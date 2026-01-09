ભારત-અમેરિકા વચ્ચેની વેપાર સંધિ અભરાઈએ ચડી ગઈ? USનો દાવો-PM મોદીએ ટ્રમ્પને ફોન ન કર્યો એટલે...
India-US Trade Deal: જ્યારથી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ બીજીવાર અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે ત્યારથી અલગ તેવર જોવા મળી રહ્યા છે. વેનેઝુએલા બાદ અનેક દેશોને ધમકીઓ...ભારતના હિતમાં ન હોય તેવી વાતો, અને હવે ભારત સાથેની વેપાર સંધિ પણ અભરાઈએ ચડી ગઈ હોવાનો દાવો અમેરિકાના વાણિજ્ય મંત્રી કરી રહ્યા છે. જાણો શું છે વિગતો.
India US Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેની ટ્રેડ ડીલ શું અભરાઈ પર ચડી ગઈ? આ સવાલ એટલા માટે ઊભો થયો કારણ કે અમેરિકાના કોમર્સ સેક્રેટરી (વાણિજ્ય મંત્રી) હોવર્ડ લુટનિકે ભારત સાથેની વેપાર સંધિ પર ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચે વાત ન થઈ જેના કારણે વેપાર સંધિ થઈ નહીં. એક ઈન્ટરવ્યુમાં તેમણે આ ચોંકાવનારો દાવો કર્યો અને કહ્યું કે પીએમ મોદીએ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને ફોન ન કર્યો જેના કારણે સંધિ થઈ નહીં.
શું કહ્યું વેપાર સંધિ વિશે?
અમેરિકાએ ભારત પર 25 ટકા ટેરિફ અને રશિયન ઓઈલની ખરીદીને મુદ્દો બનાવીને બીજો 25 ટકા ટેરિફ એમ કુલ 50 ટકા ટેરિફ ઝીંકેલો છે. આ ઉપરાંત હજુ પણ ટાઢક ન થતાં 500 ટકા ટેરિફની વાતો ચાલે છે. આ બધા વચ્ચે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેની ટ્રેડ ડીલ પર બધાની નજર હતી. વેપાર સંધિ પર હોવર્ડ લુટનિકનું કહેવું છે કે આ સંધિ તેમણે પોતે તૈયાર કરી હતી અને પરિણામ આવે એટલા માટે પીએમ મોદીનું ટ્રમ્પ સાથે ફોન પર વાત કરવું જરૂરી હતું. પરંતુ તેમણે ફોન કર્યો નહીં.
તો શું હવે ડીલ નહીં થાય?
અમેરિકી વાણિજ્યમંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે તાજેતરમાં જે શરતો સાથે ડીલ પર વાત થતી જોવા મળી હતી તે હવે ખતમ થઈ ગઈ છે. તેમણે કહ્યું કે જે મુદ્દાઓ પર અમારા તરફથી સહમતિ હતી તેમાં હવે અમેરિકા પાછળ હટી ગયું છે. હવે અમે એ વિશે વિચારતા નથી. લુટનિકને પૂછવામાં આવ્યું હતું ભારત સાથેની વેપાર સંધિ ક્યાં સુધી પહોંચી?
ભારત પર વેપાર સંધિ પર જવાબ આપતા તેમણે કહ્યું કે જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ પૂછતા હતા કે હવે કોણ છે તો તમને ખબર હશે કે તેઓ અનેક દેશોના નામ લેતા હતા પરંતુ વારંવાર ભારતનું નામ લીધુ હતું. અમે ભારત વિશે વાત કરતા હતા. અમે ભારતને જણાવ્યું કે તમારી પાસે ત્રણ શુક્રવાર છે. પીએમ મોદીએ રાષ્ટ્રપતિ સાથે વાત કરવી પડશે. પરંતુ તેઓ આમ કરવામાં અસહજ હતા અને પીએમ મોદીએ ફોન ન કર્યો. એ શુક્રવાર જતો રહ્યો અને આગામી સપ્તાહના મધ્ય સુધી અમે ઈન્ડોનેશિયા, ફિલિપાઈન્સ, વિયેતનામ સાથે ડીલ કરી રહ્યા હતા.
તેમણે કહ્યું કે પછી ભારતે ફોન કર્યો કે અમે તૈયાર છીએ. મેં કહ્યું કે કઈ વાત માટે તૈયાર, હવે ત્રણ અઠવાડિયા થઈ ગયા. જે ટ્રેન સ્ટેશન છોડી ચૂકી છે તેના માટે તમે તૈયાર થયા. અમેરિકી મંત્રીએ કહ્યું કે ભારતને હવે પહેલા મળેલી ડીલ નહીં મળે. ભારત અને અમેરિકા એક ડીલ પર સહમત થયા હતા, પરંતુ ભારતે તે પૂરું કર્યું નહીં અને લાઈનમાં પાછળ ગયું.
