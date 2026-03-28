દુનિયાની મહાશક્તિ સામે કઈ રીતે ટકી રહ્યું છે ઈરાન, આ ખાસ પાવર કરી રહ્યો છે મદદ, જાણો

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldદુનિયાની મહાશક્તિ સામે કઈ રીતે ટકી રહ્યું છે ઈરાન, આ ખાસ પાવર કરી રહ્યો છે મદદ, જાણો

Iran US War: 27 દિવસના યુદ્ધમાં દુનિયાની સૌથી શક્તિશાળી સેનાની સામે ઈરાન ઉભુ છે. અત્યાર સુધીની લડાઈમાં ઈરાનના પ્રતિકારને જોઈને દુનિયા પણ ચોકી ગઈ છે. જે દેશની ટોચની નેતાઓ રહ્યા નથી. તેની સૈન્ય શક્તિનું રહસ્ય શું છે. 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 28, 2026, 05:10 PM IST
Iran US War: આ યુદ્ધમાં ઈરાને દુનિયાને બતાવી દીધુ છે કે તેની પાસે અંડર ગ્રાઉન્ડ મિસાઈલનો મોટો જથ્થો છે. અંડરગ્રાઉન્ડ એટલે કે જમીનની નીચે ઓછામાં ઓછા 6 એવા મિસાઈલ શહેરો છે. જ્યાંથી સીધી મિસાઈલ લોન્ચ થઈ શકે છે. 

ઈરાને સાબિત કર્યું કે, તેની મિસાઈલ માત્ર 2000 કિમી નહીં પરંતુ 4000 કિમી સુધીના ટાર્ગેટને ભેદી શકે છે. જેમ કે આ અઠવાડિયે ઈરાને હિંદ મહાસાગરમાં લગભગ 4000 કિમી દુર સુધી આવેલા ડિએગો ગાર્સિયા સ્થિત અમેરિકન મિલિટરી બેઝને નિશાન બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, એટલે કે ઈરાન પાસે શોર્ટ રેન્જની લઈને ઈન્ટર કન્ટિનેન્ટલ બેલેસ્ટિક મિસાઈલ સુધીનો જથ્થો છે. 

કાદિર મિસાઈલ અદ્રશ્ય શિકારી

આ મિસાઈલોના ખતરાને સમજવા માટે આટલું પુરતું નથી. કેમ કે, મધ્યપૂર્વના મોટા ભાગના દેશો તેની ઝપેટમાં છે. અહી સુધી કે બ્રિટન સુધી પણ ઈરાનની મિસાઈલ પહોંચી શકે છે. ઈરાનની કાદિર નામની મિસાઈલ, અમેરિકાનું યુદ્ધપોત અબ્રાહમ લિંકન જેના નિશાને હતુ. ઈરાનનો દાવો છે કે આ મિસાઈલએ યુદ્ધપોતના ડિફેન્સ સિસ્ટમને ભેદીને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. 300 કિમી રેન્જ ધરાવતી કાદિર મિસાઈલને અદ્રશ્ય શિકારી કહેવામાં આવે છે. કેમ કે તે રડારથી બચીને પાણીની સપાટી નજીક ઉડે છે. 

અમેરિકા ઈરાનના દાવાઓને નકારી રહ્યું છે. વ્હાઈટ હાઉસની પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે કહ્યું કે, જો ઈરાન સમજુતિ નહી કરે તો નરકના દ્રાર ખોલી દેવામાં આવશે. પરંતુ જમીન પરની હકીકત કંઈક અલગ છે. ઈરાને અમેરિકાને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે અને 8 દેશોમાં આવેલા અમેરિકન બેઝને નિશાન બનાવ્યા છે. થાડ અને પેટ્રિયોટ જેવા ડિફેન્સ સિસ્ટમ પણ મિસાઈલ હુમલાથી બચી શક્યા નથી. ઈરાને દાવો કર્યો છે કે, તેણે અમેરિકાની AGM-158 JASSM સ્ટેલ્થ મિસાઈલને તોડી પાડી છે.

બંકર, કોક્રીટ અને મોટી દિવાલોને ભેદીને વિસ્ફોટ

AGM-158 એડવાન્સ્ડ સ્ટેલ્થ ક્રૂસ મિસાઈલ છે, આ મિસાઈલને રડાર સિસ્ટમ પકડી શકતું નથી, મિસાઈલની રેંજ 370 કિલોમીટર છે અને 450 કિલોગ્રામ વોરહેડ લઈ જઈ શકે છે, બંકર, કોક્રીટ અને મોટી દિવાલોને ભેદીને વિસ્ફોટ કરે છે. મિસાઈલ હવામાં પોતાનો રૂટ બદલી નાખે છે. 

