કેટલું શક્તિશાળી છે OPEC, જેનાથી અલગ થવાની UAEએ કરી જાહેરાત; શું કામ કરે છે આ સંગઠન?
What is OPEC organization: સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)એ પોતાની ઉત્પાદન ક્ષમતાનો પૂરો લાભ ઉઠાવવા અને આર્થિક સ્વતંત્રતા માટે ઓપેક (OPEC)થી અલગ થવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. ચાલો જાણીએ કે, શું છે OPEC અને કેવી રીતે કામ કરે છે?
What is OPEC organization: દુનિયાભરની અર્થવ્યવસ્થાઓની નસોમાં દોડતા ક્રૂડ ઓઈલના બજારમાં હાલ એવી હલચલ મચી છે, જેણે મોટા-મોટા નિષ્ણાતોને ચોંકાવી દીધા છે. સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)એ દુનિયાના સૌથી શક્તિશાળી ઓઈલ સંગઠન OPECમાંથી બહાર નીકળવાની સત્તાવાર જાહેરાત કરી દીધી છે. આ સમાચાર એટલા માટે મહત્વના છે કારણ કે UAE માત્ર ઓપેકનું જૂનું અને વિશ્વસનીય સભ્ય જ નથી રહ્યું, પરંતુ UAE દુનિયાના સૌથી મોટા ઓઈલ ઉત્પાદકોમાંથી એક પણ છે. એવા સમયે જ્યારે ઉર્જાના ભાવ વૈશ્વિક રાજકારણની દિશા નક્કી કરી રહ્યા છે, ત્યારે UAEનો આ નિર્ણય માત્ર એક વ્યૂહાત્મક બદલાવ નથી, પરંતુ તે ઓપેકના દાયકાઓ જૂના પ્રભુત્વને એક ખુલ્લી ચેલેન્જ પણ છે.
શું છે ઓપેક અને કેવી રીતે બન્યું?
ઓપેક એટલે કે 'ઓર્ગેનાઈઝેશન ઓફ ધ પેટ્રોલિયમ એક્સપોર્ટિંગ કન્ટ્રીઝ' (Organization of the Petroleum Exporting Countries) એક એવું આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન છે જે દુનિયાના અગ્રણી ઓઈલ ઉત્પાદક દેશોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેની સ્થાપના સપ્ટેમ્બર 1960માં બગદાદ સંમેલન દરમિયાન થઈ હતી. શરૂઆતમાં તેમાં ઈરાન, ઈરાક, કુવૈત, સાઉદી અરેબિયા અને વેનેઝુએલા જેવા પાંચ સ્થાપક દેશો સામેલ હતા. તે સમયે દુનિયાના ઓઈલ સંસાધનો પર પશ્ચિમી દેશોની બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓનો કબજો હતો, જેમને 'સેવન સિસ્ટર્સ' કહેવામાં આવતી હતી. આ કંપનીઓના પ્રભુત્વને ખતમ કરવા અને પોતાના કુદરતી સંસાધનો પર પોતાનો હક મેળવવા માટે આ દેશોએ હાથ મિલાવ્યા હતા. આજે તેનું મુખ્ય મથક ઓસ્ટ્રિયાની રાજધાની વિયેનામાં છે, જ્યાંથી વૈશ્વિક ઓઈલ બજારની દિશા નક્કી થાય છે.
શું કામ કરે છે ઓપેક?
ઓપેકની કામ કરવાની પદ્ધતિ સંપૂર્ણપણે સપ્લાય અને ડિમાન્ડના ખેલ પર આધારિત છે. આ સંગઠન એક 'પ્રાઈસ કંટ્રોલર'ની ભૂમિકા નિભાવે છે. તેના સભ્ય દેશો સમયાંતરે વિયેનામાં બેઠક કરે છે અને સામૂહિક રીતે નક્કી કરે છે કે દરરોજ કેટલા બેરલ ઓઈલનું ઉત્પાદન કરવામાં આવશે. તેને 'પ્રોડક્શન ક્વોટા' કહેવામાં આવે છે. જ્યારે બજારમાં ઓઈલના ભાવ ઘટવા લાગે છે, ત્યારે ઓપેક દેશો ઉત્પાદનમાં કાપ મૂકે છે, જેનાથી બજારમાં ઓઈલ ઓછું થઈ જાય છે અને કિંમતો ફરી વધવા લાગે છે. આનાથી વિપરીત જ્યારે ઓઈલની માંગ ખૂબ જ વધારે હોય છે, ત્યારે ઉત્પાદન વધારીને કિંમતો સ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે.
