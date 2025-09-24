પોતાના જ લોકો પર બોમ્બમારો કરવાથી સમય મળે તો..., ભારતે ભરી સભામાં પાકિસ્તાનને દેખાડ્યો અરીસો
India Pakistan News: ભારતીય રાજદ્વારી ક્ષિતિજ ત્યાગીએ કહ્યું કે અમારા પ્રદેશની લાલસા રાખવાને બદલે, તેમણે ભારતીય પ્રદેશ પરનો ગેરકાયદેસર કબજો છોડી દેવો જોઈએ અને તેમની અર્થવ્યવસ્થા, લશ્કરી પ્રભાવ હેઠળની તેમની રાજનીતિ અને જુલમથી દૂષિત તેમના માનવાધિકાર રેકોર્ડમાં સુધારો કરવો જોઈએ.
India Pakistan News: ભારતે ફરી એકવાર સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મંચ પર પાકિસ્તાનને યોગ્ય જવાબ આપ્યો છે. માનવાધિકાર પરિષદમાં, ભારતે પાકિસ્તાનને તેના ગેરકાયદેસર કબજાને ખાલી કરવાની સલાહ આપી અને તેને આતંકવાદ માટે નિશાન બનાવ્યું. વધુમાં, ભારતે ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં થયેલા બોમ્બ વિસ્ફોટ માટે પાકિસ્તાનની ટીકા કરી, જેમાં 20થી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા.
ભારતીય રાજદ્વારી ક્ષિતિજ ત્યાગીએ કહ્યું કે આપણા પ્રદેશની લાલસા રાખવાને બદલે, તેમણે ભારતીય પ્રદેશ પરનો ગેરકાયદેસર કબજો છોડી દેવો જોઈએ અને તેમની અર્થવ્યવસ્થા, લશ્કરી પ્રભાવ હેઠળની તેમની રાજનીતિ અને જુલમથી દૂષિત તેમના માનવાધિકાર રેકોર્ડમાં સુધારો કરવો જોઈએ. કદાચ જ્યારે તેમની પાસે આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપવા, UN દ્વારા નિયુક્ત આતંકવાદીઓને આશ્રય આપવા અને પોતાના લોકો સામે બોમ્બમારા કરવાથી બચવાનો સમય હશે ત્યારે તેઓ આવું કરશે.
પાકિસ્તાની વાયુસેનાનું નામ લેવામાં આવ્યું
એક અહેવાલ મુજબ, પાકિસ્તાન વાયુસેનાએ ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતના તિરાહ ખીણના માટ્રે દારા ગામમાં પોતાના જ નાગરિકો પર હવાઈ હુમલો કર્યો હતો, જેમાં ઓછામાં ઓછા 30 લોકો માર્યા ગયા અને સેંકડો ઘાયલ થયા. મૃતકોમાં ઘણી મહિલાઓ અને બાળકોનો સમાવેશ થાય છે.
સળગી ગયેલા મૃતદેહો પથરાયેલા હતા
આ હુમલો 21 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે થયો હતો અને ઘણા સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પાકિસ્તાની સેનાએ તેના ચીની બનાવટના JF-17 ફાઇટર જેટથી ગામ પર ઓછામાં ઓછા આઠ LS-6 બોમ્બ ફેંક્યા હતા. ગામલોકોનું કહેવું છે કે બોમ્બમારાથી ગામ સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યું હતું. ઘરો અને શેરીઓમાં ગનપાઉડરથી સળગી ગયેલા મૃતદેહો પથરાયેલા હતા.
અત્યાચારો પર મૌન જાળવી રાખ્યું
હુમલાના સ્કેલ, લક્ષ્યો અથવા કોઈપણ આતંકવાદીઓની હાજરી અંગે સત્તાવાર પાકિસ્તાની સૈન્ય અથવા સરકારી સૂત્રો તરફથી કોઈ પુષ્ટિ મળી નથી. પાકિસ્તાન સેનાએ ખૈબર પખ્તુનખ્વા અને બલુચિસ્તાનમાં નાગરિકો પરના તેના અત્યાચારો પર મૌન જાળવી રાખ્યું છે.
24 લોકો માર્યા ગયા હતા
એક અહેવાલ મુજબ સ્થાનિક વહીવટીતંત્રે સંકુલ પર પાકિસ્તાની લડાકુ વિમાનો દ્વારા હવાઈ હુમલાના દાવાઓને નકારી કાઢ્યા હતા, કહ્યું હતું કે બોમ્બ બનાવવામાં વપરાતા વિસ્ફોટકો ફૂટ્યા હતા, જેમાં 14 આતંકવાદીઓ સહિત 24 લોકો માર્યા ગયા હતા.
