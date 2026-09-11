આજથી 25 વર્ષ પહેલાં એટલે કે 11 સપ્ટેમ્બર 2001ના અમેરિકાના ન્યૂયોર્ક શહેરમાં આવેલા વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર પર આતંકી હુમલો થયો હતો. આ દિવસે સમગ્ર વિશ્વએ ભયંકર મંજર જોયો હતો. આજે આ ઘટનાને બરાબર 25 વર્ષ પૂરા થયા છે. અમેરિકાના ન્યૂયોર્કમાં બનેલી આ ઘટનાનો સાક્ષી અમદાવાદનો જય પટેલ નામનો યુવક બન્યો હતો. હવે જય પટેલે 25 વર્ષ બાદ તે દિવસે ખરેખર શું થયું હતું, તે સમગ્ર ઘટના જણાવી છે. વાંચો જય પટેલના શબ્દોમાં તે દિવસે શું બન્યું હતું.
'25 વર્ષ. મને વિશ્વાસ નથી થતો કે આટલો સમય પસાર થઈ ગયો છે. ક્યારેક-ક્યારે સવારે આંખ બંધ કરવા પર એવું લાગે છે કે આ બધુ હજુ ગઈકારે થયું- તે અવાજ, તે ધૂમાડો, લોઅર મૈનહટ્ટનની ઉપરનું તે આકાશ જે ફરી ક્યારેય તેવું નથી દેખાયું.'
સપ્ટેમ્બર 2001મા, હું મિડટાઉનમાં કોલેજ સ્ટૂડન્ટ હતો અને તે શહેરમાં મારુ જીવન બનાવી રહ્યો હતો જેને હું દુનિયાની કોઈપણ જગ્યા કરતા વધુ પ્રેમ કરતો હતો. તે સપ્તાહે સંયોગથી અમારા મિત્રોનું એક ગ્રુપ- ટોમ રયાન, મુદિત સચદેવ, હીદર અને કેટલાક અન્ય લોકો- વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટરમાં સૌથી ઉપર બનેલા રેસ્ટોરન્ટ વિન્ડોઝ ઓન ધ વર્લ્ડમાં ડિનર કરવા ગયા હતા. તે અમારી પસંદગીની જગ્યા હતા. અમે ઘણો સમય ત્યાં રહ્યાં, વાતો કરી અને હસ્તા રહ્યાં, જેમ કે ન્યૂયોર્કમાં વીસ-પચીસ વર્ષના યુવા જ કરી શકે છે. ત્યારબાદ અમે સ્ટેચ્યૂ ઓફ લિબર્ટી અને હડસન નદીની આસપાસ સાંજના સમયે ક્રૂઝની સવારી કરી અને રાત્રે આકાશમાં ટ્વિન ટાવરને ચમકતો જોયો.
થોડા દિવસ પહેલા ટોમના એક ડ્રોઅરમાં તે જૂનો બોર્ડિંગ પાસ મળ્યો. તેણે મને કહ્યું- પચીસ વર્ષ થઈ ગયા છે અને એક ક્ષણ માટે અમે બંને કંઈ ન બોલી શક્યા. પાણી પર પસાર કરેલી તે રાત- જ્યારે અમે ટાવર્સને ઉપરથી જોઈ રહ્યાં હતા અને ક્યારેય વિચાર્યું નહોતું કે આ કદાચ છેલ્લીવાર હોઈ શકે છે, એવું લાગે છે કે પાંચ મિનિટ બસ પહેલા જ થઈ હોય.
કોઈ શંકા વગર ન્યૂયોર્ક દુનિયાનું સૌથી શાનદાર શહેર છે. દરેક ન્યૂયોર્કવાસીની પાસે ટ્વિન ટાવર્સ સાથે જોડાયેલી પોતાની યાદો છે. તે માત્ર ઇમારતો નથી. તે શહેરની સ્કાઇલાઇનનો હાર હતી, તે આધાર જે શહેરની બાકી બધી ઇમારતો- જેમ કે ક્રિસલર બિલ્ડિંગ, એમ્પાયર સ્ટેટ બિલ્ડિંગ, ફ્લેટઆયરન બિલ્ડિંગ, રોકફેલર સેન્ટર, ચાર પુલ અને સુરંગો અને જોડે છે, અને આ વચ્ચે શ્વાસ લેતો સેન્ટ્રલ પાર્ક, જે ન્યૂયોર્કનું હ્રદય છે ને એક ઓળખ આપે છે. ટાયર્સે ક્લાઇલાઇનને એક લય આપી હતી. તેને આવવાથી લોઅર મૈનહટ્ટનની ઉપર હવામાં એક સન્નાટો છવાયો, જેને 25 વર્ષ બાદ પણ હું અનુભવી રહ્યો છું.
જે સવારે આ ઘટના બની, હું ડાઉનટાઉનની તરફ ગાડી ચલાવી રહ્યો હતો. મેં ધૂમાડો જોયો અને તત્કાલ વિન્ડોઝ ઓન ધ વર્લ્ડ વિશે વિચાર્યું, મને લાગ્યું કે ત્યાં આગ લાગી છે. મેં તે મિત્રોને ફોન કરવાનું શરૂ કર્યું જે તે બિલ્ડિંગમાં કામ કરતા હતા. પછી એક માઇલથી પણ ઓછા અંતરે વેસ્ટ સાઇડ હાઈવે પર ચેમ્બર્સ સ્ટ્રીટની પાસે, હડસન નદીની બાજુમાં મેં મારી આંખથી બીજા પ્લેનને ટાવર સાથે ટકરાતું જોયું. મેં મારા જીવનમાં આવું ક્યારેય જોયું નહોતું, અને આશા છે ફરી ક્યારેય નહીં જોઉં.
