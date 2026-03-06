EXPLAINER : ઈરાન ઈચ્છે તો આખા ઈઝરાયેલને ચપટીમાં ખાખ કરી દે, નેતન્યાહુની પેઢીઓ ના ભૂલે એવો લઈ શકે છે બદલો!
Iran Israel War: મિડલ ઈસ્ટમાં જે એટમ બોંબને લઈને મહાયુદ્ધ જેવી સ્થિતિ બની છે. હવે અમેરિકાથી એક રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે. જેમાં ખુલાસો થયો છે કે ઈરાન પાસે 11 પરમાણું બોંબ બનાવાય તેટલું યુરેનિયમ હજુ પણ છે. પરંતુ ઈરાનનું કહેવું છે કે તેનો ન્યુક્લિયર પ્રોગ્રામ પોતાના લોકોના વિકાસ અને ઉર્જા માટે છે. બીજી તરફ ઈઝરાયેલના પ્રધાનમંત્રી નેતન્યાહૂ અને અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રંપને ભય છે કે, ઈરાન જો એટમ બોંબ બનાવી લે તો તે આતંકી સંગઠનોને આપી શકે છે. જે એક જ ઝાટકે ઈઝરાયેલને ખતમ કરી શકે છે. તો શું ખરેખર ઈરાન પરમાણું બોંબ બનાવવાની નજીક છે. 11 બોંબ બનાવવા માટે ઈરાન પાસે યુરેનિયમ ક્યાંથી આવ્યું. શું કહે છે અમેરિકી રિપોર્ટ જોઈએ આ ખાસ અહેવાલમાં.
જૂન 2025માં ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે 12 દિવસ સુધી ચાલેલા યુદ્ધ દરમિયાન અમેરિકાએ ઈરાનના મુખ્ય પરમાણું ઠેકાણાઓ પર ઘણા હુમલા કર્યા હતા. અમેરિકન એરફોર્સ પોતાના ખતરનાક B-2 બોંમ્બર વડે એટોમિક સાઈટ્સ પર બંકર- બસ્ટર બોંબ વરસાવ્યા હતા અને ઈરાની ન્યૂક્લિયર ફેસિલિટીને નષ્ટ કરવાના દાવા કર્યા હતા. પરંતુ થોડા મહિનાઓમાં જ ફરી મહાયુદ્ધ જેવી સ્થિતિ ઉભી થઈ ગઈ છે. કેમ કે, અમેરિકા અને ઈઝરાયેલનો આરોપ છે કે, ઈરાન ઈઝરાયેલ વિરૂદ્ધ આતંકી સંગઠનોને હથિયાર અને ફંડિંગ દ્વારા મદદ કરી રહ્યું છે. સાથે જ ઈરાન પોતાનો એટોમિક પ્રોગ્રામ બંધ કરવા માટે તૈયાર નથી. તે સતત યુરેનિયમ એનરિચમેન્ટ એટલે કે સમુદ્ધિકરણમાં વ્યસ્ત છે.
તસવીરથી ચોંકાવનારા ખુલાસા
ગયા વર્ષે જૂનમાં અમેરિકાના હુમલા બાદ આવેલી તસવીરોએ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલને ફરી એલર્ટ કરી દીધા છે. જૂન 2025માં અમેરિકી હુમલા પહેલાંની તસવીરોમાં ન્યુક્લિયર પ્લાન્ટ સંપૂર્ણ સલામત દેખાય છે. પરંતુ જૂન 2025માં અમેરિકાએ હુમલો કર્યો અને એનરિચમેન્ટ પ્લાન્ટને ભારે નુકસાન થયું છે ત્યાર બાદ થોડા અઠવાડિયા બાદ ફરી લેવાયેલી તસવીરોમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા. 30 સપ્ટેમ્બર સુધી પ્લાન્ટ તૂટેલો દેખાતો હતો. પરંતુ 27 ડિસેમ્બર 2025ની તસવીરોમાં યુરેનિયમ એનરિચમેન્ટ પ્લાન્ટ લગભગ ફરી તૈયાર દેખાય છે. જ્યારે 9 ફેબ્રુઆરી 2026 સુધીમાં પ્લાન્ટ ફરી સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર થઈ ગયો છે અને તેની પેનલિંગનું કામ પણ પૂરું થઈ ગયું છે.
