"હું દર મહિને એક યુદ્ધ બંધ કરાવું છું... હવે પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનનો વારો, ટ્રમ્પે UNને પણ લીધુ આડે હાથ !
Trump On Ceasefire: થાઇલેન્ડ અને કંબોડિયાના નેતાઓએ યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની હાજરીમાં યુદ્ધવિરામ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમના વહીવટીતંત્રે આઠ મહિનામાં આઠ યુદ્ધો સમાપ્ત કર્યા છે અને ટૂંક સમયમાં પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાન સંઘર્ષનો પણ ઉકેલ લાવશે.
Trump On Ceasefire: થાઇલેન્ડ અને કંબોડિયાના નેતાઓએ રવિવારે તેમની સેનાઓ વચ્ચે વિસ્તૃત યુદ્ધવિરામ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પણ હાજર હતા. ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ તેમના વહીવટીતંત્રે ફક્ત આઠ મહિનામાં સમાપ્ત કરેલા આઠ યુદ્ધોમાંથી એક હતું, એટલે કે દર મહિને સરેરાશ એક યુદ્ધ સમાપ્ત થાય છે.
"હું પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાન સંઘર્ષ ટૂંક સમયમાં ઉકેલીશ"
તેમણે કહ્યું કે ફક્ત એક જ સંઘર્ષ બાકી છે, જે તાજેતરમાં પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ફાટી નીકળ્યો હતો. ટ્રમ્પે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે તેઓ તેને ઝડપથી ઉકેલી લેશે. તેમણે કહ્યું કે, હું તે બંનેને ઓળખું છું. ફિલ્ડ માર્શલ અને પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન બંને ખૂબ સારા લોકો છે. મને ખાતરી છે કે હું આને ખૂબ જ જલ્દી ઉકેલીશ.
તેમણે આગળ કહ્યું કે, મારે એવું ન કહેવું જોઈએ કે આ મારો શોખ છે, કારણ કે આ ખૂબ જ ગંભીર મામલો છે. પરંતુ પ્રમાણિકપણે, હું તેમાં સારો છું અને મને તે ગમે છે. જોકે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (યુએન) એ આ કરવું જોઈએ, તેઓ આમ કરતા નથી.
સંયુક્ત રાષ્ટ્રને ટોણો મારતા
ટ્રમ્પે યુએન પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે, હું ભાષણ આપી રહ્યો હતો ત્યારે યુએન એ મારું ટેલિપ્રોમ્પ્ટર બંધ કરી દીધું. મારે તેના વગર બોલવું પડ્યું. તેઓ આમાં જ સારા છે. એસ્કેલેટર પણ યોગ્ય રીતે કામ કરી રહ્યું ન હતું, તે બંધ થઈ ગયું. પરંતુ યુએન પાસે ઘણી ક્ષમતા છે, હું ઈચ્છું છું કે તેઓ કંઈક કરે. તેઓએ આ મુદ્દા પર અમારી સાથે સહકાર ન આપ્યો.
ટ્રમ્પ એશિયા પ્રવાસ પર
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ રવિવારે (26 ઓક્ટોબર) મલેશિયા પહોંચ્યા, તેમના પાંચ દિવસના એશિયા પ્રવાસની શરૂઆત કરી. ટ્રમ્પની એશિયાની આ પહેલી મુલાકાત છે અને જાન્યુઆરીમાં પદ સંભાળ્યા પછી તેમનો સૌથી લાંબો વિદેશ રોકાણ છે. ટ્રમ્પ કુઆલાલંપુરમાં શરૂ થઈ રહેલી આસિયાન સમિટમાં ભાગ લેવાના છે.
થાઈલેન્ડ અને કંબોડિયા વચ્ચે યુદ્ધવિરામ કરાર
આ દરમિયાન, થાઈલેન્ડ અને કંબોડિયાના નેતાઓએ ટ્રમ્પની હાજરીમાં વિસ્તૃત યુદ્ધવિરામ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. થાઈ પ્રધાનમંત્રીએ બંને દેશો વચ્ચે શાંતિ જાળવવા માટે ટ્રમ્પના વ્યક્તિગત સમર્પણ બદલ આભાર માન્યો અને કહ્યું કે તેઓ ટૂંક સમયમાં શસ્ત્રોનો નાશ કરવાની અને યુદ્ધ કેદીઓને મુક્ત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરશે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે જો આ જાહેરાત સંપૂર્ણપણે અમલમાં મૂકવામાં આવે તો તે કાયમી શાંતિનો પાયો નાખશે.
મલેશિયા પછી, ટ્રમ્પ જાપાન જશે, જ્યાં તેઓ નવા ચૂંટાયેલા પ્રધાનમંત્રી સનાઓ તાકા-ઇચી સાથે મુલાકાત કરશે. ત્યારબાદ તેઓ દક્ષિણ કોરિયાના બુસાન જશે, જ્યાં તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર સમિટ પહેલા ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે મુલાકાત કરશે.