થોડી મિનિટોમાં શહેરની બધી ફોન લાઈનો બંધ થઈ ગઈ. મને ખબર નહોતી કે મારા મિત્રો જીવિત છે કે નહીં. મુદિત વોટર સ્ટ્રીટ પર કામ કરતો હતો અને હંમેશા સબસેથી વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર હતો હતો અને ઓફિસ જવા સમયે દરરોજ ત્યાંથી પસાર થતો હતો- કામ પર જતાં પહેલા તેનો છેલ્લો સ્ટોર આ હતો. ત્રણ દિવસ સુધી મને ખબર નહોતી પડી કે તે ક્યાં છે. તે ત્રણ દિવસ મારા જીવનના સૌથી દુખદ દિવસોમાંથી એક હતા. જ્યારે અંતે તે મને સુરક્ષિત મળ્યો, તો હું રડી પડ્યો. પરંતુ ઘણા બીજા લોકો- ન્યૂયોર્કમાં રહેતા, ફરવા આવેલા લોકો, ફાયરફાઇટર, પોલીસ ઓફિસર અને સામાન્ય લોકો જે સવારે બસ કામ પર ગયા હતા, ક્યારેય ઘરે પરત ન ફર્યાં.
હું આ બધા વિશે એક પુસ્તક લખી રહ્યો છું કારણ કે 25 વર્ષનો સમય એક સંપૂર્ણ જીવન જેવો લાગે છે અને તેમ પણ લાગે છે કે કંઈ ન થયું હોય અને તેથી કારણ કે કેટલીક કહાની સંપૂર્ણ રીતે જણાવવી જોઈએ, ન માત્ર ટુકડામાં યાદ કરવી જોઈએ. તે દિવસે જે લોકોએ પોતાના સ્વજનો ગુમાવ્યા, તેમના પ્રત્યે મારી સંવેદનાઓ અને હંમેશા રહેનારૂ સન્માન. તે ફાયરફાયટર અને પોલીસ ઓફિસરો જે ટાવર તરફ દોડ્યા જ્યારે બધા ભાગી રહ્યાં હતા- તમે જ ન્યૂયોર્કનો અસલી અર્થ છો. તમારી હિંમત શહેરના ઈતિહાસમાં હંમેશા અંકિત થઈ ગઈ છે.
અને 25 વર્ષ બાદ ન્યૂયોર્ક ઉભું છે પહેલાથી વધુ જોરદાર, ઊંચુ, મજબૂત અને જીવંત. શહેરની સ્કાઇલાઈન ઠીક થઈ ગઈ. શહેરમાં સ્થિતિ સ્થિર થઈ ગઈ છે, જેમ તે હંમેશા કરે છે, કારણ કે આ જગ્યા એવા લોકોથી બની છે, જે કોઈ એક સવારની ઘટનાને પોતાની ઓળખ બનવા દેતા નથી. હવે જ્યારે હું શહેરના નીચલા ભાગ (ડાઉનટાઉન) તરફ જોવ છું, તો મને હંમેશા બે વસ્તુ દેખાય છે- અમે શું ગુમાવ્યું અને અમે શું ફરી બનાવ્યું. મારા માટે ન્યૂયોર્કની અસલી કહાની આ છે. તે નથી કે અમારા પર કોઈ દુખદ ઘટના બની, પરંતુ અમે આ શહેર પર ભરોસો કરવાનું ક્યારેય નથી છોડ્યું, એક દિવસ માટે પણ નહીં.
25 વર્ષ બાદ પઅ અમે તે ટાવરોને યાદ કરીએ છીએ, અમે તેને યાદ કરીએ છીએ જેને અમે ગુમાવી દીધા, અમે તેને સન્માન આપીએ છીએ જે બીજાને બચાવવા માટે આગળ આવ્યા. ન્યૂયોર્ક આ બધાને પોતાનામાં સમેટીને બેઠું છે- પોતાની સ્કાઈલાઈનમાં, પોતાની ભાવનામાં અને અમારામાંથી તે દરેક વ્યક્તિના દિલમાં જે આ શહેરને પોતાનું ઘર માને છે.
કોણ છે જય પટેલ
જય પટેલ ગુજરાતના અમદાવાદ મૂળના છે. તેઓ અમેરિકાના ન્યૂયોર્કમાં રહેતા ભારતીય એક્ટર-પ્રોડ્યુસર છે. તેઓ ભુજઃ ધ પ્રાઈડ ઓફ ઈન્ડિયા, તોરબાઝ અને મિલન ટોકીઝ જેવી ફિલ્મો માટે જાણીતા છે. તેમણે રણદીપ હુડ્ડાની ફ્લ્મ સ્વાતંત્ર્ય વીર સાવરકરમાં ક્રાંતિકારી શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માનું પાત્ર ભજવ્યું હતું. રણદીપ હુડ્ડાને 22 સપ્ટેમ્બર 2026ના ગુજરાતમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પર બેસ્ડ ડેબ્યૂ ડાયરેક્ટરનો નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ મળવાનો છે.
જયે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર પ્રશંસાપાત્ર હોલીવુડ ફિલ્મ આઈ એમ ગોના ટેલ ગોડ એવરીથિંગને પ્રોડ્યૂસ પણ કરી છે, જેને IFFI ગોવામાં દેખાડવામાં આવી હતી. તે બેરિસ્ટર મિસ્ટર પટેલ પુસ્તકનો લેખક પણ છે. આ એક ઐતિહાસિક રચના છે જે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે લંડનમાં પસાર કરેલા વર્ષની માહિતી આપે છે અને તે અનુભવોને સામે લાવે છે, જેમણે તે વ્યક્તિને ઘડી જે આગળ ચાલી આધુનિક ભારતના મુખ્ય નિર્માતોઓમાંથી એક બન્યા.