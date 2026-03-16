Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorldજીવતા હશે તો, મારી નાખીશું, નેતન્યાહૂના મોતની અફવાઓ વચ્ચે ઈરાને આપી ચેતવણી, જાણો

"જીવતા હશે તો, મારી નાખીશું", નેતન્યાહૂના મોતની અફવાઓ વચ્ચે ઈરાને આપી ચેતવણી, જાણો

Iran-US-Israel War: ઈરાનના ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)એ ઈઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ અંગે કડક ચેતવણી જાહેર કરી છે. IRGCએ જણાવ્યું હતું કે જો નેતન્યાહૂ જીવતા હશે તો તેઓ તેમનો પીછો કરવાનું ચાલુ રાખશે. આ દરમિયાન, ઈઝરાયલે નેતન્યાહૂના મૃત્યુની સોશિયલ મીડિયા અફવાઓને ફગાવી દીધી હતી અને કહ્યું હતું કે વડા પ્રધાન સુરક્ષિત છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 16, 2026, 06:56 PM IST
  ઈરાનના ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)એ ઈઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ અંગે કડક ચેતવણી જાહેર કરી છે.
  • IRGCએ જણાવ્યું હતું કે જો નેતન્યાહૂ જીવતા હશે તો તેઓ તેમનો પીછો કરવાનું ચાલુ રાખશે. 
  •  IRGCએ નેતન્યાહૂને બાળ-હત્યારો અને ગુનેગાર ગણાવ્યો.

Trending Photos

Iran-US-Israel War: ઈરાન સહિત મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે, ઈરાને ઈઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી છે. ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)એ રવિવારે એક નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું કે જો નેતન્યાહૂ હજુ પણ જીવિત છે, તો ઈરાન તેનો પીછો કરવાનું અને તેને સજા આપવાનું ચાલુ રાખશે.

તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ, સેપાહ ન્યૂઝ પર જાહેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં, IRGCએ નેતન્યાહૂને બાળ-હત્યારો અને ગુનેગાર ગણાવ્યો. "જો આ બાળ-હત્યારી જીવિત છે, તો અમે અમારી બધી શક્તિથી તેનો પીછો કરવાનું ચાલુ રાખીશું અને તેને મારી નાખીશું, નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે. ઈરાનનું આ નિવેદન સોશિયલ મીડિયા પર નેતન્યાહૂના મૃત્યુ અંગે ફેલાઈ રહેલી અસંખ્ય અફવાઓ વચ્ચે આવ્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ઈઝરાયલે અફવાઓને ખોટી ગણાવી

આ અટકળો વચ્ચે, ઈઝરાયલી વડા પ્રધાન કાર્યાલયે સ્પષ્ટતા કરી કે નેતન્યાહૂ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત અને સ્વસ્થ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયાને આપેલા નિવેદનમાં, વડા પ્રધાન કાર્યાલયે કહ્યું કે નેતન્યાહૂના મૃત્યુ અથવા ઈજાના અહેવાલો સંપૂર્ણપણે ખોટા છે. 

કાર્યાલયે જણાવ્યું કે આ ખોટા સમાચાર છે અને વડા પ્રધાન સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ છે. સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી પોસ્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ઈરાન પર તાજેતરના ઇઝરાયલી અને યુએસ હુમલાના બદલામાં નેતન્યાહૂની હત્યા કરવામાં આવી છે, જેના પછી આ પ્રતિક્રિયા આવી છે.

વાયરલ વીડિયોએ અટકળોને વેગ આપ્યો

હકીકતમાં, નેતન્યાહૂનો એક વીડિયો તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. કેટલાક યુઝર્સે દાવો કર્યો હતો કે તેમના હાથ પર 6 આંગળીઓ હોય તેવું લાગે છે. આ વિચિત્ર દાવાને કારણે ઘણા લોકો એવું અનુમાન કરવા લાગ્યા કે આ વીડિયો AI દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો હોઈ શકે છે.

આના કારણે નેતન્યાહૂની સ્થિતિ અને ઠેકાણા વિશે અનેક અફવાઓ ફેલાઈ હતી. કેટલાક સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ઇઝરાયલી વડા પ્રધાનનું મૃત્યુ થયું છે, જો કે આ દાવાઓની પુષ્ટિ થઈ નથી.

હુમલાઓ બાદ પ્રાદેશિક તણાવ વધ્યો

28 ફેબ્રુઆરીના રોજ, અમેરિકા અને ઇઝરાયલે સંયુક્ત રીતે અનેક ઈરાની લક્ષ્યો પર મોટા પાયે હુમલા શરૂ કર્યા. આ હુમલાઓએ અનેક ઈરાની લશ્કરી જગ્યાઓને નિશાન બનાવ્યા હતા.

અહેવાલો અનુસાર, ઈરાનના તત્કાલીન સર્વોચ્ચ નેતા, અલી ખામેની પણ હુમલામાં માર્યા ગયા હતા. તેમના પરિવારના ઘણા સભ્યો, જેમાં તેમની પુત્રી, જમાઈ અને 14 મહિનાની પૌત્રીનો પણ સમાવેશ થાય છે તેમનું મોત થયું  હતું.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Iran US Israel Warbenjamin netanyahuGujarati NewsWorld newsWar NewsWar UpdateIran warns NetanyahuNetanyahu death

Trending news