આવી તસવીરો અને ઈરાનની એટમ બોમ્બ બનાવાની જિદ્દને ધ્યાનમાં રાખીને અમેરિકા અને ઈઝરાયલ તેમના પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે. ન્યુક્લિયર સાઇટ્સને નુકસાન પહોંચાડ્યા બાદ બંને દેશો ઈરાન પર વધુ મોટા હુમલાની તૈયારીમાં હતા. અમેરિકાને ખબર હતી કે, ઈરાન એટમ બોમ્બ બનાવાનો પ્રયાસ છોડશે નહીં. તેથી અમેરિકા અને ઈઝરાયલે મળીને ઈરાનની ન્યુક્લિયર પ્રોગ્રામને નષ્ટ કરવા માટે મોટા હુમલાઓ કર્યા છે પરંતુ તેમને સંપૂર્ણ સફળતા મળી નથી.
અમેરિકી ગુપ્તચર રિપોર્ટ
આ દરમિયાન બંકર-બસ્ટર બોમ્બથી હુમલા અને ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે ઈરાનના ન્યુક્લિયર પ્રોગ્રામ અંગે અમેરિકી ગુપ્તચર રિપોર્ટ સામે આવી છે. તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, હાલમાં તેહરાન પાસે વિવિધ ઠેકાણાઓ પર લગભગ 10,000 કિલો સમૃદ્ધ યુરેનિયમ છે. તેમાંથી લગભગ 460 કિલો 60% શુદ્ધતા ધરાવતું યુરેનિયમ છે. જેનાથી 11 પરમાણુ બોમ્બ બનાવી શકાય. ઈરાને પરમાણુ હથિયારો બનાવવાના પ્રયાસો બંધ કરવા ઇનકાર કર્યો છે. સાથે જ તેનો બેલિસ્ટિક મિસાઇલ પ્રોગ્રામ પણ ઝડપથી વધી રહ્યો છે, જે અમેરિકા અને અમારી સેનાઓ માટે મોટો અને સ્પષ્ટ ખતરો છે.
ઈરાન પાસે પુષ્કળ યુરેનિયમ
ઈરાન પાસે એટલું યુરેનિયમ છે કે, તે ઈઝરાયલને મોટું નુકસાન પહોંચાડી શકે પરંતુ ઈરાન સામે સૌથી મોટી મુશ્કેલી એ છે કે બોમ્બ બનાવવા માટે તેને યુરેનિયમને હજુ વધુ એનરિચ કરવું પડશે. યુરેનિયમ એનરિચમેન્ટનો અર્થ છે તેમાં રહેલા કેટલાક આઈસોટોપનું પ્રમાણ વધારવું, જેથી તેને ન્યુક્લિયર ઈંધણ અથવા હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય. હવે તાજેતરની તસવીરોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે ઈરાનનો ન્યુક્લિયર એનરિચમેન્ટ પ્લાન્ટ ફરી તૈયાર થઈ ગયો છે અને યુદ્ધ માટે યોગ્ય સ્તર સુધી યુરેનિયમને વધુ સમૃદ્ધ બનાવવાની પ્રક્રિયા ફરી શરૂ થઈ શકે છે. અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઈરાનને સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે તે હુમલા બંધ કરે અને મિડલ ઈસ્ટમાં શાંતિ સ્થાપિત કરવામાં સહકાર આપે પરંતુ ઈરાન પોતાના સુપ્રીમ લીડરની હત્યા બાદ ઈસ્લામિક શાસન બચાવવા માટે યુદ્ધ ચાલુ રાખવા માગે છે અને અમેરિકા-ઈઝરાયલને જવાબ આપવાની સાથે એટમ બોમ્બ ટેસ્ટ કરવાની તૈયારીમાં હોવાનું કહેવામાં આવે છે. અમેરિકી હુમલાઓ બાદ ઈરાને કહ્યું હતું કે, યુરેનિયમ એનરિચમેન્ટનું કામ અટકી ગયું છે પરંતુ સાથે જ એ પણ કહ્યું હતું કે ટેક્નોલોજી અને સંકલ્પને બોમ્બથી ક્યારેય નષ્ટ કરી શકાય નહીં.
- શું ઈરાન પાસે બોંબ બનાવવા યુરેનિયમ છે ?
- શું ઈરાન બનાવી રહ્યું છે 11 એટમ બોંબ
- ઈરાનના કારણે હવે ઈઝરાયેલ પર વધ્યો ખતરો
- હુમલો રોકવા ટ્રંપ બનાવી રહ્યા છે પ્લાન
- ઈરાનના નેતાઓ ટ્રંપને ફોન કેમ કરી રહ્યા છે ?
