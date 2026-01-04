30 મિનિટ, 150 વિમાન…કેવી રીતે બેડરૂમમાંથી રાષ્ટ્રપતિ માદુરોને ઉઠાવી ગયા US સૈનિકો; જાણો મિશનની કહાની
Nicolás Maduro Captured: અમેરિકાએ નિકોલસ માદુરોની ધરપકડ કરીને વેનેઝુએલામાં સત્તાપલટો કરી દીધો છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ છેલ્લા ઘણા દિવસોથી માદુરો પર ગંભીર આરોપો લગાવી રહ્યા હતા.
Nicolás Maduro Captured: અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ શુક્રવારે જ્યારે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે લખી રહ્યા હતા, ત્યારે વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોને પકડવાનું સૈન્ય ઓપરેશન અંતિમ તબક્કામાં હતું. અમેરિકી અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, 'Absolute Resolve' નામના આ ઓપરેશનનું પ્લાનિંગ અને રિહર્સલ મહિનાઓથી કરવામાં આવી રહ્યું હતું. વેનેઝુએલામાં માત્ર 30 મિનિટ સુધી ચાલેલા આ ઓપરેશન દ્વારા નિકોલસ માદુરોનું શાસન ઉથલાવી દેવામાં આવ્યું.
વેનેઝુએલાના તટ પર વધારી હાજરી
હુમલા પહેલા અમેરિકી સેનાએ વેનેઝુએલાના દરિયાકાંઠે ચુપચાપ પોતાની હાજરી વધારી દીધી હતી. બીજી તરફ, ગુપ્તચર એજન્સીઓ માદુરોની દિનચર્યાનો ઝીણવટભર્યો અભ્યાસ કરી રહી હતી. રિપોર્ટ્સ મુજબ, અધિકારીઓએ ટ્રેક કર્યું હતું કે તેઓ દિવસના કયા સમયે ક્યાં હોય છે. તેમની આદતો અને તેમના પાલતુ પ્રાણીઓથી લઈને કપડાં સુધીની તમામ માહિતી એકઠી કરવામાં આવી હતી.
રિહર્સલ માટે ઘરની પ્રતિકૃતિ (Replica) બનાવી
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના જણાવ્યા અનુસાર, ઓપરેશનના રિહર્સલ માટે માદુરોના ઘર જેવું જ એક મોડેલ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. માદુરો જે ઘરમાં રહેતા હતા, તેના જેવું જ ઘર બનાવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અસલી ઘરની જેમ જ દરેક જગ્યાએ સ્ટીલ લગાવેલું હતું.
શહેરની બંધ કરી દીધી હતી લાઈટો
ટ્રમ્પે એ પણ જણાવ્યું કે જ્યારે સેના માદુરો અને તેમની પત્નીને પકડીને લઈ જઈ રહી હતી, ત્યારે અમેરિકાએ વેનેઝુએલાની રાજધાનીની ‘લગભગ તમામ લાઈટો બંધ કરી દીધી હતી.’
વાદળો હટવાની જોઈ રાહ
રિપોર્ટ મુજબ, ટ્રમ્પની મંજૂરી મળ્યા બાદ આ ઓપરેશન રાતોરાત શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. અમેરિકી સેનાએ અનુકૂળ હવામાન માટે ઘણા દિવસો સુધી રાહ જોઈ હતી, જેથી વિમાનોની સુરક્ષિત અવરજવર માટે આકાશમાંથી વાદળો હટી જાય.
150 પ્લેન વેનેઝુએલામાં ઘૂસ્યા
જોઈન્ટ ચીફ ઓફ સ્ટાફના અધ્યક્ષ જનરલ ડેન કેને જણાવ્યું કે, પકડાઈ જવાથી બચવા માટે હેલિકોપ્ટરોએ પાણીની સપાટીથી ખૂબ જ નીચી ઉડાન ભરી હતી. અમેરિકી વિમાનોએ ઉપરથી સુરક્ષા કવચ પૂરું પાડ્યું હતું. અમેરિકી સેનાએ પહેલા વેનેઝુએલાની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમને નિષ્ક્રિય કરી, અને ત્યારબાદ 150થી વધુ અમેરિકી વિમાનો વેનેઝુએલાના હવાઈ ક્ષેત્રમાં દાખલ થયા. આ દરમિયાન, સેનાના ડેલ્ટા ફોર્સ કમાન્ડોને તે સૈન્ય મથકે લઈ જવામાં આવ્યા જ્યાં માદુરો રોકાયા હતા.
તોડી નાખ્યા સ્ટીલના દરવાજા
માદુરોના ઘરમાં ઘૂસવા માટે ટીમે સ્ટીલના દરવાજા તોડી નાખ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓ તે જગ્યાએ પહોંચી ગયા જ્યાં માદુરો અને તેમની પત્ની સીલિયા ફ્લોરેસ હતા. અમેરિકી સૈનિકોએ બંનેને સેફ રૂમમાં જવાનો સમય પણ આપ્યો નહોતો.
ટ્રમ્પે એક ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે, "તે એક સુરક્ષિત જગ્યાએ જવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. તે દરવાજો ઘણો જાડો અને ભારે હતો, પરંતુ તે દરવાજા સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. તે દરવાજા સુધી તો પહોંચ્યા પણ તેને બંધ ન કરી શક્યા." ટ્રમ્પે વધુમાં ઉમેર્યું કે અમેરિકી સેના ‘મોટા બ્લોટોર્ચ’ થી સજ્જ હતી, જેથી સ્ટીલ કાપવાની જરૂર પડે તો તેઓ સફળ થઈ શકે.
ધરપકડ બાદ US લઈ ગયા
ધરપકડ કર્યા બાદ માદુરો અને તેમની પત્નીને હેલિકોપ્ટર દ્વારા અમેરિકી યુદ્ધ જહાજ પર લઈ જવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ તેમને સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા લઈ જવામાં આવ્યા છે, જ્યાં ટ્રમ્પ પ્રશાસન ન્યૂયોર્કમાં તેમની સામે કેસ ચલાવશે.
