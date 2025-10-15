Prev
Next

આખી દુનિયામાં કેટલા પ્રકારના છે કેલેન્ડર, સૌથી જૂનું અને સૌથી નવું કયું છે?

World Calendars: આજે દુનિયામાં લગભગ 40 પ્રકારના અલગ અલગ કેલેન્ડર અસ્તિત્વમાં છે. વૈજ્ઞાનિકો અનુસાર, દુનિયાનું સૌથી જૂનું કેલેન્ડર લગભગ 8000 બીસીનું છે. આ સ્કોટલેન્ડ કેલેન્ડર એબરડીન શાયરમાં મળી આવ્યું હતું અને તે ચંદ્ર ચક્ર પર આધારિત હતું.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 15, 2025, 11:14 PM IST

Trending Photos

આખી દુનિયામાં કેટલા પ્રકારના છે કેલેન્ડર, સૌથી જૂનું અને સૌથી નવું કયું છે?

World Calendars: આપણી દરેક સવાર એક નવી તારીખથી શરૂ થાય છે. જ્યારે દિવસ, મહિનો અને વર્ષનો આ ક્રમ આપણે કેલેન્ડરથી જ નક્કી કરીએ છીએ. આપણે શુભ અને અશુભ દિવસો, તહેવારો, ચંદ્ર કે સૂર્યગ્રહણ બધાની જાણકારી કેલેન્ડર દ્વારા મળે છે. હિન્દુ ધર્મમાં પંચાંગનું જોવાની પરંપરા છે, જ્યારે ઇસ્લામ હિજરી કેલેન્ડરનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુનિયામાં કેટલા પ્રકારના અલગ અલગ કેલેન્ડર અસ્તિત્વમાં છે અને કયા સૌથી જૂના અને સૌથી નવું કેલેન્ડર કયું છે?

દુનિયામાં કેટલા પ્રકારના કેલેન્ડર છે?
દુનિયામાં સમય માપવા માટે અલગ-અલગ પ્રકારના કેલેન્ડર બનાવવામાં આવ્યા છે. દરેક સભ્યતાએ તેના ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને વિજ્ઞાનના આધારે સમય માપવાની એક અલગ પદ્ધતિ અપનાવી છે. આજે દુનિયાભરમાં લગભગ 40 પ્રકારના અલગ-અલગ કેલેન્ડરનો ઉપયોગ થાય છે. જો કે, આમાંથી 11 સૌથી વધુ લોકપ્રિય માનવામાં આવે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કયું છે દુનિયાનું સૌથી જૂનું કેલેન્ડર?
વૈજ્ઞાનિકો અનુસાર, દુનિયાનું સૌથી જૂનું કેલેન્ડર લગભગ 8000 બીસીનું છે. આ કેલેન્ડર સ્કોટલેન્ડના એબરડીન શાયરમાં મળી આવ્યું હતું. એવું માનવામાં આવે છે કે, તે સમયે માનવીઓ શિકારી-સંગ્રહી જીવનશૈલી જીવતા હતા અને ઋતુઓના ફેરફારોને સમજવા માટે કેલેન્ડરનો ઉપયોગ કરતા હતા. આ ઉપરાંત ફ્રાન્સમાં મળેલા પુરાવા સૂચવે છે કે, લગભગ 30,000 વર્ષ પહેલાં માનવીઓ કેલેન્ડરનો ઉપયોગ કરતા હતા. જ્યારે ભારતમાં હિન્દુ કેલેન્ડર અથવા પંચાંગ 1000 બીસીની શરૂઆતમાં ઉપયોગમાં લેવાતા હોવાના પુરાવા છે.

સૌથી નવુ અને લોકપ્રિય કેલેન્ડર
જુલિયન કેલેન્ડર 40 બીસીમાં જુલિયસ સીઝર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં 365 દિવસનો સમાવેશ થતો હતો અને દર ચોથા વર્ષે એક વધારાનો દિવસ ઉમેરવામાં આવતો હતો, જેને લીપ વર્ષ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ કેલેન્ડરમાં વર્ષની શરૂઆત 1 માર્ચને બદલે 1 જાન્યુઆરીએ થતી હતી. હાલમાં આખી દુનિયામાં ગ્રેગોરિયન કેલેન્ડર અનુસરવામાં આવે છે. તેની શરૂઆત 1569માં થઈ હતી. તેમાં વર્ષની ગણતરી ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મથી કરવામાં આવે છે. ગ્રેગોરિયન કેલેન્ડરમાં 12 મહિનાના નામ પણ જુલિયન કેલેન્ડરમાંથી લેવામાં આવ્યા છે. દર ચોથું વર્ષ લીપ વર્ષ છે, જેમાં 366 દિવસ હોય છે. આ કેલેન્ડરને આજે દુનિયાનું સૌથી નવું કેલેન્ડર માનવામાં આવે છે.

દુનિયાના અન્ય મુખ્ય કેલેન્ડર
હિન્દુ કેલેન્ડર, પંચાંગ - દુનિયાના અન્ય મુખ્ય કેલેન્ડરમાં હિન્દુ કેલેન્ડરનો સમાવેશ થાય છે, જેને પંચાંગ કહેવામાં આવે છે. તે સૂર્ય અને ચંદ્ર બન્ને પર આધારિત છે અને તેનો ઉપયોગ ભારત અને નેપાળમાં કરવામાં આવે છે.

ઇસ્લામિક હિજરી કેલેન્ડર - ઇસ્લામિક હિજરી કેલેન્ડર ફક્ત ચંદ્ર પર આધારિત છે. આ કેલેન્ડરમાં 12 મહિના અને 354 દિવસનો સમાવેશ થાય છે.

ચીની કેલેન્ડર - ચીની કેલેન્ડર ચંદ્ર સૌરમંડળને અનુસરે છે. આ ચીની કેલેન્ડરમાં વર્ષોના નામ 12 પ્રાણીઓના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યા છે, જે દર 60 વર્ષે પુનરાવર્તિત થાય છે.

હિબ્રુ કેલેન્ડર - આ કેલેન્ડર ચંદ્ર સૌરમંડળ પર પણ આધારિત છે અને તેમાં 354 થી 385 દિવસ છે.

બૌદ્ધ કેલેન્ડર - દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં પ્રચલિત બૌદ્ધ કેલેન્ડર હિન્દુ કેલેન્ડર પર આધારિત છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
world calendarsoldest calendarnewest calendarદુનિયાના કેલેન્ડર્સસૌથી જૂનું કેલેન્ડર

Trending news