યુદ્ધ વચ્ચે મોટો દાવો
મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલુ ભયાનક યુદ્ધ વચ્ચે એક મોટા દાવો સામે આવ્યો છે. અમેરિકા કહે છે કે,રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રંપની હત્યાનું ષડયંત્ર રચનાર ઈરાનના એક મોટા કમાન્ડરને મારી નાખવામાં આવ્યો છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ એ જ ષડયંત્ર હતુ. જે કાસિમ સુલેમાનીના મૃત્યુનો બદલો લેવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો પરંતુ તે પહેલા જ અમેરિકાએ ઈરાનના આ ષડયંત્રને નેસ્તનાબૂદ કરી દીધુ. મિડલ ઈસ્ટમાં ઈરાન સામે ભયાનક યુદ્ધ ચાલુ છે..ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા ઈરાન પર આકાશથી લઈને સમુદ્ર સુધી મિસાઇલોના વરસાદ વરસાવી રહ્યા છે. સૈન્ય ઠેકાણાઓને નષ્ટ કરી રહ્યા છે..ટોપ લીડરોને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ ઈરાન પણ સતત અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના હુમલાઓનો જવાબ આપી રહ્યું છે..
મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ વચ્ચે અમેરિકાએ મોટો ખુલાસો કર્યો છે. રક્ષા મંત્રીએ દાવો કર્યો કે ઈરાનના એક કમાન્ડરનો હાથ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ગળા સુધી પહોંચી ગયો હતો પરંતુ ઈરાન પોતાનો મકસદ પૂરું કરી શકે તે પહેલાં જ અમેરિકી સેનાએ તેને મારી નાખ્યો છે. અમેરિકાના રક્ષા મંત્રી પીટર હેગસેથે કહ્યુ કે ઈરાન પર થયેલા હુમલામાં તે કમાન્ડરને મારી નાખવામાં આવ્યો..
- ઈરાનના જાસૂસોએ ટ્રમ્પને મારવાની સોપારી આપી હતી
- તેના નિશાને ટ્રમ્પ સાથે બાઈડન અને હેલી પણ હતા
- આસિફ મર્ચન્ટ હત્યા માટે પૈસા લઈને ષડયંત્ર રચવાના આરોપમાં જેલમાં છે
- આસિફને ઓગસ્ટ 2024માં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી
શું મહત્વ છે કુર્દ્સ ફોર્સનું?
જેના મોતની વાત ઈરાને પોતે સ્વીકારી છે. IRGCની અંદર કુર્દ્સ ફોર્સનું કામ વિદેશી ઓપરેશનોને અંજામ આપવાનું હોય છે. ઈરાની કમાન્ડર જાદેહની હત્યા ઇઝરાયેલ ડિફેન્સ ફોર્સના એક સ્ટ્રાઈકમાં કરવામાં આવી છે. કુર્દ્સ ફોર્સ સીધી રીતે ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા સુપ્રીમ લીડરના કાર્યાલય માટે કામ કરે છે..જાદેહની હત્યાને ઈરાનના વિદેશી સૈન્ય અભિયાન માટે મોટો ઝટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે. કુર્દ્સ ફોર્સના કમાન્ડરો માત્ર સૈન્ય વ્યૂહરચના બનાવનાર નથી, પરંતુ તેઓ ઈરાનના કૂટનીતિક અને વિચારધારાત્મક પ્રભાવને ફેલાવવામાં પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. એટલું જ નહીં, અમેરિકાની કોર્ટમાં એક પાકિસ્તાની નાગરિકે ચોંકાવનાર ખુલાસો કર્યો છે. આસિફ મર્ચન્ટ નામના વ્યક્તિએ દાવો કર્યો કે, આ પહેલી વાર નથી કે, અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને નિશાન બનાવવાનો પ્રયાસ થયો હોય..વર્ષ 2024માં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પર પેન્સિલવેનિયામાં હુમલો થયો હતો.
ટ્રમ્પ પર હુમલાનો પ્રયત્ન
આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે ટ્રમ્પ ખુલ્લા મેદાનમાં રેલી સંબોધી રહ્યા હતા..ત્યારે એક આતંકીએ ઈમારતની છત પરથી ગોળીબારી શરૂ કરી. ગોળી ટ્રમ્પના કાન પાસે લાગી, પરંતુ ગંભીર ઈજા થઈ નહોતી. હુમલાખોરની ઓળખ 20 વર્ષના યુવક થોમસ ક્રૂક્સ તરીકે થઈ હતી.. તેણે AR-15 રાઇફલથી 8 ગોળીઓ ચલાવી હતી. ગોળી મારવાની ઘટના બાદ સિક્રેટ સર્વિસના અધિકારીઓએ હુમલાખોરને મારી નાખવામાં આવ્યો હતો. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના કહેવા મુજબ ઈરાન તરફથી તેમને મારવા માટે બે વખત પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો...પરંતુ તેઓ દર વખત બચી ગયા.
