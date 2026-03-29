ઈરાન પર પરમાણુ હુમલો થાય છે, તો શું ભારત સુધી પહોંચી શકે રેડિયેશન? જાણો કયા-કયા દેશોને છે મોટો ખતરો
Iran Israel War: ઈરાનમાં પરમાણુ હુમલાની સ્થિતિમાં ભારતને જીવલેણ રેડિયેશનનો સીધો ખતરો નથી. પરંતુ પવનના માધ્યમથી રેડિયોએક્ટિવ ધૂળ ભારતના પશ્ચિમી રાજ્યો સુધી પહોંચી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં કયા દેશને સૌથી વધુ જોખમ છે? ચાલો વિગતવાર જાણીએ.
Iran Israel War: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધે દુનિયાને એક એવા વળાંક પર લાવી દીધી છે, જ્યાં પરમાણુ હથિયારોના ઉપયોગની ચર્ચા થવા લાગી છે. જો ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચેનું યુદ્ધ ખતરનાક સ્તરે પહોંચે અને ઈરાનની ધરતી પર પરમાણુ વિસ્ફોટ થાય, તો સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે શું તેની અસર ભારત પર પણ પડશે? શું ઈરાનથી ઉડતી રેડિયોએક્ટિવ ધૂળ આપણા શહેરો સુધી પહોંચીને તબાહી મચાવશે? વૈજ્ઞાનિક અને વ્યૂહાત્મક દ્રષ્ટિકોણથી એ સમજવું જરૂરી છે કે પવનની દિશા અને અંતર આ જોખમને કેવી રીતે નક્કી કરે છે.
ઈરાનમાં પરમાણુ વિસ્ફોટ અને ભારતનું અંતર
ઈરાનના મુખ્ય પરમાણુ મથકોથી ભારતની પશ્ચિમી સરહદનું અંતર અંદાજે 2000થી 2500 કિલોમીટર વચ્ચે છે. વિજ્ઞાન અનુસાર, કોઈપણ પરમાણુ વિસ્ફોટ પછી નીકળતા સૌથી ખતરનાક અને ભારે રેડિયોએક્ટિવ કણો વિસ્ફોટના સ્થળથી થોડાક સો કિલોમીટરના દાયરામાં જ જમીન પર પડી જાય છે. આટલું લાંબું અંતર કાપતી વખતે રેડિયેશનની અસર ઘણી હદ સુધી ઓછી થઈ જાય છે. તેથી તકનીકી રીતે ભારતમાં તાત્કાલિક 'એક્યુટ રેડિયેશન સિકનેસ' એટલે કે રેડિયેશનથી થતી ગંભીર બીમારીનો સીધો ખતરો ઓછો જણાય છે.
શું પવન દ્વારા ભારત સુધી અસર થશે?
ભલે ભારત ઈરાનથી ઘણું દૂર છે, પરંતુ વાતાવરણમાં ભળેલા રેડિયોએક્ટિવ કણોને પવન દૂર સુધી લઈ જઈ શકે છે. જો પવનની દિશા પશ્ચિમથી પૂર્વ તરફ રહે, તો પરમાણુ વાદળો 48થી 72 કલાકની અંદર ભારતીય આકાશ સુધી પહોંચી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં ગુજરાત, રાજસ્થાન, પંજાબ અને દિલ્હી જેવા રાજ્યોમાં રેડિયોએક્ટિવ કણોની હાજરી નોંધાઈ શકે છે. જો કે, ભારત સુધી પહોંચતા પહોંચતા આ કણો એટલા ફેલાઈ ગયા હશે અને હળવા થઈ ગયા હશે કે તેનાથી જીવલેણ ખતરો હોવાની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી રહે છે.
કયા દેશો પર તોળાઈ રહ્યો છે મોટો ખતરો?
