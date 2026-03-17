જો ભારત ઈચ્છે તો, તાત્કાલિક રોકી શકે છે અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ, આ દેશના રાષ્ટ્રપતિએ આપ્યું મોટું નિવેદન, જાણો

Iran America War: ભારતે ઈરાન સાથે રાજદ્વારી સંપર્ક જાળવી રાખ્યો છે. વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે ઈરાનના વિદેશ મંત્રી સૈયદ અબ્બાસ અરાઘચી સાથે અનેકવાર ફોન પર વાતચીત કરી છે, જેમાં પ્રાદેશિક પરિસ્થિતિ પર ચર્ચા કરવામાં આવી છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 17, 2026, 12:51 PM IST
  • ભારતે ઈરાન સાથે રાજદ્વારી સંપર્ક જાળવી રાખ્યો છે.
  • વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે ઈરાનના વિદેશ મંત્રી સૈયદ અબ્બાસ અરાઘચી સાથે અનેકવાર ફોન પર વાતચીત કરી છે
  • ફિનલેન્ડના રાષ્ટ્રપતિએ ભારતને અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને ઘટાડવા માટે રાજદ્વારી ભૂમિકા ભજવવાની અપીલ કરી હતી.

Iran America War: પશ્ચિમ એશિયામાં અમેરિકા, ઈઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધે વૈશ્વિક શાંતિને ખોરવી નાખી છે. આ સંઘર્ષમાં અત્યાર સુધીમાં સેંકડો લોકો માર્યા ગયા છે. જ્યારે ઈરાન પર અમેરિકા અને ઈઝરાયલના હુમલા ચાલુ છે, ત્યારે ઈરાને ઈઝરાયલ અને ખાડી દેશોમાં અમેરિકાના હિતોને પણ નિશાન બનાવ્યા છે. યુદ્ધનો વ્યાપ વિસ્તરતો દેખાય છે.

આ દરમિયાન, ઈરાન પર અમેરિકા અને ઈઝરાયલના હુમલાઓએ વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને વર્ચ્યુઅલ રીતે અવરોધિત કરી દીધો છે. આ કટોકટીનો સામનો કરવા માટે, ઘણા દેશોએ ભારતમાં શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે.

તાજેતરમાં, ફિનલેન્ડના રાષ્ટ્રપતિએ ભારતને અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને ઘટાડવા માટે રાજદ્વારી ભૂમિકા ભજવવાની અપીલ કરી હતી. એક મુલાકાતમાં, ફિનિશ રાષ્ટ્રપતિ એલેક્ઝાન્ડર સ્ટબે જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન પરિસ્થિતિ માટે તાત્કાલિક યુદ્ધવિરામની જરૂર છે, અને ભારત આ પ્રયાસમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી શકે છે. વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરના તાજેતરના નિવેદનનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે કહ્યું કે ભારતે અગાઉ તણાવ ઓછો કરવા માટે હાકલ કરી છે અને શાંતિ સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

ભારતે રાજદ્વારીનો લીધો છે આશરો

સ્ટબનું નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે ભારતે યુદ્ધ દરમિયાન પણ સંયમ રાખ્યો છે અને રાજદ્વારીનો આશરો લીધો છે. ભારતે ઈરાન સાથે રાજદ્વારી સંપર્ક જાળવી રાખ્યો છે. વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે ઈરાનના વિદેશ મંત્રી સૈયદ અબ્બાસ અરાઘચી સાથે અનેક ફોન પર વાતચીત કરી છે, જેમાં પ્રાદેશિક પરિસ્થિતિ પર ચર્ચા કરવામાં આવી છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન સાથે પણ વાત કરી છે.

ગલ્ફ દેશો સાથે વાતચીત

બીજી બાજુ, ભારતે ગલ્ફ દેશો સાથે સંપર્ક જાળવી રાખ્યો છે અને ત્યાં નાગરિક જાનહાનિ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તણાવ હોવા છતાં, ભારતે તેના ઊર્જા અને વેપાર હિતોનું રક્ષણ કરવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં પ્રતિબંધો હોવા છતાં, ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજોને ચાલુ રાખે છે, તાજેતરમાં બે ભારતીય જહાજો આ માર્ગે ઘરે પરત ફર્યા છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

