જો પાકિસ્તાન અને અફઘાન તાલિબાન વચ્ચે થાય યુદ્ધ, તો કોણ જીતશે? આંકડા આપી રહ્યા છે આશ્ચર્યજનક પુરાવા, જાણો

Pakistan Army and Afghan Taliban Comparison: જો પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન યુદ્ધમાં ઉતરે તો કોણ જીતશે? આ પ્રશ્ન કદાચ ભયાવહ ન લાગે, પરંતુ જો તમે આંકડા જાણો છો, તો તમને આશ્ચર્ય થશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 19, 2025, 07:44 PM IST

જો પાકિસ્તાન અને અફઘાન તાલિબાન વચ્ચે થાય યુદ્ધ, તો કોણ જીતશે? આંકડા આપી રહ્યા છે આશ્ચર્યજનક પુરાવા, જાણો

Pakistan Army and Afghan Taliban Comparison: તાજેતરના અઠવાડિયામાં પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેના તણાવે ખતરનાક વળાંક લીધો છે. સરહદ પર ગોળીબાર, હવાઈ પેટ્રોલિંગ અને આરોપો વચ્ચે, આ પ્રશ્ન વધુને વધુ ઉભો થઈ રહ્યો છે, જો બંને વચ્ચે સંપૂર્ણ પાયે યુદ્ધ ફાટી નીકળે તો કોણ જીતશે? પાકિસ્તાનને વિશ્વની સૌથી સંગઠિત ઇસ્લામિક સેનાઓમાંની એક માનવામાં આવે છે, જ્યારે તાલિબાનની તાકાત તેમના ગેરિલા અનુભવ, ધાર્મિક ઉત્સાહ અને મુશ્કેલ ભૂપ્રદેશમાં રહેલી છે. આ સંઘર્ષ પરંપરાગત અને અસમપ્રમાણ યુદ્ધ, પાયદળ સામે ટેન્ક, પર્વતીય બંદૂકો સામે જેટ વચ્ચેના અથડામણનું ઉદાહરણ હશે.

પાકિસ્તાન આર્મી, સૌથી મોટી ઇસ્લામિક શક્તિ

વેબસાઇટ WION અનુસાર, પાકિસ્તાન આર્મી એક સંરચિત, વ્યાવસાયિક અને તકનીકી રીતે સક્ષમ દળ છે. આશરે 640,000 સક્રિય સૈનિકો અને 500,000 અનામત સૈનિકો સાથે, તે વિશ્વની ટોચની 10 સેનાઓમાં સ્થાન ધરાવે છે. તેની પાસે 1,000 થી વધુ ટેન્ક, 350થી વધુ ફાઇટર જેટ (અમેરિકન F-16 અને ચાઇનીઝ JF-17 થંડર્સ સહિત), સેંકડો ડ્રોન અને પરમાણુ શસ્ત્રોનો ભંડાર છે.

$10 બિલિયનથી વધુનું વાર્ષિક સંરક્ષણ બજેટ પાકિસ્તાનને માત્ર ટેકનોલોજીકલ રીતે જ નહીં, પણ તેની સેનાને હવામાં, જમીન પર અથવા સાયબરસ્પેસમાં, તમામ પ્રકારના આધુનિક યુદ્ધ લડવાની ક્ષમતાથી સજ્જ કરે છે.

બંદૂકો કરતાં જુસ્સા પર વધુ આધાર રાખે છે તાલિબાન

તેનાથી વિપરીત, તાલિબાન પાસે કોઈ ઔપચારિક સંગઠિત સૈન્ય નથી. તેઓ સ્થાનિક કમાન્ડરો, ધાર્મિક નેતૃત્વ અને પ્રાદેશિક વફાદારીઓ પર આધારિત વિકેન્દ્રિત લડાઈ નેટવર્ક ચલાવે છે. સંખ્યાત્મક રીતે, તેમની પાસે અંદાજે 70,000 થી 100,000 લડવૈયાઓ છે, જેમણે વર્ષોથી યુએસ અને નાટો દળો સામે લડ્યા છે.

તાલિબાનની સૌથી મોટી તાકાત ભૂપ્રદેશની તેમની સમજ અને ગેરિલા યુદ્ધ કુશળતા છે. અફઘાનિસ્તાનના પર્વતો, ઘાટ અને રણ તેમના સાથી છે. આ ભૂગોળ અગાઉ સોવિયેત યુનિયન અને પછી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવી શક્તિઓને હરાવી ચૂક્યું છે.

પાકિસ્તાન પાસે હવાઈ સર્વોપરિતા છે

કોઈપણ પરંપરાગત યુદ્ધમાં પાકિસ્તાનની સૌથી મજબૂત સંપત્તિ તેની વાયુસેના (PAF) છે. તાલિબાન પાસે ન તો વિમાન છે, ન રડાર નેટવર્ક, ન તો મિસાઈલ સંરક્ષણ પ્રણાલી. તેથી, મોટા સંઘર્ષની સ્થિતિમાં, પાકિસ્તાન કલાકોમાં અફઘાન હવાઈ ક્ષેત્ર પર નિયંત્રણ મેળવી શકે છે.

