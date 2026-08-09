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કેવી રીતે ખુલશે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ? ઈરાને અમેરિકા સામે રાખી પોતાની મુખ્ય શરતો, જાણો

Iran Conditions: ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા અંગે અમેરિકા સમક્ષ પોતાની મુખ્ય માંગણીઓ મૂકી છે. આ માંગણીઓમાં સૌથી મુખ્ય માંગણી એ છે કે અમેરિકા ઈરાન સાથેના યુદ્ધ માટે વળતર ચૂકવે. અમેરિકાએ હજુ સુધી આ માંગણીઓ પર કોઈ નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 09, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:18 PM IST
કેવી રીતે ખુલશે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ? ઈરાને અમેરિકા સામે રાખી પોતાની મુખ્ય શરતો, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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