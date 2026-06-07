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મૃત પિતાના નંબર પર 4 વર્ષ સુધી મોકલતી રહી મેસેજ, એક દિવસે આવ્યો એવો જવાબ, સાંભળીને દુનિયાની આંખમાં આવ્યા આંસુ

Father Daughter Story: પિતાના મોત પછી, એક પુત્રીએ ચાર વર્ષ તેમના જૂના મોબાઇલ નંબર પર પોતાના સુખ-દુ:ખ શેર કર્યા. તેણીને ક્યારેય કોઈ જવાબ મળ્યો નહીં. જોકે, ચોથી વર્ષગાંઠ પર મોકલવામાં આવેલા ભાવનાત્મક સંદેશે એક પ્રતિભાવ આપ્યો, જેણે ફક્ત તેની પુત્રીને જ નહીં પરંતુ લાખો લોકોને હચમચાવી દીધા હતા.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 07, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:26 PM IST
મૃત પિતાના નંબર પર 4 વર્ષ સુધી મોકલતી રહી મેસેજ, એક દિવસે આવ્યો એવો જવાબ, સાંભળીને દુનિયાની આંખમાં આવ્યા આંસુ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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