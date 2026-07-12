તે મોજતબા નહોતો તો કોણ હતો? ખામેનેઈના જનાજામાં જોવા મળ્યો હતો 'નકાબપોશ', હવે રહસ્ય પરથી ઊંચક્યો પડદો

Ayatollah Khamenei Funeral: ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર આયતુલ્લા અલી ખામેનેઈના જનાજામાં (અંતિમ સંસ્કારમાં) એક રહસ્યમય નકાબપોશ વ્યક્તિએ દુનિયાભરમાં હેડલાઈન્સ મેળવી હતી. આ નકાબપોશને લઈને એવી અટકળો લગાવવામાં આવી રહી હતી કે, આ વ્યક્તિ મોજતબા ખામેનેઈ હોઈ શકે છે. પરંતુ હવે આ રહસ્ય પરથી પડદો ઊંચકાઈ ગયો છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ખામેનેઈના અંતિમ સંસ્કારમાં પહોંચેલા આ વ્યક્તિ મોજતબા નહીં, પરંતુ આયતુલ્લાનો સૌથી મોટો પૌત્ર મોહમ્મદ જવાદ ખામેનેઈ હતો.
કોણ હતો આ 'નકાબપોશ'?
નોંધનીય છે કે, આયતુલ્લા ખામેનેઈના જનાજાની નમાજ દરમિયાન કાળો નકાબ અને બેઝબોલ કેપ પહેરેલી એક વ્યક્તિ જોવા મળ્યો હતો. ત્યારબાદ દુનિયાભરમાં અલગ-અલગ પ્રકારની અટકળો લગાવવામાં આવી રહી હતી. પરંતુ હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે, આ વ્યક્તિ આયતુલ્લા ખામેનેઈના સૌથી મોટા પુત્ર મુસ્તફાનો દીકરો મોહમ્મદ જવાદ હતો.
અહીં દફનાવવામાં આવ્યા આયતુલ્લા ખામેનેઈને
ખામેનેઈને ઈમામ રઝાની દરગાહના પરિસરમાં બનેલી મકબરામાં દફનાવવામાં આવ્યા. નવમી સદીમાં બનેલા આ ધાર્મિક સ્થળને શિયા મુસ્લિમોનું સૌથી પવિત્ર તીર્થ માનવામાં આવે છે, જ્યાં દર વર્ષે લાખો શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન માટે પહોંચે છે. ખામેનેઈનો જન્મ પણ મશહદમાં થયો હતો અને તેમણે પ્રારંભિક ધાર્મિક શિક્ષણ અહીં જ મેળવ્યું હતું.
આ કારણે જવાદ ખામેનેઈએ ઢાંકેલો રાખ્યો હતો ચહેરો
28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના સંયુક્ત હુમલામાં આયતુલ્લા ખામેનેઈ સહિત તેમના પરિવારના કેટલાય સભ્યોના મોત થયા હતા. આ હુમલામાં જવાદ ખામેનેઈને પણ ઈજાઓ થઈ હતી. તેમના ચહેરા પર ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. આ જ ઈજાઓના કારણે જવાદે પોતાનો ચહેરો પૂરી રીતે ઢાંકેલો રાખ્યો હતો.
મોજતબાને લઈને પણ આ જ પ્રકારની અટકળો લાગતી રહી છે. મોજતબાને 28 ફેબ્રુઆરી પછી જાહેરમાં જોવા મળ્યા નથી. તેમણે ન તો કોઈ ભાષણ આપ્યું છે અને ન તો કોઈ વીડિયો સંદેશ જાહેર કર્યો છે. તેમના સંદેશાઓ અવારનવાર સરકાર અથવા સરકારી મીડિયા દ્વારા વાંચવામાં આવે છે.
મોજતબા ખામેનેઈ પણ ગંભીર રીતે ઘાયલ હોવાનો દાવો
ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના એક રિપોર્ટ અનુસાર, મોજતબા ખામેનેઈ એર સ્ટ્રાઈકમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. હાલમાં તેઓ છુપાઈને પોતાની સારવાર કરાવી રહ્યા છે. પહેલા એવા સમાચાર આવ્યા હતા કે, મોજતબાનો એક પગ કાપવો પડ્યો છે. પરંતુ બાદમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે તેમના એક પગનું ત્રણ વખત ઓપરેશન થઈ ચૂક્યું છે. તેમને કૃત્રિમ પગ (Prosthetic) લગાવવાનો બાકી છે. રિપોર્ટનું માનીએ તો મોજતબા ખામેનેઈનો ચહેરો અને હોઠ પણ ગંભીર રીતે દાઝી ગયા છે, જેના કારણે તેમને બોલવામાં ઘણી મુશ્કેલી પડી રહી છે. તેમના હાથની પણ સર્જરી થઈ છે અને તેઓ ધીમે-ધીમે સાજા થઈ રહ્યા છે. પરંતુ તેમને પ્લાસ્ટિક સર્જરીની પણ જરૂર પડી શકે છે.
આ દરમિયાન અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ ફરી વધી ગયો છે. અમેરિકાના હુમલાના જવાબમાં ઈરાને કુવૈત, બહેરીન અને કતારમાં અમેરિકી સૈન્ય મથકોને નિશાન બનાવ્યા હોવાનો દાવો કર્યો છે. ત્રણ અઠવાડિયા પહેલા બન્ને દેશો વચ્ચે યુદ્ધવિરામ અને પરમાણુ વાતચીતને લઈને એક સમજૂતી થઈ હતી, પરંતુ હાલની સૈન્ય કાર્યવાહીથી તેના પર સંકટ ઘેરાયું છે.