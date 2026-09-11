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"જેમણે બીજું પ્લેન ટકરાતું જોયું, તે દ્રશ્ય આજે પણ આંખ સામે છે": 9/11 હુમલાના 25 વર્ષે ભારતીય મૂળના જય પટેલનું દર્દનાક સંસ્મરણ

11 સપ્ટેમ્બર 2001ના એ કાળઝાળ દિવસે ન્યૂયોર્કના વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર પર થયેલા આતંકી હુમલાને આજે 25 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યાં છે. એ ભયાનક મંજરને માત્ર 500 મીટરના અંતરેથી પોતાની નજરે જોનાર અને એ ખોફનાક પળોમાંથી પસાર થનાર મૂળ અમદાવાદના જય પટેલ સાથે આ અંગે ખાસ વાતચીત થઈ. તેમણે ન્યૂયોર્કની તે સવારની સમગ્ર હકીકત જણાવી છે. વાંચો જય પટેલના શબ્દોમાં....

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 11, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:40 PM IST
"જેમણે બીજું પ્લેન ટકરાતું જોયું, તે દ્રશ્ય આજે પણ આંખ સામે છે": 9/11 હુમલાના 25 વર્ષે ભારતીય મૂળના જય પટેલનું દર્દનાક સંસ્મરણ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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