અમેરિકી ન્યાય વિભાગ અનુસાર આ પહેલા ઈરાને અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને મારવાની ધમકી આપી હતી. ઈરાનની રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ એરોસ્પેસ ફોર્સના વડા અમીરઅલી હાજીઝાદેહે કહ્યું હતું કે, જો ઈશ્વર ઇચ્છશે તો અમે ટ્રમ્પને જરૂર મારી નાખીશું. કારણ કે 3 જાન્યુઆરી 2020ના રોજ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આદેશ પર તેમની સેના અને CIAએ મળીને ઈરાનની વિશેષ સેનાના વડા જનરલ કાસિમ સુલેમાનીને મારી નાખ્યા હતા. જનરલ કાસિમ સુલેમાની ઈરાક અને સિરિયામાં આતંકી સંગઠન ઇસ્લામિક સ્ટેટ સામે લડવા માટે જાણીતા હતા. સુલેમાનીના મૃત્યુ પછી ઈરાને પણ બગદાદમાં અમેરિકી દૂતાવાસ પર 7-8 જાન્યુઆરી 2020ના રોજ હુમલા કર્યા હતા અને અમેરિકી સૈન્ય બેસ પર 22 મિસાઇલ નાખી હતી.
અમેરિકાનું ઈરાન સામે ગ્રાઉન્ડ ઓપરેશન
આકાશ અને સમુદ્રથી થયેલા ભીષણ હુમલાઓ બાદ હવે અમેરિકાએ ઈરાન સામે ગ્રાઉન્ડ ઓપરેશન પણ શરૂ કરી દીધુ છે. એટલું જ નહીં એવી ખબર પણ આવી રહી છે કે ઈરાન સામે કુર્દ લડાકુઓએ પણ મોરચો સંભાળી લીધી છે. એટલે કે, ઈરાનમાં વિનાશનો નવો અધ્યાય શરૂ થવાનું છે. સમુદ્રમાં ઈરાન પર હુમલો. આકાશમાંથી ઈરાનના સૈન્ય ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. મિડલ ઈસ્ટની ધરતી પર યુદ્ધના વાદળો વધુ ગાઢ બનતા જઈ રહ્યા છે. ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ઈરાનને ઘેરવાની રણનીતિ વધુ તેજ કરી દીધી છે. એટલે કે, યુદ્ધ થંભવાના બદલે વધુ ખતરનાક બનતુ જઈ રહ્યું છે...કેમ કે, ઈરાકના રસ્તે બખ્તરબંધ ગાડીઓ અને ટેન્કો ઈરાની સીમા તરફ આગળ વઘતા દેખાઈ રહ્યા છે.
ઈરાન પર મોટા હુમલાની તૈયારી?
અમેરિકાની બખ્તરબંધ ગાડીઓ ઈરાકના કુર્દિસ્તાન વિસ્તારમાંથી પસાર થઈને ઈરાનની સીમા તરફ આગળ વધતી જોવા મળી રહી છે. એટલે કે, આવતા 24 કલાકમાં ઈરાન પર મોટો હુમલો થઈ શકે છે. આકાશમાં લડાકુ વિમાનો સતત ગર્જના કરી રહ્યા છે. સતત ઈરાન પર મિસાઈલ વરસાવવામાં આવી રહી છે..ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના મિસાઈલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ એલર્ટ મોડ પર છે. જેથી ઈરાનના હુમલાઓને રોકી શકાય. જ્યારે સમુદ્રમાં યુદ્ધ જહાજો તૈનાત છે. જે સતત ઈરાનના સૈન્ય ઠેકાણાઓને નષ્ટ કરી રહ્યા છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રંપે ઈરાની સેનાને કડક ભાષામાં ચેતવણી આપી છે. તેમણે IRGC, સેના અને પોલીસના તમામ સભ્યોને હથિયાર મુકવાનું અલ્ટીમેટમ આપી દીધુ છે.