જોકે, તાલિબાનની વ્યૂહરચના "હિટ એન્ડ રન" શરૂ કરવાની છે - અચાનક હુમલો કરવો અને પછી તરત જ ગાયબ થઈ જવું. આ યુક્તિ તેમને પરંપરાગત બોમ્બમારાથી બચાવી શકે છે, પરંતુ લાંબા સમય સુધી નહીં.

ગુપ્તચર યુદ્ધમાં કોણ મજબૂત છે?

પાકિસ્તાનની ઇન્ટર-સર્વિસિસ ઇન્ટેલિજન્સ (ISI) ને વિશ્વની સૌથી અનુભવી એજન્સીઓમાંની એક માનવામાં આવે છે. વિડંબના એ છે કે, તાલિબાનના ઘણા ભૂતપૂર્વ જૂથો ISI સાથે જોડાયેલા છે. જો બંને સામસામે આવે, તો પાકિસ્તાનની આ "આંતરિક માહિતી" તેની શક્તિ અને તેની નબળાઈ બંને બની શકે છે. તાલિબાનમાં પાકિસ્તાન સામે ગુસ્સો વધી રહ્યો છે, ખાસ કરીને સરહદ પારના ડ્રોન હુમલાઓ અને શરણાર્થીઓને બહાર કાઢવાની નીતિઓને કારણે.

તાલિબાનોમાં બેવફાઈની ભાવના છે

પાકિસ્તાની સૈનિકો તેમની તાલીમ અને શિસ્ત માટે જાણીતા છે, પરંતુ તેમની પ્રેરણા સંસ્થાકીય છે. તેનાથી વિપરીત, તાલિબાન લડવૈયાઓ ધાર્મિક અને વૈચારિક ઉત્સાહથી લડે છે. જન્નતનું વચન તેમના માટે સૈનિક માટે મેડલ અથવા પ્રમોશન જેટલું શક્તિશાળી પ્રેરક છે. આ ધાર્મિક ઉત્સાહ તેમને અશક્ય પરિસ્થિતિઓમાં પણ દ્રઢ રહેવાની શક્તિ આપે છે.

પાકિસ્તાન માટે મોંઘુ સાબિત થઈ શકે છે આ યુદ્ધ

પાકિસ્તાન અહીં સંવેદનશીલ બની શકે છે. તેની અર્થવ્યવસ્થા પહેલેથી જ કટોકટીમાં છે. ફુગાવો, IMF શરતો અને રાજકીય અસ્થિરતાએ સૈન્યની લોજિસ્ટિકલ ક્ષમતાઓને અસર કરી છે. કોઈપણ લાંબા યુદ્ધથી તેની અર્થવ્યવસ્થા વધુ બરબાદ થશે. 

આ દરમિયાન, તાલિબાન તેના આવક સ્ત્રોતો દ્વારા પોતાને ટકાવી રાખી શકે છે: સ્થાનિક કર, ખનિજ દાણચોરી અને અફીણ વેપાર. તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થતંત્રથી વર્ચ્યુઅલ રીતે કપાયેલા છે, તેથી તેઓ આર્થિક પ્રતિબંધોથી સીધા પ્રભાવિત થતા નથી.

જો યુદ્ધ ફાટી નીકળે છે, તો કોણ જીતશે?

જો યુદ્ધ ખુલ્લા યુદ્ધમાં ફેરવાઈ જાય છે, તો પાકિસ્તાન ઝડપથી તાલિબાનને તકનીકી અને વ્યૂહાત્મક રીતે પરાજિત કરી શકે છે. પરંતુ જો આ સંઘર્ષ સરહદ પાર ગેરિલા યુદ્ધ અથવા લાંબા સંઘર્ષમાં ફેરવાઈ જશે, તો તાલિબાનની તાકાત વધશે. જોકે, અફઘાન ભૂગોળ અને સ્થાનિક સમર્થન પાકિસ્તાન માટે એ જ "દલદલ" બની શકે છે જે તે એક સમયે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે હતું.

બંદૂકો કરતાં વધુ મહત્વ ધરાવે છે રણનીતિ

આખરે, આ સ્પર્ધા ફક્ત શસ્ત્રો વિશે નહીં, પરંતુ ધીરજ, ભૂગોળ અને વ્યૂહરચના વિશે હશે. પાકિસ્તાનના મિસાઇલો અને ફાઇટર જેટ ભય પેદા કરી શકે છે. જો કે, અફઘાનિસ્તાન જેવા છૂટાછવાયા વસ્તીવાળા વિસ્તારોમાં મિસાઇલો છોડીને, પાકિસ્તાન પોતાના પગમાં કુહાડી મારશે. આનું કારણ એ છે કે આ મિસાઇલો લાખોમાં ખર્ચાય છે અને મર્યાદિત સંખ્યામાં દેશો પાસે જ છે. જો પાકિસ્તાન તેમને અફઘાનિસ્તાન સામે ખર્ચ કરે છે, તો તેની પાસે ભારત સામે લડવા માટે સંસાધનોનો અભાવ રહેશે. આ દરમિયાન, તાલિબાનની સ્થિતિસ્થાપકતા અને ધાર્મિક એકતા યુદ્ધને લંબાવી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

