અમેરિકામાં સેંકડો લોકોના મોતનો ખતરો, 8,000થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ, કારણ ઈરાન પર સંભવિત હુમલો નથી પણ છે વધુ ગંભીર
America Iran Tension: થોડા કલાકો પહેલા, યુ.એસ.માં 8,000 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે ખળભળાટ મચી ગયો હતો. આ નિર્ણય એક મોટી આપત્તિને ટાળવા માટે લેવામાં આવ્યો હતો, જેની અસર સમગ્ર યુ.એસ. પર થવાની ધારણા છે.
Trending Photos
America Iran Tension: થોડા કલાકો પહેલા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 8,000થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવાથી ખળભળાટ મચી ગયો હતો. આ નિર્ણય મોટી આપત્તિ, એક આપત્તિ જે સમગ્ર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને અસર કરે તેવી શક્યતા ટાળવા માટે લેવામાં આવ્યો હતો. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે જણાવ્યું છે કે તેઓ પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. આ ખતરો એક કુદરતી આપત્તિ છે, જેનો અર્થ ઝડપથી વિકસતું વાવાઝોડું છે. આનાથી ઘણા દિવસો સુધી વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ જશે અને મુખ્ય રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક જામ થશે તેવી શક્યતા છે.
14 કરોડ લોકો પર અસર
ઇમરજન્સી સેવાઓ અને બચાવ ટીમો તૈયારી કરી રહી છે. ન્યૂ મેક્સિકોથી લઈને યુ.એસ.ના મોટા ભાગ સુધીના આશરે 14 કરોડ લોકોને આ ખતરનાક હિમવર્ષાની અસર અંગે ચેતવણી આપવામાં આવી છે. ભારે હિમવર્ષાથી વ્યાપક નુકસાનનો ભય હજુ ટળ્યો નથી. પૂર્વીય ટેક્સાસથી ઉત્તર કેરોલિના સુધી મોટા નુકસાન માટે ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે.
બરફ, વરસાદ અને કરા
ગઈકાલે રાત્રે, ટેક્સાસના કેટલાક ભાગોમાં ભારે હિમવર્ષા, વરસાદ અને કરા સાથે વરસાદ પડ્યો. ઓક્લાહોમામાં પણ બરફ અને કરા પડ્યા. દક્ષિણમાં વિનાશ સર્જ્યા પછી, વાવાઝોડું ઉત્તરપૂર્વ તરફ આગળ વધવાની આગાહી કરવામાં આવી હતી. વોશિંગ્ટનથી ન્યૂ યોર્ક અને બોસ્ટન સુધી ભારે હિમવર્ષાની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે.
8,000થી વધુ ફ્લાઇટ રદ
શનિવારે 3,400થી વધુ ફ્લાઇટ્સ મોડી પડી હતી અથવા રદ કરવામાં આવી હતી. રવિવારે 5000થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ થયાના અહેવાલ હતા. મધ્યપશ્ચિમમાં, પવનથી ઠંડીનું તાપમાન માઇનસ 40°F (માઇનસ 40°C) સુધી ઘટી ગયું હતું, જેના કારણે એવી પરિસ્થિતિઓ સર્જાઈ હતી કે માત્ર 10 મિનિટમાં હિમ લાગવાથી બચી શકાય છે. કેટલીક જગ્યાએ તાપમાન માઇનસ 45 ડિગ્રી સુધી પહોંચી ગયું હતું.
ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એજન્સીએ આશરે 36 શોધ અને બચાવ ટીમો તૈનાત કરી છે. 7 કરોડ લોકો માટે વાવાઝોડાના અંદાજિત માર્ગ પર ખાદ્ય પદાર્થો, 600,000 ધાબળા અને 300 જનરેટર પહેલેથી જ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.
2021માં સેંકડો મોત
ટેક્સાસથી વર્જિનિયા સુધીના આશરે 11 દક્ષિણ રાજ્યોમાં લોકો ગરમી અથવા ગરમ પાણી માટે વીજળી પર આધાર રાખે છે. પાંચ વર્ષ પહેલાં, લાંબા સમય સુધી આઉટેજને કારણે ટેક્સાસના મોટાભાગના પાવર ગ્રીડ ઘણા દિવસો સુધી ખોરવાઈ ગયા હતા. લાખો લોકો દિવસો સુધી વીજળી વિના રહ્યા હતા. આ અભૂતપૂર્વ પરિસ્થિતિના પરિણામે સેંકડો લોકોના મોત થયા. આ ઘટનાનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે, ગવર્નર ગ્રેગ એબોટે જણાવ્યું હતું કે વીજળી પાછી લાવવા માટે તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે, હજારો વધારાના કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.
જ્યારે વાવાઝોડાનો ભય ઓછો હતો, ત્યારે કેટલીક અટકળોએ 8,000 ફ્લાઇટ્સ રદ થવાને ઈરાન પર સંભવિત હુમલા સાથે જોડી દીધી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે