પતિ અમેરિકામાં ભણતા હોય, તો શું પત્ની ત્યાં નોકરી કરી શકે? જાણો ભારતીયો માટે US ના ઇમિગ્રેશન નિયમો
US Student Visa Rules: અમેરિકામાં એવા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હોય છે જેઓ પોતાના પરિવાર સાથે રહેવા માંગતા હોય છે. પોતાની પત્ની અને બાળકોને સાથે લાવવા માટે તેમણે એક ખાસ વિઝા લેવો પડે છે.
- ભારતીયો માટે US ના ઇમિગ્રેશન નિયમો
- પરિવારને સાથે લઈ જવાના નિયમો
- શું પત્ની અમેરિકામાં નોકરી કરી શકે છે?
- પરંતુ કામ કરવા બાબતે નિયમ કડક
US F-1 Visa Work Rules: ભારતમાં એવા ઘણા લોકો છે જેઓ અત્યારે નોકરી કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમનો ઈરાદો અમેરિકાથી ઉચ્ચ શિક્ષણ (Higher Education) મેળવવાનો હોય છે. મોટાભાગના ભારતીયો અમેરિકામાં માસ્ટર્સ કરવાનું પસંદ કરે છે, કારણ કે તેમની પાસે પહેલેથી જ વર્ક એક્સપિરિયન્સ હોય છે અને ડિગ્રી મેળવ્યા પછી નોકરી મેળવવામાં બહુ મુશ્કેલી પડતી નથી. જોકે, તે ભારતીયો માટે અમેરિકા ભણવા જવું સરળ છે, જે સિંગલ છે, કારણ કે તેઓ કોઈ મોટી જવાબદારી વગર અભ્યાસ કરી શકે છે.
પરિવારને સાથે લઈ જવાના નિયમો
સૌથી વધુ મૂંઝવણ એવા લોકોને થાય છે જેઓ પરિણીત છે. તેમના મનમાં અવારનવાર એ સવાલ થતો હોય છે કે શું તેઓ અમેરિકામાં અભ્યાસ દરમિયાન પરિવારને સાથે રાખી શકે છે? જવાબ છે 'હા'. અમેરિકન ઇમિગ્રેશન કાયદો તેમને આની મંજૂરી આપે છે. વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ પોતાની પત્ની અને 21 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને અમેરિકા લાવી શકે છે. આ માટે તેમણે F-2 અથવા M-2 વિઝા લેવા પડે છે. મોટાભાગના ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ F-1 વિઝા પર અમેરિકામાં અભ્યાસ કરે છે, તેથી પત્નીને સાથે લાવવા માટે તેમણે F-2 વિઝા માટે અરજી કરવી પડે છે.
શું પત્ની અમેરિકામાં નોકરી કરી શકે છે?
અમેરિકામાં અભ્યાસ ઘણો મોંઘો છે, જેના કારણે વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ પોતાના કોર્સની સાથે પાર્ટ-ટાઇમ જોબ પણ કરતા હોય છે. પરંતુ અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો કોઈ વિદ્યાર્થી તેની પત્નીને સાથે લાવે, તો શું તેને પણ નોકરી કરવાની પરવાનગી મળશે? ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યોરિટી (DHS) ના નિયમો મુજબ F-2 વિઝા પર આવેલી પત્ની ત્યાં સુધી અમેરિકામાં રહી શકે છે જ્યાં સુધી પતિનો અભ્યાસ પૂરો ન થાય. જો વિદ્યાર્થી ડિગ્રી પૂરી કર્યા પછી 'ઓપ્શનલ પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ' (OPT) પર નોકરી કરતો હોય, તો પણ પત્ની તેની સાથે રહી શકે છે.
પરંતુ કામ કરવા બાબતે નિયમ કડક
DHS ના નિયમોમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે વિદેશી વિદ્યાર્થીની પત્ની (F-2 વિઝા ધારક) ને અમેરિકામાં નોકરી કરવાની મંજૂરી નથી. તેમને સોશિયલ સિક્યોરિટી નંબર (SSN) પણ મળી શકતો નથી. જોકે, DHS એ પણ જણાવે છે કે જો વિદ્યાર્થીની પત્ની ઈચ્છે તો તે અભ્યાસ કરી શકે છે, પરંતુ તેને કોઈ ફુલ-ટાઈમ કોર્સ કરવાની મંજૂરી નથી. તે ઈચ્છે તો કોઈ સર્ટિફિકેટ અથવા ડિપ્લોમા કોર્સ કરી શકે છે.