OPECમાંથી UAEનું બહાર નીકળવાનું શું છે અસલી કારણ
UAEનો આ સંગઠન પરથી મોહભંગ થવા પાછળ ઘણા ઊંડા આર્થિક અને વ્યૂહાત્મક કારણો છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં UAEએ પોતાના ઓઈલ ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવા માટે અબજો ડોલરનું રોકાણ કર્યું છે. UAE પોતાની આ ક્ષમતાનો પૂરો ઉપયોગ કરવા માંગે છે, જેથી વધુ ઓઈલ વેચીને પોતાની અર્થવ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવી શકે. જો કે, ઓપેકના કડક ઉત્પાદન ક્વોટાના નિયમોને કારણે UAE પર નિયંત્રણો લાગેલા હતા. ઓપેકની સભ્યપદની શરતોને કારણે UAE પોતાની ક્ષમતા કરતા ઓછું ઓઈલ કાઢી રહ્યું હતું. UAEને લાગે છે કે, તેની ભવિષ્યની યોજનાઓ અને ઉત્પાદન ક્ષમતા અનુસાર ઓપેકના નિયમો હવે તેના માટે ખોટનો સોદો સાબિત થઈ રહ્યા છે.
સાઉદી અરેબિયાના પ્રભુત્વથી પેદા થયેલો સંઘર્ષ
ઓપેકની અંદર સાઉદી અરેબિયાનું હંમેશાથી સૌથી વધુ પ્રભુત્વ રહ્યું છે. સંગઠનના મોટા નિર્ણયો ઘણીવાર સાઉદી અરેબિયાની મરજી મુજબ લેવામાં આવે છે. હાલના વર્ષોમાં UAE અને સાઉદી અરેબિયા વચ્ચે ઉર્જા અને આર્થિક નીતિઓને લઈને મતભેદો ઉભા થયા છે. UAE હવે પોતાની સ્વતંત્ર ઓળખ બનાવવા માંગે છે અને તે નથી ઈચ્છતું કે તેના ઉત્પાદન સાથે જોડાયેલા નિર્ણયો કોઈ સંગઠનના દબાણમાં લેવામાં આવે. 2019માં કતારે ઓપેક છોડ્યા બાદ, UAEનું આ પગલું આ સંગઠનની એકતા અને ભવિષ્ય પર મોટા પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. આ દર્શાવે છે કે, હવે ઓઈલ ઉત્પાદક દેશો પોતાની રાષ્ટ્રીય જરૂરિયાતોને સંગઠનના હિતો કરતા ઉપર રાખી રહ્યા છે.
શું OPECની તાકાત હવે ખતમ થઈ રહી છે?
ક્યારેક આખી દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થાને પોતાની આંગળીઓ પર નચાવનાર ઓપેકનો પ્રભાવ હવે ધીરે ધીરે ઓછો થતો જોવા મળી રહ્યો છે. અમેરિકામાં શેલ ગેસનું ઉત્પાદન વધવાને કારણે અને રશિયા જેવા દેશોના પ્રભાવને કારણે હવે ઓપેકને OPEC+નો સહારો લેવો પડી રહ્યો છે. UAE જેવા પ્રભાવશાળી દેશનું સંગઠનમાંથી બહાર નીકળી જવું એક ખૂબ જ મોટો મનોવૈજ્ઞાનિક અને નાણાકીય ઝટકો છે. આનાથી ઓપેકની બજારને નિયંત્રિત કરવાની શક્તિ નબળી પડશે. હવે દુનિયા ગ્રીન એનર્જી તરફ આગળ વધી રહી છે, આવી સ્થિતિમાં ઓઈલ ઉત્પાદક દેશો વચ્ચે મચેલી આ હોડ વૈશ્વિક ઉર્જા બજારમાં એક નવા યુગની શરૂઆતનો સંકેત આપી રહી છે.
