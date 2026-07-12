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તે મોજતબા નહોતો તો કોણ હતો? ખામેનેઈના જનાજામાં જોવા મળ્યો હતો 'નકાબપોશ', હવે રહસ્ય પરથી ઊંચક્યો પડદો

Ayatollah Khamenei Funeral: અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના 28 ફેબ્રુઆરીના સંયુક્ત હુમલામાં આયતુલ્લા ખામેનેઈ સહિત પરિવારના કેટલાય સભ્યોના મોત થયા હતા. આ હુમલામાં જવાદ ખામેનેઈને પણ ઈજાઓ થઈ હતી. તેમના ચહેરા પર ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. આ જ ઈજાઓના કારણે જવાદે પોતાનો ચહેરો પૂરી રીતે ઢાંકેલો રાખ્યો હતો.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 12, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:24 PM IST
તે મોજતબા નહોતો તો કોણ હતો? ખામેનેઈના જનાજામાં જોવા મળ્યો હતો 'નકાબપોશ', હવે રહસ્ય પરથી ઊંચક્યો પડદો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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