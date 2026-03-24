'જો અમેરિકા પાકિસ્તાન પર હુમલો કરશે તો અમે દિલ્હી-મુંબઈને નિશાન બનાવીશું', જાણો કોને આપી ભારતને ધમકી?
Abdul Basit: મધ્ય ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની રાજદ્વારી અબ્દુલ બાસિતે ભારત વિરુદ્ધ ઝેર ઓક્યું છે. પાકિસ્તાનના પૂર્વ રાજદ્વારી અબ્દુલ બાસિતે ભારત વિરુદ્ધ ઉશ્કેરણીજનક નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે જો અમેરિકા પાકિસ્તાનના પરમાણુ કાર્યક્રમને નિશાન બનાવશે, તો પાકિસ્તાન પાસે દિલ્હી અને મુંબઈ જેવા ભારતીય શહેરો પર હુમલો કરવા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ રહેશે નહીં.
Abdul Basit: પાકિસ્તાની ટીવી ચેનલ પર ચર્ચા દરમિયાન બાસિતે કહ્યું કે જો અમેરિકા પાકિસ્તાન પર હુમલો કરશે અથવા અમારા પરમાણુ ક્ષમતાઓનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કરશે, તો અમે દિલ્હી અને મુંબઈ જેવા ભારતીય શહેરોને નિશાન બનાવીશું. તમને જણાવી દઈએ કે ભારત વિરુદ્ધ અબ્દુલ બાસિતની ટિપ્પણીઓ યુએસ નેશનલ ઇન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટર તુલસી ગબાર્ડના નિવેદનો અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં આવી હતી, જેમાં તેમણે પાકિસ્તાનના લાંબા અંતરના બેલિસ્ટિક મિસાઇલ કાર્યક્રમ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.
ભારત વિરુદ્ધ ઝેર ઓક્યું
મિડિલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે અબ્દુલ બાસિતે ભારત વિરુદ્ધ નિવેદન આપતા કહ્યું કે જો અમેરિકા ક્યારેય પાકિસ્તાન પર હુમલો કરે અથવા તેના પરમાણુ મથકોને નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરે, તો અમારે ભારત પર વળતો પ્રહાર કરવો પડશે. નોંધનીય છે કે અબ્દુલ બાસિત ભારતમાં પાકિસ્તાનના હાઈ કમિશનર રહી ચૂક્યા છે. એક પાકિસ્તાની ટીવી ચેનલ પર ચર્ચા દરમિયાન તેમણે આ ધમકી આપી હતી.
તુલસી ગેબાર્ડના નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા
બાસિતની આ ટિપ્પણી અમેરિકાના નેશનલ ઈન્ટેલિજન્સ ડાયરેક્ટર તુલસી ગેબાર્ડના તે નિવેદન બાદ આવી છે, જેમાં તેમણે પાકિસ્તાનના લાંબા અંતરની બેલેસ્ટિક મિસાઈલ કાર્યક્રમ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.
'સૌથી ખરાબ સ્થિતિમાં ભારત જ નિશાન'
ટીવી ડિબેટ દરમિયાન જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે, "જો ઇઝરાયેલ કે અમેરિકા પાકિસ્તાનના પરમાણુ કાર્યક્રમને નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરે, તો પાકિસ્તાન પાસે શું વિકલ્પ હશે?" તેના જવાબમાં બાસિતે કહ્યું "આપણે કશું વિચારવાની જરૂર નથી... જો કોઈ આપણા પર ખરાબ નજર નાખે, તો આપણે સીધો મુંબઈ અને નવી દિલ્હી પર હુમલો કરી દેવો જોઈએ. પછી જે થશે તે જોયું જશે. દુનિયાએ જાણી લેવું જોઈએ કે જો પાકિસ્તાન પર સંકટ આવશે તો ભારત તેનો ભોગ બનશે."
અમારી પાસે એટલી મારક ક્ષમતા નથી
બાસિતે વધુમાં સ્વીકાર્યું કે પાકિસ્તાન પાસે ભારત જેટલી શક્તિશાળી મિસાઈલ નથી. તેમણે કહ્યું, "તુલસી ગેબાર્ડ ભારત તરફી વલણ ધરાવે છે. તેમણે પાકિસ્તાનની મિસાિલો જોઈ પણ ભારતની અગ્નિ-5 અને અગ્નિ-6 નથી જોઈ. આ ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ મિસાઈલો છે. આપણી પાસે હજુ એટલી મારક ક્ષમતા નથી. હું પ્રાર્થના કરું છું કે તે વધે જેથી આપણે ઇઝરાયેલને પણ નિશાન બનાવી શકીએ."
અમેરિકા સાથેના સંબંધો પર ટિપ્પણી
બાસિતે ચેતવણી આપી હતી કે પાકિસ્તાને એ ભ્રમમાં ન રહેવું જોઈએ કે અમેરિકા તેમનું વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર (Strategic Partner) છે. તેમણે કહ્યું કે ભારત અને અમેરિકા ગાઢ મિત્રો છે, જ્યારે પાકિસ્તાન માટે અમેરિકા ક્યારેય લાંબા ગાળાનો સાથી બની શકશે નહીં. તેમણે પાકિસ્તાની સરકારને ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રનો ફાયદો ઉઠાવવાની સલાહ આપી હતી પરંતુ સાથે જ સતર્ક રહેવા પણ જણાવ્યું હતું.