હું એક વખત ફરી IRGC, સેના અને પોલીસના તમામ સભ્યોને તેમના હથિયારો મૂકી દેવા માટે કહી રહ્યો છું. નહીં તો તેઓ ફક્ત માર્યા જશે. હવે સમય આવી ગયો છે કે ઈરાનના લોકો પોતાના દેશ માટે ઊભા થાય અને પોતાના દેશને પાછો મેળવવામાં મદદ કરે,અમે વિશ્વભરમાં તૈનાત ઈરાની રાજદૂતોને પણ વિનંતી કરીએ છીએ કે, તેઓ શરણ માંગે અને એક નવું અને વધુ સારું ઈરાન બનાવવામાં અમારી મદદ કરે. જેમાં અપરિમિત સંભાવનાઓ છે. અમેરિકાએ સુનિશ્ચિત કરશે કે ભવિષ્યમાં દેશનું નેતૃત્વ જે કોઈ પણ કરે, ઈરાન અમેરિકા અથવા તેના પાડોશી દેશો માટે ખતરો ન બને)) આ સમગ્ર ઓપરેશનનો હેતુ ઈરાનની સૈન્ય શક્તિ અને તેની મિસાઇલ સાઇટ્સને નિશાન બનાવવાનો છે..એ જ કારણ છે કે, આકાશ અને સમુદ્રથી ભીષણ હુમલાઓ પછી હવે ગ્રાઉન્ડ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.
અમેરિકા માટે વિનાશ સાબિત થશે-ઈરાન
અમેરિકાના ગ્રાઉન્ડ ઓપરેશન પર ઈરાનનું મોટું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે.. ઈરાનના વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું છે કે આ ઓપરેશન અમેરિકાના માટે વિનાશ સાબિત થશે કારણ કે ઈરાન દરેક હુમલાનો જવાબ આપશે. આ દરમિયાન એવા સમાચાર આવી રહી છે કે, ઈરાન સામે કુર્દ લડાકુઓએ પણ લડાઈ શરૂ કરી છે. કુર્દ લડાકુઓએ ઈરાકની સરહદ પાસેના વિસ્તારોમાંથી ઈરાનમાં પ્રવેશ કરીને પોતાની ગતિવિધિઓ શરૂ કરી દીધી છે. ઈઝરાયેલના મીડિયાના મુજબ, સૈંકડો કુર્દ લડાકુઓ ઈરાકની સરહદ પરથી ઈરાનની અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. ઈરાન-ઈરાક સરહદ પર કુર્દ ગઠબંધનો લાંબા સમયથી તેહરાનનો વિરોધ કરતા આવ્યા છે. કુર્દ ગૃપ્સ ઇરાકના કુર્દિસ્તાન વિસ્તારમાંથી ઈરાનની સરહદ નજીક સક્રિય રહે છે.
- કુર્દ લડાકુઓ ગુરિલ્લા યુદ્ધમાં નિષ્ણાત હોય છે
- તેઓ તુર્કી, ઈરાક, સીરિયા અને ઈરાનમાં સક્રિય છે
- કુર્દ લડાકુઓને વિસ્તારની ઊંડી જાણકારી હોય છે
- આ લડાકુઓમાં મહિલાઓની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા હોય છે
હથિયારો સાથે કુર્દ ગૃપ્સ પશ્ચિમ ઈરાનમાં જમીની ઓપરેશનમાં ભાગ લેવા તૈયારી કરી રહ્યા છે..તેમનો હેતુ ઈરાની સુરક્ષા દળો પર હુમલો કરવાનો છે. ઈરાન પર હુમલા દરમિયાન ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ એડમિનિસ્ટ્રેશન અને કુર્દ ગૃપ્સ વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ચર્ચા પણ થઈ હતી...જેમાં ઈરાકના કુર્દ નેતાઓ અને ઈરાની કુર્દ વિરોધી ગૃપ્સના નેતાઓ સાથે પણ વાતચીત સામેલ હતી. માહિતી મુજબ, કુર્દ ગૃપ્સ ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા માટે ગ્રાઉન્ડ એલિમેન્ટ તરીકે કામ કરી શકે છે. જેથી કેટલાક વિસ્તારોમાં ઈરાનને નબળું બનાવવાનો પ્રયાસ થશે.એટલે કે ઈરાન માટે મુશ્કેલીઓ ઘટવાને બદલે વધુ વધી રહી છે.. કેમ કે, ચારેય તરફથી ઈરાનને ઘેરવાની તૈયારી શરૂ થઈ ગઈ છે..
