઈઝરાયેલ બન્યું અને ત્યારબાદ મીડલ ઈસ્ટમાં ક્ષેત્રીય વિવાદ શરૂ થઈ ગયો. ઈઝરાયેલની સ્થાપના પણ ખુબ વિવાદમાં રહી. શરૂઆતમાં તેને અનેક દેશોએ માન્યતા આપી નહીં. ઈરાને જો કે તેને એક સાથી તરીકે સ્વીકાર્યું હતું. ઈઝરાયેલ અરબ દેશો વિરુદ્ધ ઈરાનને પોતાનો સહયોગી ગણતું હતું. જ્યારે ઈરાને અમેરિકા સમર્થિત ઈઝરાયેલનું સ્વાગત દેશના અરબ દેશો વિરુદ્ધ એક સંતુલન તરીકે કર્યું હતું.
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ તે સમયે ઈઝરાયેલે ઈરાની કૃષિ વિશેષજ્ઞોને તાલિમ પણ પૂરી પાડી હતી, ટેકનોલોજીની જાણકારી શેર કરી અને ઈરાની સશસ્ત્ર દળોના નિર્માણ અને ટ્રેનિંગમાં પણ મદદ કરી હતી. પોતાની વધતી અર્થવ્યવસ્થા માટે ઈંધણની જરૂરિયાત જોતા ઈરાની શાહે ઈઝરાયેલને ઓઈલના બદલે ચૂકવણી કરી. એટલું જ નહીં ઈરાન ઈઝરાયેલની બહાર બીજું સૌથી મોટું યહુદી સમુદાયનું ઘર પણ હતું. જો કે ઈસ્લામિક ક્રાંતિ બાદ અનેક યહુદીઓએ ઈરાન છોડ્યું. આમ છતાં આજે પણ 20 હજારથી વધુ યહુદીઓ ઈરાનમાં રહે છે.
મિત્રતા દુશ્મનીમાં કેવી રીતે ફેરવાઈ?
1979 સુધી ઈરાની શાહ મોહમ્મદ રઝા પહલવી વિરુદ્ધ દેશવાસીઓનો ગુસ્સો ફાટી નીકળ્યો અને સમગ્ર દેશમાં તેમનો વિરોધ શરૂ થઈ ગયો. પરિણામે ઈરાની શાહે દેશ છોડવો પડ્યો. ઈરાન ઈસ્લામિક ક્રાંતિ બાદ અયાતુલ્લાહ રુહોલ્લાહ ખુમૈનીની દેશમાં વાપસી થઈ અને તેમના ધાર્મિક ક્રાંતિકારી વિચારોવાળી સરકાર સત્તામાં આવી. ઈરાનની નવી સરકારે ઈઝરાયેલ સાથે થયેલા તમામ કરારો રદ કરી નાખ્યા. અયાતુલ્લાહ ખામેનેઈએ પેલેસ્ટાઈનના વિસ્તારો પર કબજા બદલ ઈઝરાયેલની ખુબ ટીકા કરી.
મધ્યપૂર્વના હાલાતને નજીકથી જોતા લોકોનું કહેવું છે કે ભલે ધીરે ધીરે પરંતુ ઈરાને ક્ષેત્રીય અરબ દેશો કે તેમના નાગરિકોનું સમર્થન મેળવવા હેતુસર ઈઝરાયેલ વિરુદ્ધ નિવેદનબાજી વધારી દીધી. કેટલાક લોકોનું માનવું છે કે ઈરાનની ઈસ્લામિક ગણતંત્રવાળી સરકાર મધ્ય પૂર્વમાં પોતાનો પ્રભાવ વધારવા માંગતી હતી આથી પેલેસ્ટાઈનીઓનું સમર્થન અને ઈઝરાયેલની ક્રૂરતાનો વિરોધ જરૂરી હતો.
હિજબુલ્લાનો ઉદય
1982માં ઈઝરાયેલે લેબનોનના ગૃહયુદ્ધમાં હસ્તક્ષેપ કરવા માટે દક્ષિણી લેબનોનમાં સેના મોકલી તો ખામેનેઈએ સ્થાનિક શિયા મિલિશિયાનું સમર્થન કરવા માટે ઈરાની રેવલ્યુશનરી ગાર્ડને લેબનોનની રાજધાની બૈરુત મોકલ્યા હતા. આ સમર્થનથી હિજબુલ્લાહ મિલિશિયાનો ઉદય થયો, જેને આજે પણ લેબનોનમાં સીધી ઈરાની પ્રોક્સીવોર તરીકે જોવાય છે.
ઈરાનના હાલ જે સુપ્રીમ લીડર હતા તે અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈનું વલણ પણ ઈઝરાયેલ પ્રત્યે ખુબ કડક હતું. તેઓ સતત પેલેસ્ટાઈન અને બીજા અરબ દેશોમાં ઈઝરાયેલી અત્યાચાર અને જબરદસ્તી કબજા વિરુદ્ધ જોરશોરથી અવાજ ઉઠાવતા રહ્યા. એટલું જ નહીં અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈ અને સમગ્ર ઈરાની નેતૃત્વ વારંવાર હોલોકોસ્ટ પર સવાલ ઉઠાવતા રહ્યા અને તેને ફગાવતા રહ્યા.
ઈરાનને તમામ ઈઝરાયેલીઓ અને ઈઝરાયેલને તમામ ઈરાનીઓ પોતાના દુશ્મન ગણતા નથી. અનેક અસરો પર તેની મિસાલ પણ જોવા મળી છે. પૂર્વ ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ અલી અકબર હાશેમી રફસંજાનીના પુત્ર ફૈઝૈ હાશેમી રફસંજાનીએ 2021માં આપેલા એક ઈન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે ઈરાને ઈઝરાયેલ સાથેના પોતાના સંબંધોને ફરીથી ચકાસવાની જરૂર છે. કારણ કે તેનું વલણ વર્તમાન સમય મુજબ નથી. તેમણે કહ્યું કે ચીનમાં મુસ્લિમ ઉઈગર અને રશિયામાં ચેચેન મુસ્લિમ ઉત્પીડિત છે. પરંતુ આમ છતાં ઈરાનના તેમની સાથે ગાઢ સંબંધ છે. અત્રે જણાવવાનું કે ફૈજે હાશેમી રફસંજાની ઈરાની સંસદના સભ્ય પણ રહી ચૂક્યા છે.
જો કે ઈરાનના ઈસ્લામિક ગણરાજ્યના કટ્ટર સમરથક ઈઝરાયેલ વિરુદ્ધ દુશ્મનાવટવાળી નીતિનું સમર્થન કરે છે અને દુનિયાની મોટી શક્તિઓના વિરોધ કરવાના સમર્થક છે. વિશ્લેષક અલી ફતહોલ્લાહ-નેજાદે એપ્રિલ 2024માં કહ્યું હતું કે ઈરાનના કેટલાક સમર્થક અને 'પ્રતિકારની ધૂરી' નારાજ છે. તેઓ નારાજ એટલા માટે છે કારણ કે ઈરાન ગાઝા યુદ્ધમાં ઈઝરાયેલ પર હુમલો કરવાથી બચી રહ્યું છે. આ સાથે જ ઈરાન પોતાના પર થયેલા હુમલાઓનો બદલો પણ લેતું નથી.
