/મૃત પિતાના નંબર પર 4 વર્ષ સુધી મોકલતી રહી મેસેજ, એક દિવસે આવ્યો એવો જવાબ, સાંભળીને દુનિયાની આંખમાં આવ્યા આંસુ

Father Daughter Story: કેટલાક સંબંધો મૃત્યુ સાથે સમાપ્ત થતા નથી. તે યાદો, લાગણીઓ અને હૃદયના ધબકારામાં જીવંત રહે છે. આવી જ એક હૃદયસ્પર્શી વાર્તા ચેસ્ટી નામની એક યુવતીની છે, જે તેના પિતાને ગુમાવ્યા પછી પણ તેમના સંપર્કમાં રહી. તેમના મૃત્યુ પછી, તેણી તેના જૂના મોબાઇલ નંબર પર સંદેશા મોકલતી રહી. તેણી જાણતી હતી કે કોઈ જવાબ નહીં આવે, પરંતુ તેણીને તે સંદેશાઓમાં તેમની હાજરીનો અનુભવ થયો.
તેણીએ દરેક આનંદ અને દરેક પીડા તેના પિતા સાથે શેર કરી
દિવસો વીતતા ગયા, મહિનાઓ વીતતા ગયા, અને પછી વર્ષો. પરંતુ ચેસ્ટીએ ક્યારેય સંદેશા મોકલવાનું બંધ કર્યું નહીં. જ્યારે પણ તેણીને સફળતા મળતી, ત્યારે તે તેના પિતાને કહેતી. જ્યારે પણ તેણીને કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડતો, ત્યારે તે તે જ નંબર પર પોતાનું દુઃખ લખતી. તેના માટે, તે નંબર ફક્ત એક મોબાઇલ નંબર નહોતો, પરંતુ તેના પિતાની યાદોનો છેલ્લો ઉપાય હતો.
Uma história impressionante voltou a viralizar na internet. Durante quatro anos, a americana Chastity Patterson continuou mandando mensagens para o celular do pai, mesmo após o seu falecimento.
Direto de Newport, no Arkansas, a jovem usava os textos para desabafar sobre a… pic.twitter.com/Fh3N3yCVsl
— Toda Hora The Office (@tdhoratheoffice) June 4, 2026
ચોથી વર્ષગાંઠ પર લખાયેલો સૌથી ભાવનાત્મક સંદેશ
2019માં, તેના પિતાના મૃત્યુની ચોથી વર્ષગાંઠ પર, ચેસ્ટીટીએ એક લાંબો સંદેશ લખ્યો. તેણીએ સમજાવ્યું કે તે ચાર વર્ષોમાં, તેણીએ કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીને દૂર કરી, કોલેજ પૂર્ણ કરી, જીવનની ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો અને આગળ વધતી રહી. સંદેશના અંતે, તેણીએ લખ્યું કે તેણી તેના પિતાને ખૂબ જ યાદ કરે છે અને ઈચ્છે છે કે તેઓ આજે તેની સિદ્ધિઓ જોઈ શકે. હંમેશાની જેમ, તેણીને જવાબની અપેક્ષા નહોતી.
આ વખતે, તેના ફોન પર એક જવાબ આવ્યો
સંદેશ મોકલ્યાના થોડા સમય પછી, તેણીને અચાનક જવાબ મળ્યો. ચાર વર્ષમાં પહેલી વાર, કોઈએ તે નંબર પરથી જવાબ આપ્યો હતો. ચેસ્ટીટી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ. જવાબ મોકલનાર વ્યક્તિ બ્રેડ હતો. બ્રેડ સમજાવ્યું કે હવે તેની પાસે નંબર છે અને છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ચેસ્ટીટીના બધા સંદેશા વાંચી રહ્યો હતો. તેણે લખ્યું કે, હું તમારા સંદેશાઓની રાહ જોતો હતો. મેં ક્યારેય જવાબ આપ્યો નહીં કારણ કે હું તમારા અને તમારા પિતા વચ્ચે વિકસેલા સુંદર સંબંધને તોડવા માંગતો ન હતો.
SHE TEXTED HER LATE FATHER EVERY DAY FOR 4 YEARS… THEN A STRANGER SENT A MESSAGE THAT CHANGED EVERYTHING ❤️
For four long years, Chastity Patterson carried on a conversation with her father—even after he was gone.
Every day, she sent text messages to his old phone number. She… pic.twitter.com/TCPjEjsBcA
— Nick’s Right Podcast (@nicksrightpod) June 1, 2026
તેના જવાબમાં બીજા પિતાનું દુઃખ છુપાયેલું હતું
બ્રેડ આગળ સમજાવે છે કે તેણે પણ એક માર્ગ અકસ્માતમાં પોતાની પુત્રી ગુમાવી દીધી હતી. તેણીના મૃત્યુથી તે ખૂબ જ દુઃખી હતો. તે સમયે, ચેસ્ટીટીના સંદેશાઓ તેના માટે આશાનું કિરણ બન્યા. તેને લાગ્યું કે જીવન ગમે તેટલું મુશ્કેલ હોય, વ્યક્તિ હજુ પણ આગળ વધી શકે છે. બ્રેડ ચેસ્ટીટીની હિંમત, સંઘર્ષ અને સકારાત્મક વલણની પ્રશંસા કરે છે. તેણે લખ્યું કે તેના સંદેશાઓએ તેને જીવવાની શક્તિ આપી. જેમ ચેસ્ટીટી તેના પિતા સાથે જોડાયેલી રહી, તેમ તેના શબ્દો બીજા તૂટેલા હૃદય માટે ટેકોનો સ્ત્રોત બન્યા.
સોશિયલ મીડિયા પર લોકો ભાવુક થઈ ગયા
જ્યારે આ વાર્તા સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવી, ત્યારે લાખો લોકો આંસુથી છલકાઈ ગયા. ઘણા લોકોએ કહ્યું કે આ ફક્ત સંદેશની વાર્તા નથી, પરંતુ પ્રેમ, યાદો અને માનવીય કરુણાની શક્તિની વાર્તા છે. આ ઘટના હજુ પણ લોકોને યાદ અપાવે છે કે ક્યારેક એક સરળ સંદેશ પણ આશા, પ્રકાશ અને જીવવાનું નવું કારણ બની શકે છે.