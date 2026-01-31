Prev
Epstein Files ખુલતા જ ધડાકો થયો, આ ભારતીય મૂળની વ્યક્તિનું નામ સામે આવતા જ હડકંપ મચી ગયો, જાણો શું છે મામલો

Indian-American filmmaker Mira Nair : એપસ્ટીન ફાઈલ્સ ખુલતા જ ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. હવે આ ફાઈલ્સમાં ન્યૂયોર્કના મેયર ઝોહરાન મમદાનીના માતા અને જાણીતા ભારતીય-અમેરિકન ફિલ્મ નિર્માતા મીરા નાયરનું નામ પણ સામે આવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 31, 2026, 02:02 PM IST

Zohran Mamdani and the Epstein Files : અમેરિકાના ન્યાય વિભાગે શુક્રવારે જેફરી એપસ્ટીન સંબંધિત લગભગ 30 લાખ પાનાના દસ્તાવેજો જાહેર કરતા જ ખળભળાટ મચ્યો છે. આ દસ્તાવેજમાં લેખિત પાના, 2000 જેટલા વીડિયો અને 1.8 લાખ ફોટા હોવાનું કહેવાય છે. આ ફાઈલ્સે અનેક મોટી મોટી હસ્તીઓના નામોનો ખુલાસો કર્યો છે જેમાં બિલ ગેટ્સ સહિત મોટા માથાઓ સામે ચોંકાવનારા દાવા કરાયા છે. 

કઈ કઈ હસ્તીઓના નામો સામે આવ્યા
30 લાખથી વધુ દસ્તાવેજો બહાર આવતાની સાથે જ ડેપ્યુટી એટોર્ની જનરલ ટોડ બ્લાંશે કહ્યું કે આ ફાઈલ્સને બહાર પાડતા પહેલા લાંબી તપાસ કરવામાં આવી અને પીડિતો સંબંધિત અત્યંત સંવેદનશીલ માહિતી છૂપાવવામાં આવી છે. બહાર પાડેલા દસ્તાવેજોમાં અનેક હસ્તીઓના નામ સામે આવ્યા છે. જેમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, મેલાનિયા ટ્રમ્પ, હોવર્ડ લટનિક, બિલ ગેટ્સ, ફિલ્મમેકર અને ઝોહરાન મમદાનીના માતા મીરા નાયર, ફ્રાન્સના પૂર્વ મંત્રી જેક લેંગ, ટ્રમ્પના પૂર્વ સલાહકાર સ્ટીવ બેનન, અને બ્રિટનના પ્રિન્સ એન્ડ્ર્યુ જેવા નામ સામે આવ્યા છે. 

જો કે ન્યાય વિભાગે સ્પષ્ટતા કરી છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિની નામ આવવાથી એ નથી થઈ જતું કે તે એપસ્ટીનના અપરાધોમાં સામેલ હતા કે તેને તેના વિશે જાણકારી હતી. ન્યાય વિભાગે એમ પણ કહ્યું છે કે વ્હાઈટ હાઉસની આ ફાઈલ્સની તપાસ કે છટણીમાં કોઈ ભૂમિકા નહતી. એવા પણ સંકેત આપ્યા છે કે આ એપ્સ્ટીન સંલગ્ન ફાઈલોની છેલ્લી મોટી રિલીઝ હોઈ શકે છે. 

મીરા નાયરનું નામ કઈ રીતે આવ્યું?
ભારતીય મૂળના અમેરિકન મીરા નાયરનું નામ આ દસ્તાવેજોમાં સામે આવતા ચર્ચા જાગી છે. દસ્તાવેજોમાં સામેલ 21 ઓક્ટોબર 2009નો એક ઈમેઈલ ખુબ ચર્ચામાં છે. આ ઈમેઈલ પેગી સીગલ દ્વારા જેફરી એપસ્ટીનને મોકલવામાં આવ્યો હતો. જેમાં કહેવાયું છે કે મીરા નાયરની ફિલ્મ અમેલિયાની રિલીઝ બાદ એક આફ્ટરપાર્ટીનું આયોજન ગિલેન મેક્સવેલના ટાઉનહાઉસ પર થયું હતું. 

આ ઈમેઈલમાં સીગલે લખ્યું છે કે ફિલ્મની આફ્ટર પાર્ટી હતી, હમણા જ ગિલેનના ટાઉનહાઉસથી બહાર નીકળી. ત્યાં બિલ ક્લિન્ટન અને જેફ બેજોસ પણ હતા. આ સાથે દિગ્દર્શક મીરા નાયર પણ હતા. ઈમેઈલમાં એવો પણ ઉલ્લેખ હતો કે ફિલ્મ વિશે મહેમાનોની પ્રતિક્રિયા કઈ વખાણવા લાયક નહતી. જો કે મહિલાઓને આ ફિલ્મ ગમી હતી. 

 