ઈરાનમાં જો કોઈ પરમાણુ ઘટના બને છે, તો તેની સૌથી વધુ તબાહી તેના પાડોશી દેશોમાં જોવા મળશે. ઈરાનના 500થી 1000 કિલોમીટરના દાયરામાં આવતા ઈરાક, તુર્કી, આર્મેનિયા, અઝરબૈજાન, તુર્કમેનિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન જેવા દેશોએ અત્યંત ઘાતક રેડિયેશનનો સામનો કરવો પડશે. આ દેશોમાં રેડિયોએક્ટિવ ધૂળ સીધી રીતે લોકોના સ્વાસ્થ્ય અને પર્યાવરણને બરબાદ કરી શકે છે. પવનના વહેણના આધારે આ દેશોની સુરક્ષા સંપૂર્ણપણે જોખમમાં હશે.
ખાડી દેશો અને દરિયાઈ પર્યાવરણ પર સંકટ
ઈરાનની દક્ષિણે આવેલા ખાડી દેશો જેવા કે, સાઉદી અરેબિયા, કુવૈત, બહરીન, કતાર અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) પણ આ ખતરાની લપેટમાં છે. જો ઈરાનના બુશહર જેવા દરિયાકાંઠાના પરમાણુ પાવર પ્લાન્ટ્સને નિશાન બનાવવામાં આવે, તો રેડિયોએક્ટિવ લીકેજ સીધું પર્સિયન ગલ્ફ અને અરબી સમુદ્રના પાણીને ઝેરી બનાવી શકે છે. આનાથી દરિયાઈ જીવોની સાથે-સાથે આ દેશોની પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા અને અર્થતંત્ર પર પણ ઊંડી અસર પડશે. દરિયાઈ મોજાં આ પ્રદૂષણને ભારતીય કિનારે પણ પહોંચાડી શકે છે.
રિએક્ટર પર હુમલો કે બોમ્બ વિસ્ફોટ- શું વધુ ખતરનાક છે?
નિષ્ણાતો માને છે કે, પરમાણુ બોમ્બ વિસ્ફોટની સરખામણીમાં ચાલુ પરમાણુ રિએક્ટર અથવા કચરાના સંગ્રહ કેન્દ્રો (વેસ્ટ સ્ટોરેજ) પર હુમલો કરવો વધુ ખતરનાક છે. બોમ્બની અસર થોડા સમય પછી ઓછી થવા લાગે છે, પરંતુ રિએક્ટરમાંથી નીકળતા સ્ટ્રોન્ટિયમ, સીઝિયમ અને આયોડિન જેવા તત્વો માટી અને પાણીમાં મિક્સ થઈને દાયકાઓ સુધી ત્યાંની વસ્તીને બીમાર કરી શકે છે. આ લાંબા ગાળાનું રેડિયોલોજિકલ જોખમ છે, જે સમગ્ર વિસ્તાર માટે કેન્સર જેવી બીમારીઓનું મોટું કારણ બની શકે છે.
ભારત માટે આર્થિક અને માનવીય પડકારો
રેડિયેશન સિવાય ઈરાનમાં કોઈપણ પરમાણુ સંઘર્ષની ભારત પર ઊંડી આર્થિક અસર પડશે. ભારત તેની ઉર્જા જરૂરિયાતો માટે તેલ અને LPGની આયાત પર નિર્ભર છે, જેની સપ્લાય ચેઈન આ વિસ્તારમાંથી પસાર થાય છે. યુદ્ધની સ્થિતિમાં ભારતની ઉર્જા સુરક્ષા જોખમમાં આવી જશે. આ ઉપરાંત ખાડી દેશો અને ઈરાનની આસપાસ મોટી સંખ્યામાં ભારતીય પ્રવાસીઓ રહે છે. ત્યાં કોઈપણ પ્રકારનું પરમાણુ લીકેજ કે યુદ્ધ માત્ર તેમનો જીવ જોખમમાં નહીં મૂકે, પરંતુ ભારત માટે તેમના રેસ્ક્યુનું એક મોટું સંકટ પણ ઉભું કરી દેશે.
