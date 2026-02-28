Prev
ઈરાન-ઈઝરાયલ જંગથી ભારતને કેટલું થશે નુકસાન, કોને મળશે ફાયદો?

Iran-Israel War: ઈરાન-ઈઝરાયલ જંગ થવા પર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અને લાલ સાગરમાં તણાવથી ભારતને મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. તેલની સપ્લાયમાં મુશ્કેલી આવવાથી કિંમતો અને મોંઘવારી વધશે, વેપાર મોંઘા થશે. શિપિંગ ખર્ચ અને રૂપિયા પર દબાવ વધશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 28, 2026, 05:05 PM IST
  • ઈરાન-ઈઝરાયલ વચ્ચે તણાવ વધતા દુનિયાભરમાં ચિંતાનો માહોલ
  • આ તણાવની ભારત પર થઈ શકે છે ભારે અસર
  • કાચા તેલના ભાવમાં વધારો થશે તો ભારતને પડશે ફટકો

ઈરાન-ઈઝરાયલ જંગથી ભારતને કેટલું થશે નુકસાન, કોને મળશે ફાયદો?

ઈરાન-ઈઝરાયલ વચ્ચે 8 મહિના બાદ ફરી યુદ્ધ શરુ થયું છે. અમેરિકાએ ઈઝરાયલની સાથે મળી ઈરાન પર હુમલો કર્યો. જવાબમાં ઈરાને પણ ઈઝરાયલ સહિત અમેરિકાના 7 સહયોગી દેશો પર હુમલા કર્યાં છે. ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને બંધ કરવાની ધમકી આપી છે. તે હૂતી વિદ્રોહીઓ દ્વારા લાલ સાગરમાં જહાજો પર હુમલા વધારી રહ્યું છે. આ બંને જલડમરૂમધ્યોની નાકાબંધીથી ભારત સહિત દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થા પર ભારે અસર પડી શકે છે. હોર્મુઝ સ્ટેટ દુનિયાનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ તેલ માર્ગ છે. તે ઓમાન અને ઈરાન વચ્ચે સ્થિત એક સાંકળો જળમાર્ગ છે, જે ફારસની ખાડીને ઓમાનની ખાડી અને અરબ સાગરથી જોડે છે.

આ સ્ટ્રેટ 161 કિમી લાંબો અને પોતાના સૌથી સાંકળા બિંદુ પર માત્ર 33 કિમી પહોળો છે. વૈશ્વિક સમુદ્રી તેલ વેપારના 27% હોર્મુઝ સ્ટ્રેસથી થાય છે. વૈશ્વિક તેલ ઉત્પાદનના 20.5 ટકા અહીંથી પસાર થાય છે. દરરોજ 20 મિલિયન બેરલ તેલ આ રૂટથી પસાર થાય છે. આ સાથે ગ્લોબલ LNG વેપારના 22 ટકા અહીંથી પસાર થાય છે. સાઉદી અરબ, ઈરાન, યુએઈ, કુવૈત અને ઈરાક પોતાનું મોટા ભાગનું તેલ આ માર્ગથી  નિકાસ કરે છે. ફેબ્રુઆરી 2026મા ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં લાઇવ-ફાયર સૈન્ય અભ્યાસ કર્યો અને અસ્થાયી રૂપથી કેટલીક કલાકો માટે સ્ટ્રેટના હિસ્સાને બંધ કરી દીધો હતો.

ભારત પર સીધો પ્રભાવ
ભારત હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના બંધ થવાથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થનારા દેશોમાંથી એક છે. ભારત દુનિયાનો ત્રીજો સૌથી મોટો તેલ ઉપભોક્તા છે અને પોતાની જરૂરિયાતનું 88 ટકાથી વધુ તેલ આયાત કરે છે. ભારતની કાચા તેલની આયાતના 40-50% હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી થાય છે. ભારતની LNG સપ્લાયના 40-60% આ માર્ગથી આવે છે. 2024મા કતરે લગભગ 10 મિલિયન ટન LNG ભારતને આપ્યું. ભારત વાર્ષિક લગભગ 2 બિલિયન બેરલ તેલ આયાત કરે છે. તેલની કિંમતોમાં દરેક 1 ડોલરના વધારાથી ભારતના વાર્ષિક આયાત ખર્ચમાં લગભગ 2 બિલિયન ડોલરનો વધારો થાય છે.

એક્સપર્ટ્સનું અનુમાન છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી તેલની કિંમતો 90 ડોલર પ્રતિ બેરલથી ઉપર જઈ શકે છે. સૌથી ખરાબ સ્થિતિમાં 130 ડોલર પ્રતિ બેરલને પાર પણ જઈ શકે છે. ફેબ્રુઆરી 2026મા બ્રેન્ટ ક્રૂડ પહેલા જ 71 ડોલર પ્રતિ બેરલને પાર પહોંચી ગયું છે, જે એક મહિનામાં 12 ટકાથી વધુનો વધારો છે. વધતા આયાત ખર્ચથી ચાલૂ ખાતાની ખોટ વધશે અને રૂપિયો નબળો પડશે.

લાલ સાગરમાં હૂતી હુમલાનો બમણો ખતરો
યમનમાં હૂતી વિદ્રોહી નવેમ્બર 2023થી લાલ સાગર અને બાબ અલ-મંદબ સ્ટ્રેટમાં કોમર્શિયલ જહાજો પર હુમલા કરી રહ્યાં છે. આ ક્ષેત્ર એશિયા અને યુરોપ વચ્ચે વેપારનો એક મહત્વનો માર્ગ છે. ગ્લોબલ ઓયલ શિપમેન્ટના 12 ટકા અને ગ્લોબલ સી રૂટના 10 ટકા સ્વેજ નહેરના માધ્યમથી થાય છે. 

બાબ અલ-મંદબ સ્ટ્રેટ કન્ટેનર શિપિંગ માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની જેમ મહત્વપૂર્ણ છે. વૈશ્વિક કન્ટેનર શિપિંગના 25-30 ટકા સ્વેજ નહેરથી પસાર થાય છે. હૂતીઓનું કહેવું છે કે તે ત્યાં સુધી હુમલા જારી રાખશે, જ્યાં સુધી ઇઝરાયલ ગાઝા યુદ્ધ બંધ કરતું નથી. હવે ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધની સાથે હૂતી હુમલાની સંખ્યામાં વધારો થઈ શકે છે.

કોને ફાયદો થશે?
જો ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને બંધ કરે છે અને હૂતી લાલ સાગરમાં હુમલા વધારે છે તો આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર માટે જોખમ અનેક ગણું વધી જશે. ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધથી ભારતને સૌથી વધુ નુકસાન થવાની સંભાવના છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અને લાલ સાગરમાં સમસ્યથી તેલની કિંમતો આસમાને પહોંચી શકે છે, જેનાથી ફુગાવો વધી શકે છે.

અમેરિકા તેલના મામલામાં આત્મનિર્ભર છે અને તેલ નિકાસ પણ કરે છે. આ સિવાય ટ્રમ્પ સરકારે વેનેઝુએલાને પોતાના નિયંત્રણમાં લઈ લીધું છે. જો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થાય છે તો તેલની કિંમતો ડબલ થઈ શકે છે. એશિયા (ચીન, ભારત, જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા) અને યુરોપ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે. તેનો ફાયદો અમેરિકાની તેલ કંપનીઓ ઉઠાવશે.

 