જો ઈરાનનો આ મિસાઇલને મારવા તોડી પાડવાનો દાવો સાચો હોય તો આ અમેરિકાની સ્ટેન્ડ-ઓફ સ્ટ્રાઈક સ્ટ્રેટેજી માટે ચિંતા જનક બાબત છે, કેમ કે આ મિસાઇલ યુક્રેન અને તાઇવાન જેવા મોરચાઓ પર પણ ખૂબ મહત્વની માનવામાં આવે છે.

IRGCએ હુમલાનો વધુ એક વીડિયો જાહેર કર્યો છે. તેમણે ઓપરેશન ટૂ પ્રોમિસ 4ની 81મી લહેરમાં અમેરિકા-ઈઝરાયેલ સાથે જોડાયેલા અનેક ટાર્ગેટ પર હુમલો કર્યો હતો.  ઈરાની સેનાના જણાવ્યા અનુસાર, આ હુમલા માટે તેમણે ખૈબર શેકાન, ઈમાદ અને સેજિલ જેવી બેલિસ્ટિક મિસાઇલો અને ડ્રોન્સનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ઈઝરાયેલી ઠેકાણાઓ પર ઈરાન તરફથી થયેલો આ મિસાઇલ હુમલો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો હતો, જેના કારણે તેલ અવિવ જેવા શહેરનો એરપોર્ટ તાત્કાલિક રીતે બંધ કરવો પડ્યો. 

આ હુમલાઓ પછી તેલ અવીવ એરપોર્ટ તાત્કિલાક બંધ કરવું પડ્યું

જ્યાં સુધી મિસાઈલ શક્તિ બચેલી છે. ત્યાં સુધી ઈરાનનો અંત શક્ય નથી. ઈરાની કમાન્ડરોના આ દાવાની પૃષ્ટી ઈઝરાયેલની એટોમિક સિટી ડિમોનાની આ તસવીરો કરે છે. ડિમોનાના એટોમિક પાવર પ્લાન્ટને ઈરાનની બેલિસ્ટિક મિસાઇલએ નિશાન બનાવ્યું હતું, જેમાં લગભગ 150 લોકો ઘાયલ થયા હોવાના સમાચાર છે. હવે માહિતી આવી રહી છે કે ઈઝરાયેલ સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ એજન્સીની ટીમ આ બાબતની તપાસ કરી રહી છે કે ઈરાની મિસાઇલોએ ડિમોનાના એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ કેવી રીતે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે.

ઈઝરાયેલના દક્ષિણ ભાગમાં ડિમોના સાથે એક વધુ પરમાણુ પ્લાન્ટ છે, એટલે આ સમગ્ર વિસ્તારમાં એર ડિફેન્સ અધતન ટેક્નોલોજીથી સજ્જ છે. તો પછી ઈરાનની કઈ મિસાઇલ તેને ભેદવામાં સફળ રહી છે. આ હુમલા અંગે ઈરાને કહ્યું કે આ તેના નતાન્ઝ પરમાણુ પ્લાન્ટ પર થયેલા હુમલાનો જવાબ છે, જો આગળ પણ તેના પરમાણુ ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવામાં આવશે, તો તેની મિસાઇલોથી વધુ ભયંકર હુમલો કરવામાં આવશે.

ઈરાનની મિસાઇલ શક્તિ આ યુદ્ધમાં તેની સૈન્ય વ્યૂહરચનાનો મુખ્ય આધાર બની ગઈ છે. આ મિસાઇલોના આધાર પર ઈરાને યુદ્ધમાં એવી શક્તિ બતાવી છે, જેની કદાચ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે વિચાર્યું પણ નહીં હોય. ઈરાનની આ મિસાઇલ શક્તિ છેલ્લા ચાર દાયકામાં સતત વિકસાવાયેલા મિસાઇલ કાર્યક્રમનું પરિણામ છે. જેમાં શોર્ટ રેન્જથી લઈને લાંબા અંતરની બેલિસ્ટિક અને ક્રૂઝ મિસાઇલોનો સમાવેશ થાય છે. આ મિસાઇલો માત્ર ઈરાનની નબળી વાયુસેનાની ખામી પૂરી કરતી નથી. પરંતુ બહુસ્તરીય હુમલાઓ દ્વારા અમેરિકા અને ઈઝરાયેલને સતત ચોંકાવી પણ રહી છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

